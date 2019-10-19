中國如何兌現「購買500億美國農產品」的承諾？

根據中國國務院副總理劉鶴10月11日同美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）圍繞中美「初步協議」的共識，中國每年將從美國購買400億至500億美元的美國農產品。這一數額基本上是中國2017年從美進口數額的兩倍之多。 中國政府能夠兌現這一購買額度的一個時間點，就是2020年大選投票日前，距離現在恰好一年的時間。 中國購買力度要想達到這個門檻，即便「經濟上」能夠實現，也要看背後的「政治因素」，尤其也需要美國排除一些政治干擾，消除一些技術層面的障礙。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）10月17日在白宮對第一階段協議中的農產品購買部分看法積極，希望這一協議文本及早敲定，以便在11月智利亞太經合組織（APEC）峰會上得到兩國領導人的簽署。庫德洛認為，中國購買400至500億美元美國農產品的承諾是「認真的」（serious）。

不過，他同時提到，兌現這一承諾也要取決於私人企業和市場供應情況。庫德洛這是從自由市場原則看待這一問題。當然，他也提到了影響市場及價格的各種因素，包括天氣以及食品安全等問題。

10月11日特朗普和劉鶴會面談及最多的話題就是農業購買協議。（VCG）

北京時間10月15日，中國外交部發言人耿爽回答有關進購美國農產品提問時表示，2019年以來中國企業自美採購的農產品包括：大豆2000萬噸，豬肉70萬噸、 高粱70萬噸、小麥23萬噸，棉花32萬噸。耿爽提到，中方還將加快採購美國農產品。17日，中國商務部發言人高峰在例行記者會上再次提到這些數據，並表示，中美第一階段協議中，包括中方將根據國內需要，按照市場化原則，增加自美國農產品訂購，以及美國將為此創造良好條件。

看來，雙方都在強調市場原則。美國總統特朗普（Donald Trump）10月11日當着劉鶴的面，呼籲美國農民多買土地和農具，也是為創造市場條件。而中國也有要求，那就是美國為中國兌現協議內容創造條件，比如取消中國出口至美國的商品關税。

根據10月14日發佈的《中國的糧食安全》白皮書顯示，中國每年大量進口大豆，進口量佔全球大豆貿易量的60%。中國大豆需求量每年在1.1億噸左右，而中國大豆產量在1,600萬噸左右，90%的大豆需要進口，主要來自巴西、美國、阿根廷。

特朗普希望11月中旬在智利APEC峰會與習近平簽署第一階段協議。（Reuters）

美國霍士商業（FOX Business）一篇分析認為，雖然中國是第二大經濟體，但要想實現每年500億美元的美國農產品進購量，絕非易事。中國2017年和2018年的農產品進口額分別為1247億美元和1367億美元。而從美國進口500億美元美國農產品，可能會引發其他農產品出口國對中美的不滿。譬如，如果中國未來逐年增加從美國進購大豆，那就意味着中國可能會減少從巴西等國的大豆進口。

加上美國農產品產量的限制，以及中國國內出口的壓力，要想讓中國達到進購500億美元美國農產品的門檻，至少需要兩年才能實現，而且還需要美國展現善意，比如取消對中國加徵的關税。但是，美國考慮的始終是如何擴大中國市場。庫德洛10月17日提到，他期待中國在「非關税壁壘」問題和標準問題上做出讓步，以方便美國農產品更容易地進入中國。

有分析認為，要想增加對美牛和美豬的進口，中國可能需要被迫採取類似於日韓施行的交易標準，取消對肉類中激素和藥物殘留（如瘦肉精）的禁令。而即便這些禁令取消，中國要想加速進口美國牛肉，也至少需要1至2年的時間。

所以，中國能否在今後1年或2年兌現500億美元美國農產品的購買額，除了看相關市場因素外，關鍵還要看它如何調整外貿結構、調整國內相關法規限制。這不關牽涉經濟賬，而且也是一個政治賬。

純粹從經濟層面看，中國能夠達到500億美元的購買門檻是有可能的，但其背後也要有持之以恒的政治意願的支持。因為從時間點考慮，特朗普同意分階段談判，很大程度上是出於國內政治考量，目的就是為了滿足農業選民。假如他明年成功連任，農業選民的重要性下降。特朗普的關注視線可能會轉向其他領域。

而且，美國會不會取消已經加徵的所有關税，這取決於中美階段性貿易協議的談判進展。這也是其中的變量所在。貿易鷹派關注的中國產業政策、國有企業補貼等棘手問題，都是拖後解決。

如果在第二階段、甚至第三階段很難就強制性技術轉讓等問題達成協議，美國重啟或增加關税，中國執行協議、調整相關法規、加大購買美國農產品的力度可能會受到影響。