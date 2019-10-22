【加拿大大選】杜魯多「險勝」　組成聯合政府等於苟安？

加拿大10月21日舉行的國會選舉大致塵埃落定，總理杜魯多（Justin Trudeau）最近雖然受到連串醜聞影響，仍無阻他領導的自由黨成功保住第一大黨地位，不過卻很大機會沒法獨自取得過半數議席。外界普遍認為杜魯多或與其他政黨組成聯合政府，但對於杜魯多而言，這是否最好的結果？

根據加拿大廣播公司（CBC）的資料顯示，杜魯多領導的自由黨暫時奪得157席，距離國會控制權的170席仍有一點距離，因此該黨勢與奪得24席的新民主黨合組聯合政府。後者領袖辛格（Jagmeet Singh）已經表明有意合作，意味杜魯多新政府可以在國會繼續享有話事權。

不過，有學者認為，聯合政府的混亂情況與主要政府無異。當地戴爾豪斯大學（Dalhousie University）政治與公共行政學系總監特恩布爾（Lori Turnbull）指，聯合政府只會令黨派政治變得更嚴重，她指聯合政府並非以合作和徹底的對話方式形成。

加拿大總理杜魯多領導的自由黨成功贏得大選，但很大機會與新民主黨合組聯合政府。（Reuters）

學者：負面氣氛揮之不去，山頭主義持續

特恩布爾預計，選前圍繞國會的負面形象和惡意中傷的氣氛會持續，而且新政府會以保住執政地位為考慮，因此國家利益在短期內或被忽略。到底杜魯多能否實現「讓加拿大優先」的選舉承諾，勢令各方關注。

另外，選前民調其中一個現象顯示，當地國會的「山頭主義」文化越趨明顯：大西洋的省份繼續支持自由黨，艾伯塔（Alberta）、薩斯喀徹溫（Saskatchewan）省繼續是保守黨的天下，魁北克集團（Bloc Québécois）維持魁北克省的控制權。

特恩布爾認為，這種局面是政治狀況混亂的基本材料，但現時沒有再次舉行選舉的可能。她表示，一般而言，加拿大的聯合政府可以運作18至24個月，而且各政黨在每次選舉花費大量人力物力，再加上民眾沒有在短時間再次投票的意慾，這反映杜魯多的地位暫時算是穩陣。

新民主黨領袖辛格（Jagmeet Singh）已經表明有意與總理杜魯多合作，但當地的山頭政治氣氛仍難以改變。（Reuters）

輸油管問題成為「政治炸彈」？

即使解除其他黨派的威脅，杜魯多在新一屆任期的其中主要挑戰是解決艾伯塔及薩斯喀徹溫省興建輸油管的要求。全球面對氣候變化問題，如何應對成為這次選舉的重要議題。在選前一個民調顯示，有近3成選民認為當地需要優先處理氣候變化問題，比排行第一的醫療保健制度稍為落後6個百分點。

對於杜魯多而言，與新民主黨、綠黨等合組聯合政府，將令他難以遊說對方同意擴建政府擁有的跨山輸油管（Trans Mountain pipeline）。卡爾加里大學（University of Calgary）政治學者庫珀（Barry Cooper）認為，西方情感已經超越政治疏離感，並開始邁向分離主義。

他指出，該兩省一直誤以為大家地位相等，而且為民眾福利投入大量資源。不過東部省份則認為大家被不當利用。因此他指出，歸根究底，這始終關乎地區和經濟問題，要如何滿足石油量豐富省份的利益，肯定為杜魯多帶來煩惱。