東南亞如何成為中國電訊詐騙案的「基地」？

中國國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議辦公室決定，自2019年10月14日起，對緬北部分電訊網絡詐騙活動嚴重區域的QQ、微信、支付寶、POS機等社交和支付賬戶採取封停措施。「東南亞-中國詐騙案」的話題，再度成為輿論焦點。

2019年以來，從中國多地警方對詐騙的反饋總結，不少地區追蹤到的多個詐騙窩點和嫌疑人，落腳點均在東南亞。讓該地區逐漸成為了亞洲一大「詐騙基地」。從2016年開始，中國公安部先後赴老撾、西班牙、印度尼西亞、菲律賓、緬甸等國開展境外電訊網絡詐騙犯罪窩點打擊10次，包機押解境外犯罪嫌疑人8架次，搗毀犯罪窩點26個，抓獲犯罪嫌疑人400餘名。

例如2016年，中國和馬來西亞合作偵破電訊詐欺案，74名嫌疑犯被壓返中國。2017年25名中國公民涉販毒及電訊詐欺在菲律賓被捕。據悉，聚集在東南亞的騙子應至少有30萬人，更關鍵的，而這些人的詐騙目標基本都是中國人。為何東南亞會變為中國人的「詐騙基地」？

分析認為，主要有以下三個原因。

首先，中國與東南亞國家貿易往來較為密切。中國與東南亞不少國家的貿易往來十分密切。拿中國與東盟的貿易來說，中國與東盟雙邊貿易額持續增長。從數據上看，中國已連續10年保持為東盟第一大貿易伙伴，東盟已成為中國第二大貿易伙伴。2019年年1月至6月，中國和東盟進出口貿易額達2,918.5億美元。中國和東盟雙向累計投資額達2,057.1億美元，雙向投資存量15年間增長22倍。

中國與東盟的友谊讓中國詐欺犯鑽了空子。（新華社）

兩地的投資、貿易、交易不斷增多，大筆交易的輸出和流入可能讓詐欺犯容易在兩個地區頻繁的鑽空，找到可乘之機。

其次，簽證較易辦理。中國人在申請東南亞國家的簽證時較易辦理和通過，這以點大大降低了中國詐欺犯在東南亞國家出入境的門檻。另外從地理位置上看，東南亞是中國的鄰國，兩個地區的市場相通，物流也十分便利。這裏的消費水平也較低，還有大批低價勞動力，文化習慣也與中國接近，所以融入當地環境，難度非常低。對於中國商人來說是一個很好的營商環境，同時也吸引了不少中國詐欺犯。

最後，是當地政府對與中國有關的案件管理疏鬆。從公開資料顯示，詐欺事件發生最多的國家反而是發生在於中國關係好的國家，例如柬埔寨、老撾、緬甸、泰國、菲律賓、馬來西亞等。這幾個國家的詐騙手法主要集中在電訊詐騙、網絡賭博詐騙、資金盤詐騙三個領域，並且早已自成體系。

這幾個國家之所以有如此完整「詐欺」體系，其重要原因是當地政府「不好管中國人」這一現實原因。正如上文所言，中國與東盟各國較為友好，貿易往來十分密切。這也讓各國對中國人及涉及中國國內司法的案件都會十分謹慎，儘量與中方聯繫，避免「擅自行動」。但這畢竟疏於跨國案件，外交的流程，加上中方過境調查的事件，定會耽誤案件解決的時間。這也就出現當地政府對中國詐欺案件管理疏鬆的情況。

東南亞國家「中國人案件」的疏鬆，正好被中國詐騙份子所利用，在東南亞各個國家設立窩點，在中國各地四處行騙，這也讓東南亞變為詐騙中國人的基地。