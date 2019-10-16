金奈習莫會：一場不那麼重要的重要會晤

上周五（10月11日），中國國家主席習近平乘坐着專機順利抵達印度的金奈國際機場。當他踩着黑色皮鞋步出艙門之時，等待他的除了印度泰米爾納德邦邦長普羅希特（Banwarilal Purohit）和首席部長帕拉尼斯瓦米（Edappadi K. Palaniswami），還有成千上萬各界的群眾和青年學生。他們手舉起習近平和印度總理莫迪的照片，歡呼「中印友好」，兩千名學生更是戴上面具，排列砌出了「習近平」三字。

習近平在抵達印度之前，或許已預料到會有一場隆重的歡迎儀式，但即便如此，莫迪和印度人民的接客禮最終還是有些令人出乎意料。

感受完熱情歡迎儀式的習近平，在當日下午與莫迪進行了簡單的會面，並一同參觀了馬哈巴利普拉姆古寺廟群。翌日（10月12日），習近平和莫迪在泰姬陵漁夫灣水療度假酒店進行了約50分鐘一對一的會談。

從媒體公布的照片可見，習近平和莫迪在上周五的會面輕鬆愉快，兩人在馬哈巴利普拉姆古寺廟群邊散步邊交談，過程中，兩位領導人還不時露出笑容。而從中印官方上周六公布的官方通稿看，兩位領導人的會談十分順利，會晤氛圍融洽。

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未簽署任何協議

近段時間，中印兩國因克什米爾問題處於微妙的氛圍之下。上周二（10月8日），巴基斯坦總理伊姆蘭．汗（Imran Khan）趕在習近平出訪印度前訪華。兩人會晤期間，習近平表示，中方支持巴方在克什米爾問題上維護自身合法權益，希望當事雙方通過和平對話解決爭端。對此，新德里立即作出回應：「毋須其他國家對印度內部事務發表評論。」

在如此微妙的時機下，習近平的出訪引起了不少輿論關注。那麼，此次印度之行，習近平與莫迪到底談了些什麼？雙方有何共識，是否達成了協議？

綜合中印官方發布的消息來看，書面協議雖然並非此次兩國元首的非正式會晤目標，但在會晤期間，二人仍談及多個合作與分歧內容，包括在經貿達成了一定共識和規劃。

印度外交秘書長顧傑凱（Vijay Keshav Gokhale）表示，兩國領導人在上周六舉行了90分鐘的一對一對話，隨後，兩國的代表團舉行了對話，莫迪還為習近平舉行了午宴。細細一算，兩國領導人共舉行了六小時的一對一會晤。

六小時的會晤談出了一個計劃。顧傑凱指出，在貿易關係上，兩國領導人強調建立新的機制的重要性。「我們將建立一個新的機制，在更高的層次上討論貿易、投資和服務。中國方面由副總理胡春華牽頭，印度方面由財政部長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）牽頭。」 他還說，習近平提到兩國要在防務上更多交流、增進互信，此外，兩國領導人並沒有討論克什米爾問題。

習莫會當中，兩人暢談中印歷史。（新華社）

另一邊廂，中國官方報道則泛指中印兩國領導人同意應當互相尊重，努力合作共贏。

從兩國的官方表態可以看到，中印領導人在會面中談到了經貿、防務的話題，更是要在經貿、投資服務之上建立一個全新的對接機制，為兩國未來的經貿合作做好鋪墊、開拓空間。不過，就目前公布的信息來看，雙方並未簽署任何協議和合同，具體的計劃似乎未真正成形。

莫迪同意明年再會晤

除了公布兩國未來的「合作計劃」，顧凱傑還透露，習近平邀請莫迪2020年訪華，進行下一次的非正式峰會，莫迪接受了邀請。金奈會晤是中印兩位領導人的第二次非正式會晤，去年4月28日，莫迪飛往武漢與習近平舉行了第一次非正式會晤。莫迪在本次會面中接受邀請，意味着中印領導人還將舉行第三次非正式會晤。

追溯中印關係的變遷，去年4月，中印首腦的首次非正式會晤可說是兩國關係的一大轉折點。由於2017年6月至8月的洞朗武裝對峙，中印關係曾一度處於低谷，中印領導人之間的外事互訪也因此受到了較大影響。在經過一年多的「冷靜期」之後，中印關係終於得到回緩。兩國關係也隨着莫迪的武漢非正式訪問而破冰。可以說，非正式訪問對兩國來說有着積極影響。

莫迪政府希望能夠借鑑中國經濟發展經驗與模式。（Reuters）

中印關係存在着脆弱性，例如中印邊界問題和印巴衝突。在這樣的情況下，二人應約以非正式的形式再度相會，在延續前次氛圍、增加兩國互信的同時，也為克什米爾地區帶來了一絲穩定的預期。

據中國中央電視台報道，習近平在會見莫迪時指出：「去年我和總理先生在武漢成功會晤以來，中印關係邁入健康穩定發展新階段，會晤的積極效應不斷顯現。中印互為重要鄰國，是僅有的兩個人口超過十億的大國。維護好、發展好中印關係，是中國堅定不移的政策。當前國際形勢下，中印在維護穩定和推動發展方面肩負着愈來愈重要的責任。」

「未來幾年是中印實現民族復興的關鍵期，也是中印關係發展的關鍵期。我們要對中印關係把舵定向，從戰略高度和長遠角度規劃中印關係百年大計，為中印關係發展注入強勁內生動力，攜手實現中印兩大文明偉大復興。」習近平說。

在這樣的關鍵時期，為了避免不確定因素造成兩國關係的動盪，兩國元首「非正式會晤」機制的建立，可以說是為中印外交提供了一個全新的面貌。第一次為先例，第二次為慣例，如今兩國同意於明年舉行第三次非正式會晤，中印元首的有效談話機制也隨之成形，為兩國邁過綿延數十年的戰略質疑提供了解決的渠道。

對莫迪及其側近來說，習近平的南印度之行不僅具有國際意義，此行同樣有為其麾下人民黨助選的意味。（路透社）

金奈習莫會的意義

或許有人會追問：此次會議到底有何重要性？中印首腦的非正式會晤意義何在？難道僅是習近平安撫印度之行？

中印關係一直存在着不確定性，中印邊境問題、印巴衝突等都有可能會對兩國關係造成一定的負面影響。考慮到中印關係對中國外交上有着重要的戰略意義，穩定兩國關係是中國必須面對的一項挑戰。

一如中國外交部長王毅在去年兩會記者會上表示，「面對當前國際局勢的百年變局，愈來愈多的有識之士認識到，兩個超過10億人口規模的發展中大國相繼走向現代化，最重要的是相互理解，相互支持，最應避免的是相互猜忌，相互消耗」，「建立起政治互信，喜馬拉雅山也阻擋不了相互加強友好交往。缺乏互信，一馬平川也難使雙方走到一起。」建立戰略互信是中方眼中最緊迫的政治目標，而莫迪顯然也認同。

兩國增強互信的方式有許多，其中包括領導人間的友好互訪，防務、外事互動增加。然而，這並非一朝一夕能夠完成之事，這不僅需要後期在各個方面和領域（如文化、政治、經濟）的交流，更需要雙方政府在外交領域付出努力。相較於正式出訪這種帶有明確而具體目標的方式，「不求交貨」的非正式會晤或許才最適合中印這兩個仍存在諸多分歧的國家。

在此認知下，此次「金奈習莫會」既重要，也沒那麼重要。

其不重要之處在於，一是因為這次訪問並不圖具體的、記錄於公文上的「成就」，二則是因為待人們數年後回望，「2019年金奈習莫會」只會是中印首腦每年相約而見的眾多會晤之一。

然而，其重要之處則也恰恰在於，習近平與莫迪的第二次非正式會晤起到了「承前啟後」的作用，既延續了去年首次會晤的友好氛圍，也為中印首腦之後的非正式會晤機制做好鋪墊。就解決戰略互信而言，這兩位強勢領導人能夠相互了解、相互契合，可謂是最難也最重要的第一步。

或許，當中印領導人能像中俄領導人那般建立根深柢固的戰略互信時，中印兩國能創造出的協作成果，也將隨之井噴，一發不可收拾。當然，此為後話。

上文刊載於第184期《香港01》周報（2019年10月14日）《金奈習莫會：一場不那麼重要的重要會晤》。

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