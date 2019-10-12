從安撫印度開始　習近平與莫迪的虛與實

中國國家主席習近平10月12日已經結束了與印度總理莫迪（Narendra Modi）的第二次非正式會晤，前往尼泊爾進行國事訪問。

考慮到印度將尼泊爾看成是自己的「後花園」，習近平到訪也會力推中尼在「一帶一路」倡議上的合作，印度對習近平到訪尼泊爾的疑慮也會存在。加之習莫會之前，印度在「阿魯納恰爾邦」（中國稱「藏南」）軍演、中印在克什米爾問題上的分歧等等似乎都給此次習莫會投下了陰影。

但此次習莫會氛圍並未受到這些問題的干擾。印度各大網站和主要電視台11日幾乎都是全程直播習近平下飛機之後的每一項活動行程。習近平專機抵達金奈後，莫迪就在Twitter上以中文發文「歡迎來印度，習近平主席！」在機場，身着民族服裝的當地民眾載歌載舞，有的表演富有濃郁民族特色的婆羅多舞，有的踩高蹺、劃旱船。

習近平車隊駛離機場前往金奈市區的途中，許多當地學生和群眾簇擁在街道兩旁，揮舞中印兩國國旗，手舉習近平和莫迪的照片。負責接待的一所學校掛出了一副高達3米多、畫着習近平頭像的畫布，還派出兩千名學生排出「習近平」三字迎接。

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之後，莫迪陪同習近平參觀了馬哈巴利普拉姆古寺廟群，做講解，兩人還在克里希那巨石（當地民眾稱其為「天神之石」）合影，並手牽手高高舉起。當天晚些時候，兩人蔘觀了海岸神廟，並觀看了代表印度古老文明的婆羅多舞等印度古典舞蹈。

晚宴之後，按照中方通稿的說法，兩人在海岸神廟「談中印各自國內發展，交流治國理政經驗，一致認為，中印要相互尊重、相互學習、相互借鑑，攜手實現共同發展繁榮，實現中印兩大文明偉大復興。」

熱烈的歡迎儀式、遊覽文明古蹟、交流治國理政經驗，都表明這次習莫會延續了2018年武漢習莫會圍繞「當今世界百年未有之大變局進行戰略溝通」的基調，是一次務虛的非正式會晤。

不談敏感和具體話題，不糾結於實質性問題的解決，習近平是如何讓莫迪願意去談這樣的「務虛」話題？中國如何安撫印度的？

讓印度感受到尊重

習近平11日提到「中印要相互尊重、相互學習、相互借鑑，攜手實現共同發展繁榮，實現中印兩大文明偉大復興」。莫迪則表示「印中文明古老深刻，其藴含的智慧可以為解決當今世界面臨的各種挑戰提供啟示」。兩人的表述都強調了印度的特殊性，也表明了印度也有着自己的民族自豪感和自信心。

面對這樣的一個國家，面對這樣一個同樣強勢的領導人，習近平如何讓印度感受到「尊重」就非常重要。

中國與尼泊爾的關係在過去幾年裏迅速推進。（新華社）

莫迪將兩人會晤的地點選擇了金奈，它的市郊和市內部分地區已有近2,000年的歷史。這座城市還有不少印度南部風格的廟宇建築，是印度達羅毗荼文化的寶庫。同時，金奈是孟加拉灣沿岸最大的城市，是印度的第三大商業和工業中心，印度主要的汽車工業基地，有「南亞底特律」之稱。莫迪選址有向北京展示其「古老文明」和現代化基建的意圖，習近平現身於此，是一種認可印度的做法。

習近平此次除了到訪印度之外，還要對尼泊爾進行國事訪問，一個繞不過的話題就是中國與之繼續推進「一帶一路」層面的合作。他在訪問尼泊爾前的簽署文章中提到，「雙方正在建設和升級包括公路、口岸、機場、電站等在內的基礎設施，一個跨越喜馬拉雅的聯通網絡初現雛形」。

中巴經濟走廊已經頗見成效，緬甸和孟加拉國對中緬孟印走廊也都表示支持，中國在斯里蘭卡的港口已經投入使用，印度依舊對「一帶一路」遲疑。中國在印度周邊的互聯互通已經對印度形成「包圍」之勢時，中國已經對印度形成了「無形中的壓力」。

中國需要給印度釋疑解惑，印度對「一帶一路」倡議一直抱有戒心，認為中國與尼泊爾、斯里蘭卡等南亞國家的合作是搶奪印度在南亞的主導權。

因此，在「一帶一路」問題上，中國多次強調這是一個經濟倡議，至於「一帶一路」的旗艦項目——中巴經濟走廊，中國強調這不涉及主權爭議。將訪問印度和尼泊爾放在一起時，北京一方面照顧了印度的情緒，同時也能力推與尼泊爾的合作，讓印度看到，中尼之間的合作並非不會顧及印度的感受，這是平衡印度心態的做法。

連任之後的莫迪在內政和外交上將會變得更為積極。（VCG）

北京給出的大願景

習近平在武漢與莫迪舉行首次會晤時曾表示：「非正式會晤可能是今後我和莫迪總理先生經常採用的一種交往方式。」雖然這樣的非正式會晤不會簽署備忘錄或者發表聯合公報，但習近平是要通過這樣的會晤模式與莫迪討論國際大格局。這完全是世界級領導人的風格。

在經過多年的發展之後，中國認為自己「前所未有地接近世界政治經濟舞台的中心」，是世界多極化的一股重要力量。同樣，印度也在崛起，莫迪在大選期間曾宣示，印度要在2030年之前發展成為世界第三大經濟體。

印度也會是未來多極化格局中的重要一極，俄羅斯總統普京7月曾表示：「新的全球領導者已經出現，比如中印。」特朗普（Donald Trump）政府拋棄奧巴馬（Barack Obama）的「亞太再平衡」戰略，提出「印太戰略」，這些都凸顯了印度在全球格局中的作用和影響力。

經濟發展的潛力、莫迪本人強烈的民族主義色彩等都讓印度所着眼的非地區性大國，它的視野是全球性的。莫迪首次參加G7峰會、遠東經濟論壇、與特朗普一道在美國出席集會活動，如今，他與習近平再次舉行非正式會晤。印度與歐洲、俄羅斯、美國和中國等的全面接觸都證明了印度在全球的雄心壯志。

習近平要與莫迪「煮酒論英雄」，在G20、上合組織、金磚峰會等多邊外交場合強調兩國合作將為「亞洲乃至世界和平、穩定、繁榮貢獻力量」等，迎合了印度要當「有聲有色大國」的心態。

中國認為中印要在關乎全球經濟、安全的議題上聯手，所給出的是一個宏大的願景。當北京強調兩國共話天下大勢時，莫迪再揪着這些具體議題不放顯然是少了一定的格局。