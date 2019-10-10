特朗普通烏門關中國事？白宮及時與貿易談判劃界限

中美華盛頓新一輪貿易談判開展之際，美國總統特朗普的「通烏門」又有了中國聯繫，並被國內同中美貿易談判捆綁起來。

一是被特朗普批為假新聞的美國有線電視新聞網（CNN）10月4日獨家爆料，特朗普曾在今年6月同中國國家主席習近平的通話中向後者承諾，兩國開展貿易談判的同時，美國官員會在香港問題上保持沉默；二是同樣在10月4日，特朗普在白宮草坪回答記者提問時呼籲中國調查民主黨總統參選人、前副總統拜登（Joe Biden）和他的兒子亨特·拜登（Hunter Biden）在中國的商業聯繫。

特朗普同中俄烏等國領導人的通話成為輿論關注的焦點。（Reuters）

兩則看上去獨立的新聞，實際上有着核心聯繫，那就是特朗普本人。10月7日，中國副總理劉鶴在華盛頓同美國開始新一輪貿易談判之際，特朗普表示，中國必須和平、人道地應對香港抗議，如果中國在香港做了糟糕的事情，貿易談判將受到影響。特朗普這一表態意味着他有意將香港問題同貿易談判捆綁。而這一表態或許也是為了回應CNN那則「獨家爆料」。

根據CNN引述的消息人士的消息，特朗普和習近平的這通電話被升級為「高度機密」，極大地限制政府官員了解這次通話內容。同樣是在6月，美國國務院告知美國駐香港領事館官員取消原計劃7月初在華盛頓就香港問題發表演講，因為「特朗普總統向習近平承諾，美國政府官員不能討論香港問題」。

10月7日，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表態說，中美貿易談判和調查拜登二者之間沒有聯繫，自己也會確保彼此間沒有任何聯繫。但是，特朗普已經有意將中國拉入自己的「通話門」爭議。

美國媒體指控特朗普曾私下向中國領導人做出秘密承諾。（Reuters）

特朗普10月4日認為，中國應該和烏克蘭一樣，開啟對拜登的調查，因為拜登家族在中國所做的事情和在烏克蘭的做法一樣糟糕。

但特朗普最後補充，自己尚未向中國國家習近平提出這一請求。不過，他說：「這肯定是我們可以開始考慮的事情。」之後，特朗普私人律師、「通烏門」主角之一的朱利安尼（Rudy Giuliani）對美國媒體《華盛頓郵報》說，這（呼籲中國領導人調查拜登）恰好是特朗普總統應該做的事情。

特朗普此番言論立即引發美國國會民主黨人的批評，很多人再次強調，特朗普這番表態恰好是眾議院民主黨人啟動彈劾調查的原因。

據美國媒體報道，特朗普指責亨特·拜登2013年利用陪同其父親訪華的機會為他的基金獲利15億美元。但亨特·拜登否認有任何不當行為。特朗普也沒有提供可信的證據證明拜登家族存在腐敗行為。

特朗普提出中國調查拜登想法適逢新一輪貿易談判。（Getty）

目前尚不清楚特朗普在中美貿易談判前表達這種意願的意圖。但美國輿論注意到，他做出以上這種表態前曾被問及中美貿易戰和雙方的新一輪貿易談判。

特朗普當時說，自己有很多選項，如果中國不給於美國想要的東西，美國擁有巨大的實力。一名白宮發言人被美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）記者問及特朗普此番表態是否和中美貿易談判有關時，也拒絕給予正面回覆。

拜登方面也抓住特朗普這一表態不放。

拜登的副競選經理貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）在一份聲明中表示，特朗普「正在拼命尋找已經被揭穿的陰謀論」。10月6日晚，拜登在《華盛頓郵報》發表專欄文章，認為特朗普已經「夠了」（Enough is enough），「每一天都有更多證據顯示特朗普在濫用總統權力。」拜登還批評特朗普濫用美國外交政策，企圖從多個國家獲取政治利益，包括要求美國最大敵手（greatest adversaries）之一的俄羅斯干涉美國選舉。

美國前駐北約（NATO）大使伯恩斯（Nicholas Burns）認為，特朗普呼籲中國調查拜登不但非法，而且也不道德。美國外交政策學者羅斯科夫（David Rothkopf）認為，特朗普在中美貿易談判前提出這一想法，等於是在提高談判的籌碼。如果中國調查拜登，會給他留下好印象。

和特朗普同烏克蘭、俄羅斯等國領導人的通話一樣，美國輿論開始盯上特朗普和中國最高領導人習近平的通話，並且很容易將其同中美貿易談判掛鈎。啟動彈劾調查的民主黨人，也一直擔心特朗普政府會因為個人政治利益而向中國做出讓步，達成一個不符合美國利益的貿易協議。特朗普將香港抗議同貿易談判掛鈎，也符合他的一貫亂加籌碼做法，但這更多是出於國內政治因素，也就是民主黨人的彈劾調查和政治施壓。

無論是特朗普面臨的電話門爭議，還是他拿無關議題捆綁貿易談判，都避不開他本人在國內的政治利益考量。這種國內政治羈絆難免會讓中美貿易談判延續之前的老路，形勢可能會越來越複雜。