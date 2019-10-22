有權審判特朗普的共和黨人無法保持沉默

美國共和黨，尤其是聯邦參議院共和黨人，近來對眾議院啟動對美國總統特朗普（Donald Trump）的彈劾避而不談，以免引發黨內外爭議和不必要的麻煩。不過，圍繞特朗普從敘利亞撤軍、彈劾調查進程以及特朗普計劃在私人俱樂部舉行七國集團（G7）峰會等爭議，共和黨不得不更多地站出來表態。 共和黨黨內開始意識到，特朗普近來的諸多言行完全是在玩火，他們也面臨「黨內忠誠度」和「價值觀操守」及個人政治前途之間的利益取捨或選擇。

之前認為彈劾特朗普「不合時宜」的賓州共和黨參議員圖米（Pat Toomey）態度似乎少有緩和，對媒體提到自己「仍在思考這一問題」。2016年大選共和黨總統參選人、特朗普對手卡西奇（John Kasich）首次表態，支持對特朗普的彈劾。共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）10月16日也首次承認，眾議院通過彈劾案，參議院開啟審判將不可避免。

不過，對於在感恩節還是聖誕節推進彈劾案，麥康奈爾一直持消極態度，目前尚未和眾議院民主黨方面就彈劾時間表溝通。

眾議院議長佩洛西（中）計劃加速同共和黨商定彈劾時間表。（AP）

美國民調機構皮尤研究機構最新民調顯示，美國54%的成年人支持對特朗普的彈劾案。上週，美國眾議院以354票對60票的壓倒性優勢通過決議，反對特朗普下令從敘利亞東北部撤軍。這個投票結果出乎預料，因為很多之前屬於特朗普陣營的共和黨出現了倒戈，這一點和之前「通俄門」時的投票結果不一樣。這也預示着眾議院兩黨對特朗普政府外交政策的不滿。

這也促使更多共和黨不得不站出來批評特朗普的敘利亞政策。共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）認為這是他進入國會以來遇到的最糟糕的白宮決策。猶他州參議員、前共和黨總統候選人羅姆尼（Mitt Romney）對特朗普撤軍決定的批評最為猛烈，稱這種恥辱將寫入美國曆史。麥康奈爾也批評了特朗普從敘利亞撤軍的政策，但他的所有表態都沒有提及特朗普總統。

雖然敘利亞撤軍計劃和特朗普「通烏門」或者眾議院彈劾調查無關，但是國內很多人都會以此來判斷共和黨黨內對特朗普的判斷。目前，就民主黨人針對特朗普的彈劾調查，共和黨人多數保持沉默，但其他表態的議員口吻也開始發生變化。

態度變化最為明顯的是參議院司法委員會主席格雷厄姆。此人曾和已故資深參議員麥凱恩（John McCain）是黨內批評及制衡特朗普的最佳搭檔。不過，麥凱恩去世後，格雷厄姆對特朗普的態度發生了變化，尤其在税改、移民及貿易戰領域，基本上和特朗普立場一致。眾議院民主黨人啟動彈劾調查後，格雷厄姆也是少有的第一個站出來發聲並表達質疑的人。美國媒體甚至將格雷厄姆稱為特朗普在國會中的政治盟友。

格雷厄姆是參議院司法委員會主席，是處理彈劾案的關鍵人物。（VCG）

格雷厄姆最初認為，特朗普同烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的通話沒有什麼問題，參議院不可能以此為依據推動對特朗普的彈劾。不過，10月18日，格雷厄姆在《Axios on HBO》電視節目專訪中提到，如果發現相關特朗普的罪證，比如特朗普的確在和烏總統的通話中有交易，那會非常令人不安，自己也會支持對特朗普的彈劾。

不過，格雷厄姆也重複了之前的立場，那就是白宮目前公布的通話記錄不足以證明其中存在交易，這通電話不足以撐起對特朗普的彈劾指控。對於特朗普要求調查拜登的想法，格雷厄姆認為這很愚蠢。格雷厄姆認為，這只是特朗普表達自己的不快，而要求中國調查拜登是很愚蠢的。

該電視節目同時還公布了對參議員羅姆尼（Mitt Romney）的專訪。專訪中，羅姆尼認為，特朗普要求中國調查拜登父子「不合法」，他期待看到更多幕後信息。

如果共和黨倒戈、特朗普被成功彈劾，彭斯（左一）將是第一受益者。（VCG）

另外，白宮代幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）的一番言論也引導了輿論走向。10月17日，他曾向記者承認，特朗普以軍事援助為「交換條件」，要求烏克蘭對美國民主黨人進行調查，當被記者問道「這一情節是否可以被視作美烏雙方的某種交易」時，他回答，「在外交層面，美國一直這麼做。」此外，特朗普負責烏克蘭事務的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）也陷入了被調查的漩渦。他的兩名助理弗魯曼（Igor Fruman）和帕納斯（Lev Parnas）已經被拘押。

目前來看，從技術層面講，共和黨人擔心的不是民主黨人的彈劾調查。理論上講，國會要想通過該彈劾案，至少需要69名參議員「判定」特朗普有罪，之後特朗普才會被解除總統職務。但依照目前共和黨在參議院的絕對優勢，彈劾條款通過難度很大。假定所有民主黨聯邦參議員支持彈劾投票的情況下，至少需要20名共和黨參議員支持，彈劾案才能獲得通過。

共和黨人更擔心這種彈劾調查過程中特朗普的反常言論和決策，影響他們個人的政治利益。

根據《華盛頓郵報》的報道，雖然很多共和黨人公開不發聲，但私下他們對特朗普的不滿正在增加。部分共和黨認為，他們幫助特朗普在政治上渡過彈劾難關並贏得連任的努力正變得艱難。如果共和黨對特朗普的不滿公開化，即便彈劾條款在參議院未獲通過，也抵擋不了美國公眾對特朗普的民意變化。這種民意變化不但牽涉2020年白宮花落誰家，而且關係到部分參議員的席位改選前景。