美國撤軍敘利亞　給予俄羅斯千載難逢的機會

美軍自敘利亞撤走，為土耳其進入敘利亞北部鋪路，庫爾德部隊於是反擊。庫爾德在10月13日宣布與敘利亞政府達成協議，庫爾德將協助政府軍驅趕入侵的土耳其軍。

土耳其支援的自由敘利亞軍部隊，進入敘利亞北部城市。（路透社）

這是一個具有非常大標誌性的轉變，美軍過去5年在敘利亞依賴駐紮當地的庫爾德武裝分子，對抗極端伊斯蘭組織ISIS的同時，牽制獲俄羅斯支持的敘利亞政府軍。這平衡被特朗普完全打破。

敘利亞格局完全改變

庫爾德軍事領導人阿卜迪（Mazloum Abdi）批評美國的撤退是「背後捅刀」，出賣他們。他們雖不相信敘利亞政府的承諾，但迫於無奈目前必需妥協。這象徵着美國的離去令敘利亞的格局完全改變。

敘利亞巴沙爾政府獲俄羅斯的支持，土耳其亦與俄羅斯有深厚的交往。特別在美國拒絕售賣F-35戰機予土耳其後，土耳其正進一步向俄羅斯靠攏。目前敘利亞美軍勢力的離去，正好給予了俄羅斯難得的機會，對該區全面增加影響力。

土耳其總統埃爾多安視庫爾德組織為恐怖份子，同時敵視巴沙爾政府，但俄羅斯可更易調停當中衝突。（Reuters）

俄羅斯全面增加中東影響力

儘管土耳其與美國同樣針對巴沙爾政府，但俄羅斯可藉着與雙方的友好關係，更容易調停雙方衝突。俄羅斯國際事務理事會專家謝莫洛夫（Kirill Semenov）指出，俄羅斯可以借機會要求土耳其承認巴沙爾政府的合法性，促成兩者對話，庫爾德問題亦可能從中得到暫時解決。

敘利亞的戰爭可能因而獲得完全不同方向的發展，雖然並不知道結果是好是壞，但俄羅斯對該區影響力必然瞬速大增。俄羅斯將可藉此把影響力伸展至包括伊朗、沙特阿拉伯、以色列等中東地區。