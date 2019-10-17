力推習特會簽第一階段貿易協議　特朗普見好就收

中美第十三輪高級別磋商取得進展之後，美國方面不斷釋放積極信號。美國總統特朗普（Donald Trump）10月16日稱，在與中國國家主席習近平APEC峰會會面之前，將不太可能與中方簽署任何貿易協議。美中正在準備「第一階段」的貿易協議文本。

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）也在16日稱，美中正在努力敲定「第一階段」的協議，以準備兩國兩國領導人11月簽署。他還透露，美中準備在本週舉行副部級電話會議，北京尚未發出高級別磋商的邀請，但這「並不意味着我們不會去（北京）。」

按照姆努欽的說法，他與貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）下週將通話，三人在11月16日的APEC峰會前可能於智利首都聖地亞哥舉行會晤。

彭博社此前援引知情人士的話稱，中國希望在中美簽署第一階段協議前，於10月舉行更多談判，以敲定協議的細節。

特朗普10月11日會見劉鶴時表示，美中即將簽署「第一階段」的貿易協議，兩國已經「非常接近」結束貿易戰。

從美國方面透露的消息來看，美國急切期待這一份「第一階段」的貿易協議能落地。但「第一階段」協議內容要比特朗普之前所說的「全面、偉大」協議少，特朗普所關心的農產品問題，早在之前的貿易談判中，中國就已經答應多購買。

此外，該協議還包括知識產權的談判，媒體透露，這一層面的條款大多注重強化版權、商標和隱私權保護，而非數據流、網絡安全、產品標準審核以及社會信用系統等更難更復雜的問題。至於美國關注的「中國產業政策」不在協議之內，「落實機制」也已更名為「糾紛解決機制」。

這麼看來，中美的「第一階段」協議並未真正讓兩國停止貿易戰，美國的核心關切並未得到滿足。但這對於特朗普來說，已經是令他比較滿意的結果。

回想一年多前，特朗普在打貿易戰問題上非常樂觀，認為各國會很容易屈服於美國，會達成他所想要的協議，「美國很容易贏」是彼時特朗普的判斷。但在這一年多的時間裏，特朗普逐步發現，關税這一招並沒有他想象中的那麼好用，美國的關税舉措招致了中國、歐盟、印度等的報復。

這場全球貿易戰戰線不斷拉長，特朗普開出條件、他國隨即滿足並不現實。貿易戰結局的不確定性、戰爭的時間之長都讓特朗普明白，與其一戰到底，不如相機收穫成果，聊勝於無。

隨着大選臨近，特朗普在貿易戰問題上不能再像以往那般激進。（AP）

從現實層面來看，美國2020年進入大選模式，特朗普的優先任務是要贏得連任。貿易戰只是一個工具，而非目的。特朗普的訴求就是在大選前交出一份成績單，拉攏選民。簡單來說，協議要「好看」。

可以看到，9月底，美國與日本已經達成了貿易協議。中美也有望在11月中旬達成第一階段的協議，此外，美印的貿易協議也在推進之中。世界貿易組織10月9日批准美國可對價值75億美元的歐盟商品加徵關税，這是美國首次獲准依舊國際貿易法對歐盟商品祭出對應措施，特朗普稱該裁定是美國的重大勝利。按照計劃，特朗普將在11月決定是否對汽車產品加徵關税，美國對歐盟的壓力可想而知。

貿易戰攪動全球局勢，挑起戰爭的是特朗普，讓貿易戰暫停的也是特朗普，特朗普已經賺足了眼球。並且，特朗普的一些訴求也得到了滿足，比如按照中美達成的第一階段協議，中國要購買400億美元至500億美元的美國農產品。美日達成的貿易協議中也包含農產品的內容。在大選中，能夠贏得農業州的票倉，特朗普足以炫耀一番。

相比於華府中那些緊盯中國經濟制度、產業政策等不放的鷹派人士來說，特朗普更為關注短期和眼前的利益，會見好就收。並且，他也認為自己是掌握主動權的那一方，達成的協議不令人滿意，他隨時可以推倒重來。