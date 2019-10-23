得力幹將被轟倒 文在寅政府危矣

「目前我的家人持續接受調查，對此我向大眾道歉。但作為法務部長的每一天，我都竭盡全力推動司法改革。」上周一（10月14日），韓國總統文在寅親信、法務部部長曹國發布規劃依舊的《檢查改革方案》，隨即於三小時後宣布請辭，避免給總統及政府增添負擔，將本職工作做到最後一刻，頗有番黑色幽默之感。

如今韓國社會對曹國評價兩極，有人認為他是黑暗政治鬥爭的犧牲品，有人認為他是其身不正的偽君子。但能肯定的是，曹國事件揭露的韓國政治頑漬，一時間難以消滅。

文在寅2017年就任韓國總統後，在外交和內政領域任命兩位左膀右臂。當時，身為聯合國秘書長特別助理的康京和被文在寅相中，即使她被爆出曾為女兒就學而虛報地址的「污點」，卻仍獲文在寅力保，最終獲委外長，在過去兩年朝鮮半島核危機談判及對日外交中表現搶眼。

另一位忠誠貫徹文在寅意志的，就是青瓦台民政首席（總統府首席民政幕僚）曹國。這位前首爾大學法學教授，未入政壇前以「社會運動家」形象示人，更常出席政論節目針砭時事，屢屢被韓國保守派標上「左派」標籤，卻頗受年輕世代歡迎。入仕青瓦台後，他沒有書生論政的稚氣，一手統領檢警、國情院（情報機構）、監察院（廉政機構）等敏感機構。今年8月，正當他卸下青瓦台職務，準備入主法務部處理他和文在寅念茲在茲的「檢察體系改革」時，迎接他的卻是遠超康京和的任命風波。

曹國做了什麼

今年8月底，曹國女兒曹敏被爆高中時期曾以第一作者身份，聯名發表艱深醫學研究論文，更藉此以「外卡」方式進入高麗大學。大學期間，儘管曹敏學習成績一般，卻接連獲得財團提供的獎學金。對此，曹國曾召開記者會，表示自己對女兒被列「第一作者」感到驚訝，但認為教授有其考慮便無多過問；至於獎學金，他也曾聯繫財團要求退回，但被後者以行政理由拒絕。

曹國9月9日剛被任命為司法部長，在任僅1個多月。（Getty Images）

曹敏事件尚未平息，曹國之妻，亦是大學教授的鄭景心則被揭露曾投資10億韓圜（約662萬港元）到一家空殼公司設立私募基金，公司持有人正是曹國堂弟。事件揭露後，堂弟立刻避走國外，更加深公眾疑慮。

至於曹國本人，無論是媒體、反對黨或檢方都無足夠證據證明其涉案。曹國雖明知女兒「被動獲其蔭庇」獲得更好就學條件，但同康京和主動犯錯相比，瑕疵應輕微許多。而同前總統朴槿惠濫權洩密崔順實、私立黑名單打壓異見人士相比，曹國所犯的錯更是小巫見大巫。然而，政治終究是場觀感重於理性的遊戲，當各大媒體將「曹敏留級」和「崔順實女兒特權」聯結起，曹國便自然被打上了「朴槿惠第二」的標籤，難以翻身。

事實上，隨着曹國一同面臨危機的，還有他力推的檢察改革。儘管文在寅對曹國「力挺到底」，於上月9日正式任命其為法務部長，卻難阻曹國受到密集攻擊，影響檢察改革進度。韓國檢察部門權力龐大，在民主國家中十分罕見，除了負擔起訴和調查任務外，韓國檢方還可指揮警察調查，在極少法庭限制下搜查嫌犯住所，使用「先斬後奏」方式逮捕嫌疑犯，更可利用技術性手段延長羈押時間。

曹國和文在寅政府的改革旨在削減檢方權力。一方面，方案廢除檢調遍布全國的「特別偵查部」，僅留下首爾特偵部專注於高官及重要企業罪，並將相當多罪行調查權移交給警方；另一方面則着重保護嫌疑犯人權，除對夜間和長時間偵訊施以限制，又廢除「公開傳喚」制度，保證嫌疑人不會被媒體未審先判。然而，一系列改革方案觸動了龐大檢察體系利益，後者的反彈也在預想之中。

有支持者發起機會，力挺曹國推出的檢察體制改革。（路透社）

權力不止於選票

曹國之妻的「醜聞」在8月底爆發後，韓國檢方未等曹國國會任命聽證會召開，便大動作展開調查，除造訪曹敏曾就讀的首爾大學和釜山大學扣押大批文件，更在機場攔下曹國堂兄押回偵訊，還將他的妻子鄭景心直接列為被告。9月23日當天，曹國剛前往法務部辦公室上班，檢調便前往其家中進行為時11小時的大搜查，創下韓國「檢調搜索部長」的先例。

司法制度中，盡全力證明嫌疑人有罪乃檢方天職，採取「雷霆執法」並無不妥。但同其他政治人物相比，曹國似乎備受保守派檢方「青睞」。2013年，前法務部次長、立場保守的金學義被揭涉嫌性侵，但檢方在事件成為媒體焦點前，一直拒絕調查，後期亦未展開扣押搜索金學義，最終只能以「無證據」簽結案件。2016年朴槿惠醜聞爆發時，檢方直到朴槿惠公開認錯後，才「不得已」對其本人展開調查。但大規模偵訊，仍是在朴槿惠被最高法院彈劾後才展開。

除了獨厚保守派，韓國司法體系也常對財團「網開一面」。三星太子李在鎔本涉及嚴重行賄案，卻在二審時大幅減刑當庭釋放；前韓國現代集團總裁鄭夢九因貪污及行賄被求刑九年，最後卻因「為國家經濟做出巨大貢獻」只判緩刑。類似的「雙重標準」在韓國政治中已成為「準常態」。

涉嫌行賄的三星集團總裁李在鎔最後只被判緩刑。（Getty Images）

自朴正熙1963年擔任總統以來，韓國直到九十年代末金大中就任總統，都由保守派掌權，其間培養大量司法、檢察人員，即使經歷八十年代末的民主化，卻因法政體系未有軍隊一樣的「除垢機制」，大多順利成為韓國司法界中流砥柱。加之韓國較為保守的社會文化，賦予前輩對後輩極強影響力，也令其法政系統長期親保守派。至於韓國財團，則以其強大經濟影響力滲透社會，世紀初的金大中及盧武鉉兩位總統都無法削弱其力量，如今的文在寅更依賴財團推動外交及經濟政策。總統都無法擺脫影響，更不必提司法檢調。

事實上，文在寅政府除面對「不友善」的法政系統，還要面對保守派在野黨及保守媒體的反撲。由於曹國風波引發大量對不公不滿的年輕人上街，壓抑許久的保守派自然藉民氣猛攻政府，前代理總統黃教安批評「為了守住曹國，文在寅不惜把國政搞到破敗，令安保也崩垮」，自由韓國黨亦發起「剃頭運動」抗議任命。另一方面，《中央日報》為首的保守派媒體亦「特別關注」曹國，除賦予相關醜聞大量版面，又影射曹國為家族醜聞的「幕後黑手」。一系列攻勢令曹國遞交改革方案後，不得不黯然辭職。

危機邊緣的文在寅

事實上，曹國事件雖嚴重打擊文在寅，卻不至於令其執政陷入全面危機。曹國辭職後，文在寅支持率維持45.5%，略低於反對率，這一成績在各國領導人中已算不錯。至於曹國風波本身，民眾看法亦是「五五開」，上月底亦有15萬民眾聚集韓國大檢察廳前，聲援曹國並支持檢察改革。對文在寅來說，更大危機在於其失去民意回升的動力。

保守派強力動員下，大批民眾走上街頭抗議曹國任命案（Getty Images）

2017年大選後，文在寅之所以俘獲眾多民心，因其在三領域給予人民希望。他透過同朝鮮展開「陽光政策」給予民眾安全感，令追求穩定的中老年人不再活在核戰的恐懼中；他主張經濟改革，令年輕人對打破世代不公充滿期望；他展示出同朴槿惠完全不同的廉能形象，令深受貪污醜聞衝擊的國民感到巨大差異。但今年年初以來，朝鮮核談判陷入僵局，韓國經濟受外部因素影響長期處於低位，如今又爆出曹國事件重挫民眾觀感，文在寅政府的三根支柱均搖搖欲墜。

文在寅並非沒意識到危機。越南河內「特金會」破局後，文在寅又充當起調解人角色，積極協調美朝兩國恢復談判。另一方面，他又新開外交戰線，在早前韓日貿易戰中維持強硬態度，希望藉國內民族主義情緒凝聚支持。而一旦中美貿易戰取得積極成果，韓國高度出口導向的經濟也可獲相當緩解。只不過，以上種種「救命稻草」的主動權都不在文在寅手中。推動大刀闊斧改革，面臨既有勢力猛烈反抗；抓住救命稻草，卻只能被他人掌握命運。文在寅若想擺脫韓國總統難以善終的魔咒，總要做出最後決斷。

上文刊登於第185期《香港01》周報（2019年10月21日）《得力幹將被轟倒 文在寅政府危矣》。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。