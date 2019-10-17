蓬佩奧為何能參與籌備中美貿易協議？

中美正在朝着簽署「第一階段」貿易協議的方向邁進。中國商務部發言人高峰10月17日在記者會上稱，希望中美儘快與美國達成階段性協議。美國總統特朗普（Donald Trump）10月16日透露，美中已經展開協議的書面撰寫工作。美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）表示，美中貿易談判代表正在努力確定第一階段貿易協議的文本，以供雙方領導人11月APEC峰會期間簽署。

特朗普還提到，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）參與其中。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也在列。「他們都參與到文本討論之中來。」

過去一年多的時間，中美已經舉行了十三輪高級別磋商，白宮貿易顧問庫德洛（Larry Kudlow）、美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）、姆努欽、萊特希澤曾是或者目前是談判的「主角」。蓬佩奧並沒有太多參與中美的談判，只是在特朗普1月31日見中國副總理劉鶴時出現在陪同人員之列。

如今，特朗普說蓬佩奧也參與「第一階段」的貿易協議有何考量？

按照特朗普原本的設想，中美之間達成的協議是「全面」「偉大」的，但第十三輪貿易談判後，中美決定要分階段達成協議。「第一階段」的協議是雙方相對比較容易達成的內容，比如有關中國多購買美國農產品等。比較棘手的話題，比如產業政策、知識產權、執行機制等將在未來的第二、第三階段敲定。

美國國內的不少輿論認為特朗普對華妥協了，或者說他並沒有實現自己原本「全面協議」的承諾。隨着2020年大選臨近，特朗普要回擊外界有關他對中國讓步的聲音，如何讓這份協議看起來足夠重磅，十分有必要。

貿易戰已經成為特朗普吸引眼球的工具，圖為他10月11日會見劉鶴時，展示習近平給他的信件。（AP）

特朗普在會見劉鶴時宣布中國將購買400億美元至500億美元的農產品，並且大篇幅解釋了這一進口的重大進展，稱原本以為中國會購買200億美元的美國農產品。這種數字上的變化足以讓特朗普拿來炫耀一番。

特朗普16日還強調，在他與習近平會面之前，美中不會簽署協議。這種表態一方面說明他認為接下來的中美貿易談判仍有不確定性，仍有破裂的可能。另一方面，他是告訴外界，如果美中談妥，特朗普希望與習近平會面之時簽署，而非讓萊特希澤、姆努欽和劉鶴等人簽署。歷次的習特會都會成為外界關注的焦點，可以想象，11月的APEC峰會上，習特如果達成協議，特朗普會為這份協議大肆渲染。

特朗普要將這個協議包裝成「大協議」，不論是簽署的時機還是內容上都會有選擇，這份協議不僅僅是一份經濟協議，更要是一份涵蓋經濟、外交與安全的協議，內容越多，越能證明這份協議有實質性進展。

身為國務卿的蓬佩奧，主管外交與安全議題，也是特朗普的心腹。特朗普讓他參與進來，就是要豐富貿易協議的內容。