24小時倒數　「脫歐英雄」誕生在望？

脫歐談判取得重大突破：正當前日歐盟成員國才稱時間不足，無可能達成協議之際，最新消息指英國作出了重大讓步。英媒引述歐盟官員指出，只要英國政府同意新方案，便可以在翌日的峰會拿出討論，與英國達成新協議。 距離歐洲時間17日只剩不足24小時，約翰遜能否成為「脫歐英雄」命運即將揭曉。

延期脫歐的19日期限正在倒數，但因峰會在17日舉行，實際只餘下不足24小時。（路透社）

英國《衛報》引述消息指出，英國在北愛爾蘭與愛爾蘭邊境上作出了重大讓步。新草案提出讓整個英國脫離歐盟，北愛爾蘭法律上屬英國關稅區，但實際屬於歐盟關稅區。北愛與愛爾蘭因而不設硬邊界，海關檢查將設在愛爾蘭海上。

新方案：「只適用北愛範圍的補底方案」

在前首相文翠珊時期的舊脫歐協議中，補底方案說明在英國提出更好方案取代前，為保留北愛與愛爾蘭間貨品的自由流通，要求英國留在歐盟關稅區中。

新方案類似補底方案，但僅限在北愛爾蘭。方案同時加入條文，讓北愛爾蘭在法律上屬於英國，共同脫離歐盟。因此新方案亦可視作為「只適用北愛範圍的補底方案」。

距離英國脫歐期限只餘半個月，約翰遜拒絕一切延期可能，並稱寧死也要脫歐。（路透社）

與10月初「四年雙邊界」方案不同點

此方案和10月初約翰遜提出的「四年雙邊界」方案差不多，分別在於「關稅區」上。約翰遜提出方案是僅讓北愛爾蘭採用歐盟的「貨品規則」，如食品安全指標、包裝限制、標籤等，而把北愛的「關稅制度」離開歐盟，跟隨英國。

歐盟的方案則要求北愛的關稅也跟隨歐盟。

這造就一個難題，事實上類似「北愛留在歐盟關稅區」、「愛爾蘭海設立關稅邊界」的建議早在文翠珊時期提出，但因當時方案被視為「把北愛割讓」關係而遭否決。

有新協議就勝利 關鍵24小時

因此約翰遜能否真正接受這個方案成為最大難題，事實正當歐盟釋出這利好消息時，英國首相府以「還有很多工作要處理」低調回應事件。但不論如何，歐盟的提讓打破了早前對達成協議幾近毫無希望的困局，只要約翰遜成功說服內閣，在限期前答應歐盟，歐盟便可發布脫歐協議草案文本，把草案在峰會上討論，與英國簽署。

當然這餘下的時間無多，距離歐盟峰會舉行的17日只剩不足24小時。

當然即使有新協議，協議能否在國會獲得通過是另一問題，但對約翰遜而言已不重要。（路透社）

但若然一切順利，約翰遜成功爭取方案獲內閣同意，並在歐盟獲通過簽署新協議，約翰遜的責任就基本完成，最少他無需為19日前因無協議而需要向歐盟提出延期。至於新協議能否在國會通過───對約翰而言已不重要。

假若國會通過協議，約翰遜頓時成為脫歐英雄，成功帶領英國有協議脫歐。假若國會無法通過協議，約翰遜只需繼續拖延時間至31日，那就同樣可帶領英國硬脫歐，結論而言一樣可成為脫歐「英雄」。

若然約翰遜無法爭取同意方案，那就代表約翰遜必定要延遲脫歐、辭職、犯法或準備「死在溝渠」。16日的24小時將是最大關鍵。