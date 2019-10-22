中美協議不必11月完成　白宮立場日趨謹慎

第十三輪中美經貿高級別磋商10月初在華盛頓舉行。美方表示雙方達成了實質性的第一階段協議。美國總統特朗普（Donald Trump）稱他希望能在下個月（11月）亞太經合會議期間會晤中國國家主席習近平時簽署這一協議。

中方印證了美方公布的消息。

中國外交部發言人耿爽10月15日稱，「美方說的是實際情況，和我們了解的情況是一致的。雙方在達成經貿協議問題上也是一致的，沒有差別。這份經貿協議將具有非常重要的意義，對中國、美國和世界都有利，對經貿與和平也都有利」。

中國副總理劉鶴10月19日在2019世界VR產業大會開幕式講話时表示，新一輪中美經貿磋商取得實質性進展，為簽署階段性協議奠定了重要基礎。

為了簽署貿易協議，美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）稱，特朗普總統與中國領導人可能於下月舉行會見。在此之前，他本人願赴華進行「第一階段協議」的磋商。

但值得注意的是美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）10月21日說，美中兩國達成的第一階段貿易協議不必在下個月完成，由兩國領導人正式簽署。

羅斯在接受霍士新聞採訪時說：「這必須是一個正確的協議，並不是必須在11月完成。一個好的協議比具體什麼時候簽署更重要。」他說：「至於是這一天還是那一天，媒體也許很感興趣，但這並不是真正重要的。」

從某種意義上看羅斯的講話並沒有錯，達成正確的協議的確比具體什麼時候達成更重要。

就連特朗普也承認雙方仍可能需要多達5個星期的時間來確定最後的文本。因此最終文本確定之前，誰也沒有把握說下個月APEC期間中美一定會簽署協議。中方承認中美達成了第一階段的協議，取得了實質性的進展，但並沒有確定一定會在下個月簽署協議。

中方代表團回國後，原本中方還將邀請美國代表團赴華再談一次，可見中美之間還有很多的問題需要處理。

特朗普需要協議，不是需要下個月一定簽署協議，而是需要選前拿出一份漂亮的第一階段協議。下個月的APEC峰會只是一個有利於特朗普親自見證協議的時機，這個時間點在選前穩定中美關係面前並不是一定要實現的。

中美協議不必下個月完成，這與其說是白宮的反覆和搖擺，不如說是白宮的謹慎。如果鎖定時間，等於是預設前提、劃定最後期限。而中美若真的因為一些細微的談判沒有談妥不能在下個月簽署，那到時候該如何處理？不再談嗎，這不現實。

歸根結蒂，中美的訴求是達成第一階段的協議，美國不希望在談判第一階段協議的過程中出現任何的意外。口風更加嚴謹也好，不劃定時間線也罷，這些都是小心翼翼之舉，白宮並不希望好不容易取得的實質性進展成為易碎品。