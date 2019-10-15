如何認識即將達成的中美貿易談判第一階段協議

中美第十三輪的貿易談判後，中國決定暫停對價值2,500億美元的中國商品升高税率至30%，這是原定於10月15日生效的關税措施。

此次的談判出乎意外的收到了不錯的成效。美國總統特朗普（Donald Trump）對於此次談判十分滿意，並在10月12日連發三條Twitter稱，中美達成了「相當實質性的第一階段協議」，並可能於11月在智利和中國國家主席習近平見面，簽署最終文件。

美國財政部長姆努欽（Steve Mnuchin）在談判磋商結束後表示，談判「幾乎已經完成」，並且稱一旦中美第一階段貿易協議完成，他將取消美國對中國的匯率操縱國標籤。

不過，值得注意的是，相較於特朗普的「興奮」，中國官方顯得較為謹慎。根據中國官方披露的信息，雙方在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展。

可以看到，中國只是提到中美在各個領域取得實質性的進展，並未提到中美雙方「達成了相當實質性的第一階段協議」。那麼，如何理解特朗普所謂的「第一階段協議」？

美國財政部長姆努欽在談判磋商結束後表示，談判「幾乎已經完成」。（AP）

從雙方此次達成的成果看。特朗普的推特上提到，此次中美磋商的重大成果之一是一筆重大的農業交易，（中國答應）將購買價值約400億至500億美元的（美國）農產品。」他還透露，協議的其他方面也很出色——技術、金融服務，160億美元至200億美元的波音（Boeing）飛機採購等等。

結合中國官方通稿來看，雙方在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域確實取得了不小的進展。

值得注意的是，這些領域的共識和協議其實早在2019年5月談判時便已經有了進展。姆努欽2019年6月接受採訪時就表示，中美兩國在貿易協議的執行機制上「基本達成一致」，中美貿易協議已完成「大約90%」，但最後10%是最為困難和棘手的部份，並沒有達成共識。

當時，《金融時報》援引知情人士的話說， 中美協議其中一個範疇是北京將同意向美國大量採購商品和服務，以擴大美國對中國出口，縮小雙邊貿易赤字。雙方討論過的商品還主要涉及農產品、能源產品、化學品、半導體和飛機。

通過對比發現，此次特朗普透露中美幾乎達成的「第一階段協議」，與此前5月份談判的共識並無太大的區別，剩下的10%的分歧似乎並沒有在這次談判中得到解決。

基於這樣的情況判斷，特朗普所指此次中美談判得出的「第一階段協議」事實上就是中美此前達成（90%）共識的一部分，此次協商的可能只是對之前的共識作出更細化總結和規整而已。

這其實反映出了中美談判的脆弱性 。中美貿易談判進行至今，雙方推進貿易談判的進程不只是為雙方協議的分歧，更多的是服務中美的政治意願，以此來實現彼此的政治目的的手段。若中美為了實現各自的政治利益便會用90%的共識作為基礎；若不想繼續推進，極有可能會因為10%的分歧而再陷僵局。換句話說，中美目前貿易談判達成的任何階段性協議都面臨着隨時撕毀的風險。

要知道，特朗普目前在美國國內國內卻承受着不小的壓力。 美國三大股指（8月）連續四周下跌，美債收益率曲線倒掛，出現經濟衰退信號。中國也一直強調「不想打貿易戰」，讓美國商業界對特朗普的舉動怨言頗多。也就是說，特朗普極有極有可能取出此前與中國達成90%的共識，以此安撫美國國內，轉移國內視線。但是若特朗普的政治目的發生變化，中美談判或還將隨着這樣的變化出現變數。