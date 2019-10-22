【專家有話說】庫爾德遭遇再印證國際共識：做美國的朋友更危險

北部敘利亞局勢依舊處於風雲變幻之中，當美國宣布與土耳其達成協議暫時停火之後，土耳其方面卻否認了這一說法，土外長恰武什奧盧對外宣布，「和平之泉行動」暫停（seized）五天，拒絕將之稱為停火。無論是否為權宜之計，美國撤軍北敘的舉動在事態發酵中繼續遭受輿論的譴責。 而在敘利亞政府軍應庫爾德武裝邀請控制敘北部重鎮曼比季一帶後，俄羅斯軍隊已開始在當地的敘政府軍和土耳其軍隊之間巡邏，這讓美國主流媒體歎息「白宮拱手將勝利送給俄羅斯」。由於美國突然宣布從敘利亞北部撤軍，被「拋棄」的庫爾德武裝隨即面臨土耳其軍隊的猛烈進攻，難以招架的庫爾德人與敘利亞政府結盟，政府軍得以重新控制敘利亞東北部一些地區，這讓多年來一直支持敘政府的俄軍的巡邏成為可能。 對於敘利亞局勢的最新變化，中國著名國際問題學者、浙江外國語學院教授馬曉霖在接受01新聞記者採訪時表示，美國撤軍的舉動符合美國早在奧巴馬時代就已開始的戰略收縮。同時，美國對於庫爾德人的放棄也再次印證了「做美國的敵人很危險，做美國的朋友更危險」。

儘管面臨美國和歐洲的指責和制裁，土耳其仍然拒絕將暫停軍事行動稱之為停火。（VCG）

01：在美國國內各方的尖鋭批評下，美國政府仍然堅持從敘利亞撤走，除了喪失在敘利亞的影響力等肉眼可見的後果之外，美國還付出了道德代價（拋棄庫爾德人），這符合美國的利益嗎？

馬曉霖：撤軍符合美國的整體戰略收縮，從奧巴馬時代美國就已經開始了戰略收縮，特朗普則進一步加快了這個過程。美國的戰略收縮不僅僅體現在從敘利亞撤軍，撤軍阿富汗也已經提上日程。特朗普不願承擔更多責任，這一點十分明確，當下他面臨日益迫近的選舉壓力，所以更加急於兑現競選承諾，向他的選民傳遞出「說到做到」的形象。

美國在敘利亞的勢力，其實已經無法與俄羅斯進行對決，而且特朗普也不願意深度捲入地區局勢，所以敘利亞並不是特朗普佈局的重點，當下對他而言波斯灣和伊朗才是。

01：從你剛才的分析來看，美國一方面不太可能挑起土耳其與俄羅斯的矛盾，另一方面又不能真的坐視土耳其在敘利亞北部的軍事行動，已經表態要對土耳其祭出經濟制裁，讓美國與土耳其的矛盾面臨進一步激化的可能，這樣看來撤軍敘利亞似乎讓美國得不償失。

馬曉霖：仔細分析其實美國的損失並不大，敘利亞政府本來就並不聽美國差遣，美國與土耳其的關係原本也是「疙疙瘩瘩」，時好時壞。當下土耳其在大國之間來回搖擺，左右通吃，美國十分明白這一點，但也無能為力。

所以，美國的底線就是，土耳其不會徹底倒向俄羅斯、伊朗或者中國。即便美國數次威脅制裁土耳其，但更多是象徵性的，並無實際意義。

01：敘利亞政府軍的北上讓外界擔心，局勢照這樣發展下去，戰爭可能會有擴大的趨勢。

馬曉霖：不能完全排除這種情況，但從土耳其、敘利亞政府、伊朗以及俄羅斯的立場來看，均不希望土敘政府軍之間發生正面對決。

從維護國家主權的角度出發，敘利亞政府軍北上收復失地是再正義不過的舉動。阿盟已經開始譴責土耳其，此時如果土敘發生正面戰爭，土耳其此次出兵的性質就已經改變了。因為土耳其進軍敘利亞北部的直接目的是反恐，打擊被其認定為恐怖分子的庫爾德人，但眼下庫爾德人已經向敘利亞政府投誠，土耳其沒有了正當理由，所以後續還要看土耳其總統埃爾多安如何表述自身立場。

那麼，土耳其進入敘北，是要像控制戈蘭高地一般奪取敘北嗎？其實埃爾多安已經明確了此行目的，就是反恐，恐怖分子的威脅消除之後，再將阿拉伯難民安置好，土耳其應該就會撤軍。

01：在很多評論者眼中，美國放棄庫爾德人對於美國的其他盟友也有一定的啟示作用，尤其是對於一直以來依賴美國的台灣地區，以及在香港示威活動中試圖藉助美國力量擴大事態的暴徒而言。

馬曉霖：顯而易見，美國在自身利益受損的時候，就會毫不猶豫的選擇拋棄已經貶值的戰略伙伴或者戰略資產。曾經被美國拋棄的盟友有這樣一個看法：「做美國的敵人很危險，做美國的朋友更危險」。

「美國靠不住」已然成為了很多美國盟友乃至國際社會的一個基本共識，儘管美國也經常幫助很多小國，但在自己的國家利益面前，（美國）翻臉和背叛隨時可以發生。

01：土耳其出兵敘利亞引起的一個普遍擔憂就是ISIS死灰復燃的問題，按照庫爾德人的說法，由於戰亂原因，已經有800名被關押的ISIS戰俘和家屬出逃。而當下仍然有10萬ISIS武裝分子及其家屬被庫爾德人看管，其中包括數千名來自歐洲的恐怖分子。

馬曉霖：恐怖組織死灰復燃的確有可能發生。庫爾德人關押的俘虜中，武裝分子大概有1萬多，還有1萬多是家屬，還有若干是ISIS的同情和支持者，總體來說都是ISIS的力量（10萬人的說法有些誇張了）。

在戰爭中，庫爾德武裝或有意或無意都可能導致放虎歸山，比如因為打仗期間兵力不足，導致監禁鬆懈，或者轟炸造成監獄設施損毀等。但無論何種原因，結果都會導向為恐怖組織力量重獲自由，尤其是一度被擊潰的伊斯蘭國恐怖分子重新聚集在希臘北部和東部，這些情況都是國際社會不願意看到的，

01：正因為有國際社會共同的擔憂，作為中東之外最為憂心ISIS的地區，歐盟是否可能在土耳其和敘利亞中間進行調停？

馬曉霖：歐盟其實已經出手，很多歐盟國家已經宣布對土耳其禁售武器，參與對土耳其實施制裁。首先，土耳其出兵實際上侵犯了敘利亞的領土主權；其次，土耳其要剿滅的對象庫爾德人在美國和歐洲看來是打擊ISIS的盟友，而非土耳其眼中的恐怖分子。

更重要的一點在於，一旦被牽制的伊斯蘭國恐怖分子重獲自由，再度拿起武器回到歐洲，這將是歐洲國家不可承受之重。所以，歐盟國家紛紛開始制裁土耳其，整個風向可以說對土耳其不利。

01：剛才你也提到美國在中東佈局的重心是伊朗，不久前，美國宣布向沙特增兵3,000人，理由是為確保沙特免遭外部威脅，分析普遍認為美國此舉是針對伊朗，對此你如何評價？

馬曉霖：的確，美國針對伊朗的意味非常明顯。沙特的軍事力量完全落後於伊朗，所以，為了避免沙特和伊朗之間爆發戰爭，將美軍地面部隊部署在沙特，可以對伊朗起到一定的震懾作用。

此前伊朗油船遭遇導彈襲擊，儘管現在不知道是何方所為，但總之伊朗的財產遭受了損失。而此前沙特遭到襲擊時，美國和沙特紛紛指責是伊朗所為，所以，為了防止伊朗對沙特做出出格舉動，美國只能採取措施保護盟友和石油線。