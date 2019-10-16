南海何來「十段線」？

10月16日，有關中美合拍的動畫電影《長毛雪寶》（Abominable）在越南遭遇下架的消息仍在持續發酵。片中出現的一幅中國地圖因展示南海「九段線」，宣示了中國在南海的主權，導致它在越南被眼尖的觀眾挑了出來。

一時間，越南媒體因此炮轟越南文化旅遊部電影局及審查委員會，指責其「審查不力」。到16日，越南文化部已責成下屬電影局要最遲在17日給出最終處理意見。

不過，值得諷刺的是，事件發生之後，包括英國廣播公司（BBC）、路透社乃至極力批判此片的越南《年輕人報》、《青年報》等主流媒體，他們無論立場為何，都強調了一個關鍵細節，即片中引發越南各界震動的是「九段線」（nine dash line）。

在越南旅遊文化部下屬電影局在10月14日宣布下架《長毛雪寶》後，越南官員也在河內等地拆除該電影的展板、海報等宣傳物。（路透社）

相比之下，反倒是來自北京的聲音有些奇怪：10月15日時，具有官媒背景和相對獨立邊猜權的《環球時報》突然發表一篇「駐越南特派記者」的專稿，稱《長毛雪寶》系展示「中國南海『十段線』」而被停映。

根據這篇報道，外界得知越南觀眾及越南《年輕人報》是因為中國南海「十段線」地圖，才引發「當地網民對此感到不滿」，進而驚動越南文化旅遊部電影局。文章還煞有介事地稱「十段線」是中國對於南海海域權益邊界的一種畫法。

但環顧越南媒體，《環球時報》所引的越南《年輕人報》終究沒有使用「南海十段線」的說法，而是使用了「九段線」的越南表述「牛舌線」（Duong luoi bo）。

事實上，所謂南海「十段線」一說或許只是一個粗心的誤會。

作為一部小心謹慎的合家歡電影，《長毛雪寶》有意在地圖上以一張照片，抹去了可能引發中、印爭議的藏南地區，還故意模糊了中國周邊的政治環境，甚至編造了一個從上海順流而下直達西藏的奇幻世界，但他們還是忽略了越南市場的訴求。（美聯社）

根據中國國家測繪局於2003年發佈的《公開地圖內容表示若干規定》第六條，一幅「準確反映中國領土範圍」的中國地圖的「南海諸島歸屬範圍線」（即南海斷續線）為九段。在比例尺等於、或小於1:100,000,000的地圖上則為七段。

雖然在2014年6月後，部分版本的中國地圖呈現了疑似「十段線」的情況，但根據中國自然資源部2017年9月28日發佈的，由中國國家測繪地理信息局給出的政府解釋顯示，中國地圖的南海斷續線並沒有發生變化。中國地圖上位於台灣東部的那段線地處東海，不屬於南海範圍，而是中日海上島嶼歸屬範圍線。

因此，中文世界應該可以發現，中國在南海的主張是「九段線」，這一主張從來沒有演變為「十段線」。中國在南海固然一點都不能少，但畫蛇添足同樣不可取。