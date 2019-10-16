貿易談判進展有限　中美為何此時達成階段協議？

10月15日，中國外交部發言人耿爽在記者會上正式確認，美國關於中美達成第一階段貿易協議的說法屬實，並稱這份協議對中國、美國和世界都有利。

中國中美貿易談判在10月10日至11日的高級別磋商，被外界認為是貿易戰以來的一大突破。美國總統特朗普（Donald Trump）在磋商之後會晤了中國國務院副總理、談判牽頭人劉鶴，決定暫停原定於10月15日對中國加徵的關税。他表示雙方可能在下個月舉行的亞太經合組織峰會（APEC Summit）上籤署「第一階段」協議。

貿易戰綿延近兩年，中美相互加徵的關税層層升級，震動了全球經濟，也對一些產業的供應鏈形成了很大影響。此次關税暫停加徵、雙方同意向達成協議的方向繼續談判，被外界看來是一種為止損而做的「妥協」。

然而外界也很快發現，中美之間達成的共識內容有限。通過北京方面的描述，農產品採購、知識產權保護以及匯率協議的問題是中美達成的主要共識。然而這些是中美早已有所共識的領域，這些事項上的進展算不上談判的大突破。中美究竟為何在此時達成了這份階段性協議呢？

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美國更急於達成協議

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）10月14日表示，如美中無法簽署第一階段協議，12月對3,000億美元商品的加税計劃將生效。同時，他還強調正式協議將包括執行機制，以確保協議得到遵守。

姆努欽強調的兩個事項，看似是對中國的施壓，實則透露了美國的心態。不斷強調中美需要確保達成協議的背後，白宮其實「很着急」。

姆努欽表示，未來幾周將舉行更多不同級別的貿易談判，包括他本人、美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和劉鶴之間的一次電話通話，以及特朗普和中國國家主席習近平之間的會談。

此前，特朗普在記者會上、社交網絡上也幾次強調，中國對美國採購大量農產品的承諾，並且強調中美之間「離貿易戰的尾聲不遠」，抬高了外界對中美協議的期待。

反觀中國在談判之後的反應，則顯得更為謹慎。10月14日，中國外交部發言人耿爽在例行記者會上，面對中美談判的問題，只是重複了商務部對於這次談判結果的官方通稿，即雙方在農業、知識產權、匯率等方面有了「實質性進展」，並沒有透露共識的細節。10月15日，耿爽才首次確認了兩國達成階段性協議的消息。

習特會可能在11月的APEC會議上再度上演。圖為今年6月G20峰會期間，特朗普和習近平的會晤。（Reuters）

對於雙方接下來的談判，耿爽表示「雙方討論了後續磋商安排，同意共同朝最終達成協議的方向努力。」

可見，此次談判，仍然是美方更加希望讓外界立即了解談判的成果，甚至透露一部分細節作為例證，並以此對中國施壓。

共識的基礎是政治意願

北京在貿易戰「以不變應萬變」，而美國則是朝令夕改，隨着其國內的政治考量而動。此次也不例外。

特朗普目前急需要一個勝利。在國內，民主黨對他發起的彈劾調查仍在激化，在調查開始後，支持該調查的民調走高，兩黨鬥爭上升到新高度。同時，特朗普突然宣布從敘利亞撤軍，造成共和黨內罕見的激烈批評聲，甚至連一向維護特朗普的參議院格雷厄姆（Lindsey Grahm）都公開對這一政策表示反對。

10月14日，離特朗普宣布從敘利亞撤軍僅僅過去了一週，特朗普就宣布將重新在敘利亞部署部隊，以監控其局勢，並且以土耳其的軍事行動為由對其進行制裁。這個快速的轉變就說明了特朗普在國內遇到的巨大阻力。

特朗普在國內面臨的政治壓力升級，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）針對他的彈劾調查正在發酵。（Getty）

同時，在特朗普歡呼失業率創新低的同時，美國供應管理協會（Institute for Supply Management, ISM）製造業指數在9月份下降至47.8%，為2009年6月以來的最低點，並顯示出有持續萎縮的情況。關於美國經濟衰退的預測不斷，這可能是特朗普面對明年的大選最為擔憂的事項。

美國此時希望和中國達成一份過渡協議，顯然是出於政治的考慮。

中國訴求始終未變

從中美2018年開始經貿談判以來，談判進程一波三折，幾次經歷了破裂。不可否認直到今天，雙方分歧仍在，中美談判的變數也一直存在。

在此期間，美國對中國的施壓不斷增加，從蔓延到中美貿易幾乎所有產品的關税戰，到打擊中國科技企業華為、挑動南海和台灣問題，到現在利用新疆再教育營的「人權危機」進一步打壓中國企業，威脅層出不窮。但是如今中國做出的讓步幾何？

中國對增加農產品的採購一直是有意願的，中美早在今年年初就已經在匯率方面有所共識，同時中國加強知識產權保護的進程也符合自身的發展需要，《知識產權保護法》也已推出。

北京早已亮出貿易戰的底線「取消全部加徵關税、採購數字符合實際、協議文本必須平衡」。而現實是，這些底線今天北京仍在堅持。而中國的態度也從來都是「談，大門打開，打，奉陪到底。」

北京對於處理中美貿易談判的訴求，並不是如何達成一份怎樣的的協議，協議是「全面」還是「分步驟」，都不是北京的核心考量。中國需要的是在中美結構性矛盾爆發的情況下，保持自身繼續發展的外部環境，實現自身的戰略目標。

中國順水推舟，也符合處理中美關係的規劃。貿易戰爆發，從來都不是北京的願望。降低中美矛盾的複雜性和烈度，符合北京穩定中美關係的方針。這次和解的基礎，就是這樣出自雙方的政治意願。