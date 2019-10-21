脱歐再遭延遲　英國終會徹底厭煩這場鬧劇

10月19日，英國議會通過修正案，延遲對脱歐協議的投票，逼迫首相約翰遜（Boris Johnson）向歐盟要求延遲脱歐。剛剛達成的脱歐協議，命運如何又成為了未知數。

脱歐還在「拖」

英國議會的「超級星期六」，由前保守黨議員利凱輝（Oliver Letwin）提出的修正案以322：306得到通過，該修正案要求議會在約翰遜的脱歐方案所需的所有立法未全部通過之前，對該方案「保留支持」，且如果在脱歐協議未能在倫敦時間10月19日晚11時之前通過，則約翰遜必須申請延長脱歐。

可以想見，當約翰遜把新鮮出爐的脱歐協議送到國會，他所希望的當然是長達3年半的脱歐長跑在10月31日告一段落。然而這沒那麼容易。

10月31日作為英國脱歐的最後期限，究竟會發生什麼，仍然難以預知。

不過，約翰遜對這樣的結果顯然不滿，用他的話來說」有意義的投票（對脱歐協議的投票）機會已經被錯過了。有意義的投票已經失去了意義。「但他同時強硬表態稱「我對這一結果並不感到失望，對英國和整個歐洲來說，最好的事是我們在10月31日簽署這份新協議後脱離。」他再度表示不會和歐盟請求推遲脱歐，並且說「法律也不會強迫我這麼做」。

而後，唐寧街表示可能會要求議會在10月21日再次對法案舉行投票。然而，根據英國此前通過的《彭浩禮法案》（Benn Act），他必須延遲脱歐。不久工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）就警告他「不要觸犯法律」，蘇格蘭國民黨人布萊克福德甚至威脅稱「你會被送上法庭的」。

無論接下來發生什麼，必然又是英國議會和政府之間相互推卸責任、「耍賴」的戲碼。

意外的協議 不意外的鬧劇

10月17日，約翰遜和歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）對世界宣布「我們達成了協議」。

這無疑出乎很多人的意料，雖然歐盟和英國政府都表示一份協議可能在當天達成，但是在10月9日，歐盟的脱歐談判代表巴尼耶（Michel Barnier）還曾表示，歐盟並不處於「能夠就英國退歐協議達成一致的境地」。在協議達成的前一天，還有消息人士向媒體透露雙方仍一籌莫展。

約翰遜此前被指控「誤導女王」，現在又因拒絕延遲脱歐被警告。圖為英國女王伊利沙伯二世10月14日參加英國議會開幕典禮。（VCG）

這份協議為避免脱歐後北愛爾蘭地區出現「硬邊界」而提出了解決方案，即用海上邊界的方式，在英國本土和愛爾蘭島之間，貨物將在北愛爾蘭的「入境點」接受檢查。從英國本土進入北愛爾蘭的貨物，如果可能被運送到愛爾蘭共和國，則必須繳納關税。

並不意外的是，留歐派以及約翰遜的反對派註定要對任何達成的協議儘可能的阻止。英國《每日郵報》甚至報道稱，郝爾彬在沒有讀這份協議之前，就已經在採訪中批評該協議。而且關鍵的黨派之一北愛爾蘭統一黨（DUP）也立刻表示不支持該協議。

而最終讓脱歐投票必須推遲的萊特文，則是上個月被約翰遜感觸保守黨的議員，起因是他支持《彭浩禮法案》，以確保英國不會無協議脱歐。

議會的反應，和英國前首相文翠珊（Theresa May）執政時，脱歐協議三度被議會否決的情形，非常相似。3年時間英國都未能達成脱歐方案，議會的反對派本就不認為約翰遜能在這麼短的時間內和歐盟達成一致，這份協議從剛開始就註定在議會受到挫折。

文翠珊的脱歐協議曾3次遭否決，而約翰遜面臨同樣的議會支持難題。（Reuters）

對脱歐不確定性的越發煩躁

無論是普通英國人，還是歐盟，或者歐洲國家的領導人，此時此刻對脱歐這場鬧劇的感受，只能用「厭煩」二字來形容。此次投票之前，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）明確表示，英國脱歐不應該再被獲准拖延，10月31日就是最後的日期。容克同樣表示不希望看到脱歐再被拖延。

約翰遜將要利用的也就是這一點，畢竟在他看來，他的政府已經和歐盟達成協議，繼續拖延則是反對派和留歐派的無理取鬧。就像他在「超級星期六」之前所質問的一樣：「他們（英國選民）想要我們繼續爭論嗎？他們想要更多的分裂和拖延嗎？」

甚至連重新回到下議院的前首相梅，也選擇了支持協議。她表示，眾議院每個成員都有責任，來決定他們是否將國家利益放在首位。她質問議會究竟有沒有把2016年決定舉行脱歐公投的決定「當真」，如果不是的話，則是對英國人民犯下的「欺詐罪行」。

自英國退歐公投以來的3年多時間裏，公眾和媒體對脱歐問題的興趣急劇下降。新協議在歐盟達成之後，工黨議員奧恩（Melanie Onn）宣布將支持約翰遜脱歐協議。

她和保守黨的同事共同在英國《衛報》發表文章，稱「我們的選民告訴我們，他們厭倦了政治，厭倦了英國退歐的新聞」。她認為只有通過脱歐協議，才能讓政府真正回到應該做的優先事項上來。

脱歐不斷對英國政治加大內耗，極度分裂的黨派之爭和對未來的不確定性，最終會消磨人們對脱歐的耐性。這種情緒的積累不容小覷。此次議會延遲脱歐的舉措只會讓這種情緒再次加重，那「最後一根稻草」的來臨，可能已經不遠。