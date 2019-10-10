NBA被禁：這是個雞同鴨講的問題

美國NBA火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）日前在Twitter發表「Fight For Freedom」、「Stand With Hong Kong」標語的圖片，支持香港示威，遭到內地各界的猛烈批評。而後美國NBA傳播總監巴斯（Mike Bass）的道歉，以及NBA總裁施華（Adam Silver）「雖然不為莫利Twitter內容背書，卻支持莫利言論自由」的表態，繼續引爆中美兩國輿論。

圍繞此事，相較於中國內地的群情激奮，美國國內則更多討論「中共以中國經濟實力為施壓工具，以金錢侵蝕言論自由」。政府層面，以兩位國會議員針對巴斯致歉的表態為例，德克薩斯州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）批評NBA不該助長中國思想審查制度；佛羅里達州參議員斯科特（Rick Scott）則批評NBA屈服於中國的經濟實力是十分可恥的。民間層面大致亦是如此，且與著名成人動畫《衰仔樂園》（South Park）23季第二集涉及中國的劇情相呼應，引發熱議。

10月9日，特朗普在簽署聯邦監管規定透明化行政令講話中提到NBA，「他們必須自己解決自身處境。NBA知道自己在做什麼。但是我看到的是，科爾（Steve Kerr）和波波維奇（Gregg Popovich）還有一些其他人，他們在討好中國，但對我們自己國家，他們好像不尊重」。（AP）

對於這件事情，兩國之所以有如此大的態度差異，概因為在美國乃至歐美西方社會（甚至包括港台）看來，中方因莫利的言論而懲戒NBA，無疑是對自由言論的侵蝕，尤其是在NBA已經澄清「不為莫利Twitter內容背書，支持莫利是出於言論自由」之情況下。

可是在中方看來，莫利此番言論已經有蔑視中國主權之嫌，且還以支持自由之名，為香港愈發失控的局面提供鼓舞；在此大是大非的問題上，NBA「支持莫利言論自由」的表態也就無法被中方所接受——畢竟，在涉及美國價值觀中大是大非的問題時，NBA亦不考慮言論自由，一如2014年快艇隊前班主史杜寧（Donald Sterling）因自己私下與妻子爭吵過程中發表種族歧視言論，事後錄音曝光，NBA總裁施華隨即對其處以終身禁賽以及250萬美元的罰款，且有生之年皆不得進入NBA球館與訓練場地。最終，斯特林被迫賣掉了快艇隊。

言及至此，兩國對於此事的態度分歧就可以理解了。這並非因為美方不管不顧中方態度，刻意傷害中國人民感情，也並非因為中國利用經濟吸引力侵蝕美方言論自由，又或是所謂「支持官方做法的中國民眾皆是被強迫或被洗腦」——事態的本質是中西價值觀的差異、出發點的不同：

當美國社會群情激奮，敦促NBA保持堅定立場，勿向中國的強硬態度屈服時，中國官方下令暫停轉播NBA，眾多國企民企暫停與NBA的合作，既可以說是中國「借力發力，向美國示硬」，也確實有着堅實的民意基礎。「當自由觸碰了美國的底線，美國人捍衛底線；當自由觸碰了他國的底線，美國人捍衛自由」，這是中國國民難以接受的。

NBA這件事，歐美乃至港台社會的主流理解是個人言論權，美國社會不滿於美國企業到中國時需服從中國的「政治正確」；而中國社會的主流理解則是民族榮譽和國家主權，畢竟人們對於百年前的中西交往史仍舊有着鮮明的記憶，由不滿、敏感、憤恨、自強等糅雜在一起的複雜情緒，是了解今日中國乃至諸多亞非國家對待歐美態度的關鍵。

所以，NBA此事其實是個「雞同鴨講」的問題。對中美而言，沒有對錯，只有立場不同。不過，回望歷史長河，人們經歷了多少因價值觀及信念不同而爆發的戰爭？宗教也好，政治信念也罷，都是我們需要認清、思索，並積極逾越的溝塹。