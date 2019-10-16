劉鶴訪美後姆努欽再提關税威脅　美國更迫切簽第一階段協議

中國國務院副總理劉鶴訪美結束後，美國貿易團隊就加大對中方團隊的施壓，敦促後者能夠在今後四至五週的時間簽署第一階段協議。美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）10月14日接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時提到，他希望中美上週達成的協議計劃能夠最終正式通過。但他警告，如果和中國簽不成第一個階段的協議，美國就會重啟11月中旬提高關税税率的計劃，但他希望雙方能夠簽署協議。

從姆努欽的表態可以看出，美國迫切需要簽署第一階段的協議。劉鶴上週訪美只是和美方原則上達成第一階段協議，但文本敲定，尚需雙方進行多層級的溝通，最後舉行元首會晤並簽字。姆努欽14日還提到，接下來數週中美將舉行各級別的貿易談判，包括他以及貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）同劉鶴的電話通話。

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另外，CNBC和美國彭博社10月14日引述知情人士的話稱，劉鶴10月底或再次率團訪美，為第一階段協議鋪路，敲定協議文本。不過，中國政府尚未發佈這種消息。原則上講，新一輪高級別磋商應該在中國舉行。

美國總統特朗普（Donald Trump）在10月11日會見劉鶴時，對兩國分階段達成協議持積極看法，具體提到在第一階段解決農業協議，在第二或第三階段解決知識產權保護及強制性技術轉讓等問題，最後一個階段可能涉及中國國有企業補貼以及匯率操縱國地位問題。

劉鶴結束訪美后四天，中國政府目前只提到雙方取得「重要進展」。至於是什麼樣的進展，中國官方並沒有詳細列明。直到10月15日，中國政府才正式做出回應。

北京時間10月15日，中國外交部發言人耿爽回答有關進購美國農產品提問時表示，2019年以來中國企業自美採購的農產品包括：大豆2000萬噸，豬肉70萬噸、 高粱70萬噸、小麥23萬噸，棉花32萬噸。耿爽提到，中方還將加快採購美國農產品。耿爽還首次確認，中美在達成經貿第一階段協議問題上是一致的，沒有差別。這是中國官方首次確認特朗普政府所提到的分階段貿易談判。

但第一階段的協議並非侷限於農業購買協議，還涵蓋知識產權保護、匯率和金融服務市場開放以及部分技術轉讓的問題。

對於這種分階段協議談判，和特朗普見劉鶴時的積極樂觀不同，姆努欽現在表露更多謹慎樂觀的態度，可以說是一種談判施壓。白宮希望中國能夠兑現承諾，和美方敲定協議文本。按照特朗普的話，就是最好在11月中旬智利亞太經合組織（APEC）領導人峰會期間的習特會簽署，或者在習特會前後（sometime around then）簽署。

目前，美國主流輿論對劉鶴訪美的成果判斷，都傾向於認為是特朗普讓步，中國贏得更多時間，或者中美只是將更棘手的問題拖後處理。甚至有人認為，第一階段成果根本算不上協議。這要看今後三至五週的時間敲定文本。所以，姆努欽在言語上表達強硬態度，也是可以理解的，一定程度上就是為了回應國內有關美國示軟的關切。但這種強硬態度更能凸顯出美國對達成協議的高期待值。

美國《華爾街日報》的一篇文章認為，劉鶴此次訪美結果讓中國有所收穫，因為美方暫停提高關税税率，但兩國經貿關係的根本問題並沒有得到解決，比如國有企業補貼和強制性技術轉讓。這些問題無論是否得到解決，都會讓北京意識到，特朗普在國內面臨連任競選壓力，勢必會急於和中國達成協議。

也正是這種政治壓力，特朗普政府急需一份協議，向選民交代。而且，為了讓智利習特會順利舉行，特朗普也會施壓其團隊和中國談有所成。

如果因內外各種原因，雙方無法達成第一階段協議，美國除了重啟11月中旬的關税税率外，還有在12月中旬對中國商品加徵關税的計劃。這樣的話，中美貿易戰只會再次升級，分階段談判的策略就會受挫。