中印習莫會：1300年交流的真實成色

10月12日，中國國家主席習近平已經結束了他在印度南部與莫迪總理（Narendra Modi）的非正式會晤，踏上了前往尼泊爾的旅途。可在印度輿論場，這場首腦會晤帶來的漣漪仍未平息。這其中最突出的莫過於中、印上古歷史的細節與對比。它也展示了「中印1,300年交流」的虛幻與真實：印度人可能尚不如中國人熟悉其歷史。

從《今日印度》到《德干先驅報》在內的印度各大媒體在24小時裏反覆談及了中印之間1,300年的接觸與往來。但印方上古史料的嚴重缺失令自己缺少話題，只有菩提達摩（Bodhidharma）祖師的傳說讓他們找到了一點拉近距離的空間。

幸而，莫迪總算借講當地據稱是古印度帕拉瓦王朝時期的阿周那石雕、五戰車神廟、海岸神廟的掌故，與中國客人「共話文明對話互鑑」。至此，印度雖不能向客人展示其「幾千年歷史」的一面，但總可以讓莫迪藉此談及「印中兩國跨越十幾個世紀的文明交流和悠久的歷史聯繫」，但遺憾的是，這一點可能仍是有問題的。

為迎接遠道而來的外國元首，金奈等地的學生、藝術家以及軍警使出了渾身解數。可到了歷史等問題時，印方就頗為棘手了，他們的研究反而遠不如中國。（路透社）

印度媒體可以根據中國思想家玄奘和尚的《大唐西域記》，勉強確認中國人的確也到過此地，這就讓中印首腦交流好歹能繼續下去。下一個問題也就隨之而來

事實上，當分析人士繼續閲讀中國史料時，外界還可以發現一點印方不願深究的細節，而這一點乃是有真正1,300年曆史可考的。

印度《克什米爾時報》指出，「一位帕拉瓦王朝的國王曾經取得中國南方的將軍封號」。當外界以為這可能只是印度上古歷史不嚴謹的表現時，粗通中文的觀察家們卻可以在三種中國史料，即《舊唐書》、《新唐書》和《唐會要》中找到相關印證。

據《舊唐書》記載，在武周天授二年（即691年），包括「南天竺王遮婁其拔羅婆」在內的「五天竺」王公已遣使前往長安朝賀，其中「拔羅婆」被認為是帕拉瓦王朝，南印度諸王朝與中國的非常關係也由此開始。

印度上古歷史的缺失，讓他們只能拿出達摩祖師的傳說迎客。（路透社）

20年後。即720年至721年間的唐玄宗開元八年，南天竺國王尸利那羅僧伽在遣使覲見時更做出了名留史冊的舉動。

據上述三種史料記載，這位王公派遣使者前往長安，除進獻禮物外，還要以「戰象及兵馬」為唐朝請兵出征，藉以助唐帝國平定南亞及西亞地區，唐玄宗為此「甚嘉之」,給這支大軍取了「懷德軍」的名稱。據《新唐書》，使者還從玄宗處取得了唐朝官服。這一禮遇也讓中印之間的歷史往來呈現了某種微妙的氣氛。

帕拉瓦王朝可能並沒有採取更多行動，相反，在開元年間倒是其鄰近的遮婁其王朝向大食發動了進攻。雖然南天竺與唐朝的接觸在安史之亂之後就基本中斷。但公元720年到721年的這一幕還是讓兩國1,300年曆史的接觸有了實際表現。

由於「懷德軍」這一編制在五代時期被後周王朝用於收容江南降卒，因此，這也讓某些生吞活剝的印度學者將其認定是某種「中國南方地區的將軍封號」。這種似是而非的傳承關係更讓外界發現，中國和古印度固然有1,300年的歷史，但這一切與莫迪及他的印度就很有距離。

當然，這種基於互信與尊重而存在的歷史仍是有價值的，在中國史料中多次被記載的這一頁，或許將再次成為中印彼此經略南亞及「一帶一路」的某種特別註腳。這對於在一年前強調「兩國文化交流源遠流長」的莫迪來說，也將成為一種必須接受的常識與體驗。