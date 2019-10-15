投機躁進心態惹禍　土耳其面臨外交孤立

特朗普上週宣佈從敘利亞撤軍後，土耳其隨即派出精銳部隊進入敘利亞北部，打擊被其視為「恐怖組織」的庫爾德武裝。但這樣的大膽行徑似乎觸碰了不少國家底線，除了敘利亞政府已同庫爾德人達成協議，進駐北部前線地區外；美國亦在13日晚間轉彎，宣佈對土耳其施行嚴厲制裁。埃爾多安的平亂大計會否又一次沉戟？

特朗普在聲明中表示，將下令對土耳其內政、國防、能源三部部長施以經濟制裁，禁止入境美國並凍結資產；更預示將土耳其鋼鐵關稅加至50%並中止兩國貿易談判。14日下午，美方再表示原本駐扎在敘利亞的千名美軍將轉移至「中東其他地方」以防止極端組織死灰復燃；但更多人認為此舉「醉翁之意不在酒」，旨在警告土耳其若不停止軍事行動，美軍可隨時介入。

土耳其出師不利

除早已表態反對軍事行動，並施以軍事禁運的德、法、英等歐洲國家，俄羅斯亦呼籲各方克制，採取直接對話。中國外交部15日亦回應事件，認為「敘利亞主權、獨立、統一和領土完整應得到尊重和維護」，呼籲土耳其結束軍事行動。本週日，阿拉伯聯盟22個成員國更譴責土耳其行為屬「對阿拉伯國家領土和主權侵犯」，要求其即使撤軍。在反對土耳其入侵敘北一事上，聯合國五大常任理事國，和區域國家已有基本共識。

美國宣佈制裁土耳其後，土國股匯市均重挫10%以上。（VCG）

對埃爾多安而言，更大的打擊應該是庫爾德人找到了「新靠山」。庫爾德武裝13日宣佈已同敘利亞政府達成協議，後者同意向土敘邊境派遣軍隊，「共同抵抗土耳其入侵」，次日政府軍便已進入邊境重鎮泰勒塔米爾市。一直以來，庫爾德人都同俄羅斯及敘利亞政府保持聯繫，去年年底美國表示撤軍意願後，相關接觸更公開化。儘管同大馬士革簽下城下之盟後，庫爾德自治地位必將被削弱，但也令土耳其的軍事行動成為對主權國家的入侵，嚴重程度驟然提升。

面臨國際壓力，埃爾多安似乎毫無退意，他13日發表電視講話稱「那些人認為（制裁）可以使土耳其屈服於威脅，這是嚴重的錯誤」；面對美國所稱「土國應為ISIS囚犯逃亡付最終責任」，埃爾多安則回應稱「土耳其是同極端伊斯蘭展開鬥爭的唯一國家」。在此關鍵時刻，他更不改計劃飛赴阿塞拜疆出席突厥語國家合作會議，似乎對邊境戰事頗為淡定。

投機外交難持久

事實上，埃爾多安在今次「和平之泉」開始初期時可算佔盡天時地利人和。當時，美國總統特朗普已名言「不阻止土耳其接管該地區」；埃爾多安更同俄羅斯總統普京通電話，通報其行動；除此之外，敘利亞政府軍亦樂見庫爾德勢力被削弱，以便在今後政治談判中削弱後者籌碼。

土耳其去年1月便對庫爾德武裝展開“橄欖枝”行動，但最終並未成功。（路透社）

但事到如今，土耳其卻面對空前外交壓力。按去年初橄欖枝行動，及年底對庫軍事行動經驗，在各國均不配合情況下，即使埃爾多安老神在在，也難持續以軍事手段打擊庫爾德人。安卡拉如今的困境，很大程度應歸咎於其見獵心喜的心態，希望藉由美國撤軍的契機「徹底解決庫爾德問題」，從而逾越各國的紅線。

根據土耳其官方通訊社消息，行動展開一周來已有480名庫爾德人喪生，土耳其更佔據長達120公路，寬15-20公里的狹長地帶。敘利亞政府一直以來都希望庫爾德勢力和境內土耳其武裝相互制衡，但如今的戰役規模可能令土耳其控制敘利亞整個北方地區，無疑超越了大馬士革底線。

與此同時，土耳其擁有北約第二強軍力，過去數年更逐步放棄世俗國家觀念，有意在伊斯蘭世界擴大影響力。無論是伊朗或阿拉伯國家都對其戰略意圖頗為警惕，自然難容忍其大規模「改變現狀」。

另一方面，土耳其軍事行動亦造成人道主義危機。根據聯合國敘利亞問題特使辦公室報告，「和平之泉」行動已造成戰區7萬人流離失所；由於供水設施遭土軍襲擊，區內五分之一居民面臨斷水危機；而協同土軍行動的敘利亞反對派武裝亦在佔領區內肆意虐待、殺害庫爾德人。由於庫爾德人曾在打擊ISIS戰役中貢獻頗多，如今一系列事件更增添其道德光環，令部分國家在國會和民意壓力下不得不強硬對待安卡拉。

一直以來，埃爾多安在外交上都是不折不扣的機會主義者，今次事件更將其投機特質暴露無遺。然而，「以肌肉說話」既無法給區域帶來安定，如今的土耳其更面對強大得多的拳頭，或許是時候重回談判桌了。