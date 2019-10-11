復興戴高樂主義　馬克龍好高鶩遠？

談起歐盟的領袖，往日站在台前的德國總理默克爾（Angela Merkel）已經悄然讓位予法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）。後者雄心壯志，誓要復興歐洲這個老舊大陸，但觀乎法國的國勢，這似乎有點好高鶩遠。

雖然馬克龍主張的「歐盟軍隊」、「歐元區預算」等宏圖都離現實甚遠，不過他已明顯成為歐盟各國領袖中最有權力的一位。從歐盟新管治班子的角度來看，其核心領袖皆是馬克龍的親信：下任歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）向來是馬克龍所屬「復興歐洲」（Renew Europe）的比利時同黨盟友；下任歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）全靠馬克龍提名才能「黑馬跑出」；下屆歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）也是法國人。

德國總統默克爾已決定要在餘下任期完滿後退出政壇。（路透社）

內外動作頻繁 成敗參半

自以為掌握好權力的馬克龍，也開始在國際舞台上大展鴻圖。在法國G7峰會和聯合國大會上，他努力扮演中間人角色，試圖拉攏伊朗和美國回到談判桌上；而法國也通過國內數碼稅（Digital Tax），以製造壓力讓全球各國重新審視如何向善如避稅的跨國企業徵稅。

而且，當國內黃背心運動的風潮未如往日強烈之際，馬克龍也推展歷任法國領袖都未能徹底施行的退休制度改革，試圖將全國42個不同的退休金計劃統合為一，同時讓法國人整體延後實際的退休年齡。

這些一外一內的大手操作，目前結果成敗參半。在國際層面上，美國依然繼續維持對伊朗的極限施壓策略，未見談判之機；在國內而言，其退休制度改革也遇上強大的工會勢力反對，從歌劇人員、鐵路僱員，到警察、律師，都有強烈反彈，各類罷工抗議一觸即發——而馬克龍的對策就是舉辦歷時數月的全國大諮詢，希望能拖散反對者的動力。

不過，在全球徵稅的問題上，馬克龍卻似有小成。經濟合作暨發展組織（OECD）周三（10月9日）就提出全球重新計算跨國企業徵稅的做法，例如向一定份額的全球營利徵稅，以阻止今日跨國企業透過將盈利轉往設於低稅收國家的避稅操作。有人就形容，如果有關提議得全球主要國家同意，那將是國際徵稅體系100年來未見的大變。

雖然馬克龍這一連串的大動作讓他看起來是個革新者，不過說穿了他只是「戴高樂主義」的復興者而已。所謂「戴高樂主義」，即高舉法蘭西共和國的偉大，要有獨立的防務與外交，主張歐盟主要國家全力合作並一體化，不再成為美國的附庸。

馬克龍的國內改革，正是要重建法國的經濟動力；他上任後不斷強調「法語國家」的概念，也正是想擴展法國的獨立外交能力；更不用說其歐洲統一軍事實力、獨立研發軍事科技的計劃。而他對於英國的強硬態度，也繼承了戴高樂將軍認為英國是美國「特洛伊木馬」的想法。

思想上的進侵 難以對抗

在意見繁雜、政治關係縱橫交錯的歐盟體制中，如此高調的馬克龍當然會惹來不少反彈。法國的歐盟工業政策專員候選人、現任法蘭西銀行副行長古拉爾（Sylvie Goulard），周四（10月10日）就在默克爾所屬的歐洲人民黨（EPP）帶頭反對之下落選。及後，馬克龍更怒斥這是歐洲議會的「政治遊戲」。

從此等形勢看來，馬克龍的戴高樂主義復興夢仍然是前途難料、險途處處。不過，馬克龍的思想卻似乎逐漸成為歐盟體制內的主流：下屆歐盟外交事務專員博雷利（Josep Borrell）毫不諱言地高舉歐盟「擔當世界格局主要參與者的志向」；多次針對美國巨企的歐盟競爭事務專員維斯特加（Margrethe Vestager）未來更將同時掌管數碼政策，如今更以反競爭的名義預先向美國晶片公司博通（Broadcom）開刀，對特朗普指她「仇恨美國」的批評視若無睹；而正將離任的歐洲央行行長德拉吉（Mario Draghi）亦高調主張歐元區應該有統一的財政政策，與馬克龍的提案不謀而合。

正如法國文豪雨果（Victor Hugo）所言：「軍隊的進侵是可以站起來對抗的，可是思想上的進侵卻不能。」馬克龍的戴高樂主義，至少在歐盟整合、自成獨立勢力的這一個層面而言，似乎已成為了一種對於整個歐盟的「思想上的進侵」。