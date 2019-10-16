萊特希澤最大的政治任務：中美於11月APEC峰會簽訂協議

中國國務院副總理劉鶴10月11日到訪白宮，同美國總統特朗普（Donald Trump）會面時，整個現場氛圍非常和諧，尤其是特朗普本人貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）基本上沒有提到任何刁難或威脅中國的要求，態度上多了一些務實和理性。

在會面中，特朗普收到了劉鶴遞交的中國最高領導人習近平的親筆信。談到分階段開展貿易協議談判的第一階段時，特朗普希望雙方團隊能夠在三至五週時間內敲定文本，以便他和習近平在智利亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行會晤時簽署。

從特朗普和劉鶴的這次會面可以看出，中美都存在不願繼續升級貿易戰的意願，雙方達成協議的政治意願都很濃厚，關鍵看實際操作層面，雙方能否將彼此利益最大化。不過，從短期來看，美國比中國更需要第一階段的協議能夠儘快達成。

10月萊特希澤（左一）及姆努欽（右一）同劉鶴的談判成果顯著。（AP）

一方面，第一階段的協議是中美雙方妥協的結果，是將之前數月談判的成果重新進行整理，使之成為兩國談判的第一階段成果，從而避免彼此貿易戰進一步升級。這也是兩國都抱有的想法；另一方面，如果第一階段協議無法達成，11月中旬智利APEC習特會計劃就有可能受到影響。

智利APEC峰會將於11月14日至16日在聖地亞哥舉行，而11月15日目前是美國暫停提高對華關税税率的一個時間點。

這是美國最不希望看到的結果。因為在智利見中國最高領導人習近平，是特朗普首先公開提出來的，中國政府目前尚未對此做出正式回應。這和6月末大阪二十國集團（G20）峰會期間的習特會一樣。特朗普從今年3月開始就說會「馬上見到習主席」，結果最後拖到大阪國際峰會這一多邊平台契機才得以實現。當時白宮甚至和中方討論過習近平對美國進行國事訪問等各種選項。

2019年10月11日，特朗普及其貿易幕僚在白宮接待劉鶴時的口味較為積極。（AP）

和習近平會晤並簽署第一階段協議，應該是特朗普當前最期待的政治目標。雖然習近平缺席峰會的可能性不大，但特朗普如此表態，就已經處於被動地位，促使萊特希澤及姆努欽團隊想盡一切辦法，將達成第一階段協議當做最重要政治任務，為特朗普會晤習近平創造條件。

這一政治任務如果完不成，萊特希澤和姆努欽肯定會習慣性地怪罪中國，但同時也會消耗特朗普對他們的信任和耐心。

當然，此前中美達成全面貿易協議最大的阻礙不是國會，而是以萊特希澤和貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）為代表的鷹派。萊特希澤上世紀曾讓日本向美國低頭，此次牽頭中美貿易談判，也是他再次青史留名的機會。但是，今日的中國絕非昔日之日本，萊特希澤面對的貿易挑戰是全新的且體制性的。加上中國自己的發展與改革佈局，以及其不輕易妥協的政治姿態，萊特希澤也無法複製在里根（Ronald Reagan）時期所取得的成就。

10月11日，特朗普接過由劉鶴遞交的習近平親筆信。特朗普期待能在11月中旬會晤習近平。（Reuters）

而且，特朗普對萊特希澤的信任度也會經受時間的考驗，畢竟特朗普不會像萊特希澤那樣深遠地看待貿易問題。特朗普更多關注的是自己的短期政治效益，也就是自己2020年連任競選。

從目前來看，特朗普和中國達成協議的慾望很強烈。因為他需要一份和中國的貿易協議，穩住農業和工業選區的選民。聽說中國破紀錄增加年度美國農產品進購後，特朗普甚至希望美國農民多買地、多買農具。

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）也非常看重簽署第一階段協議。10月14日，他接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時提到，如果和中國無法簽署第一階段的協議，美國就會重啟11月中旬提高關税税率的計劃，但他希望雙方能夠簽署協議。而據美國媒體的爆料，除了和劉鶴的電話溝通和兩國副部級磋商外，萊特希澤及姆努欽還希望再次同劉鶴會晤。

這種迫切感越強，就說明他們肩上的政治壓力越大。這種政治壓力就來自特朗普本人，也就是他同習近平舉行會晤並簽署協議、宣告貿易談判第一階段勝利的政治需求。