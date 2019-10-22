內塔尼亞胡放棄組閣權　以色列仍難迎來新時代

在其28日組閣期限將於本周三（10月23日）屆滿之際，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周一（10月21日）在社交媒體以視訊方式宣布他未能組成政府，放棄跟從傳統延長組閣期14天的權利，將組閣權拱手相讓予「藍與白」（Blue and White）領袖甘茨（Benny Gantz）。這會否成為內塔尼亞胡「稱王」以國十年的告別曲？

在本年4月與9月兩次大選後皆未能組成政府的內塔尼亞胡，顯然未肯放棄續任總理。他在其視訊中高調宣稱：「我已盡力把甘茨帶到談判桌上，盡力組成廣大的全國聯盟政府，盡力阻止另外一次大選。很不幸，甘茨一次又一次的拒絕。」內塔尼亞胡明顯想將「一年三次大選」的責任推到甘茨身上，預先為未來數月內很有可能舉行的大選造勢。

雖然國會最大黨「藍與白」現已表明「決心組成自由派聯盟政府」，不過照目前以色列的政治權力分配看來，甘茨能成功組成政府的機會甚至比內塔尼亞胡還要低。

造王者卻造王不得

經9月17日的選舉後，「藍與白」以33席領先利庫德集團的32席。由於得到右翼及宗教勢力支持，內塔尼亞胡陣營以國會55席領先獲得左翼政黨與阿拉伯人組成的「共同名單」（Joint List）部份成員支持的的甘茨的54席，因此獲得總統里夫林（Reuven Rivlin）優先給予組閣權。

然而，由於兩大陣營都不足61席的過半數，掌握國會8席、由前國防部長利伯曼（Avigdor Lieberman）領導的「以色列我們的家園黨」（Yisrael Beiteinu，「家園黨」）就成為了造王者。

不過，利伯曼的意識形態卻是兩方都不能相合：一方面他不滿利庫德集團向來給予教士階層不必服兵役等特權，拒絕與後者合作（內塔尼亞胡此前籌組政府失敗正是拜利伯曼的堅持所錫）；另一方面，高舉錫安主義的利伯曼卻與向來不滿以色列佔領巴勒斯坦土地的阿拉伯人格格不入——他曾向以色列的阿拉伯政客宣稱「你們的地方是監獄，而非國會」——使他難以與得阿拉伯人支持的「藍與白」合作。

難題在於：如果利庫德集團與「藍與白」不能合作，即使利伯曼願意支持任何一方，前者沒有教士派的支持，或者後者沒有阿拉伯人的支持，也沒有任何一方有能力奪得國會多數支持。

大聯盟政府的空想

唯一出路，似乎是利伯曼所主張的大聯盟政府，由利庫德集團、「藍與白」（或者加上家園黨）所組成。然而，其難處在於：將要面臨3宗可能涉貪罪行起訴的內塔尼亞胡，似乎希望留任總理，或至少與甘茨輪流擔任總理，但甘茨以清白政治為選戰宣傳，實在難以與內塔尼亞胡作「同路人」——以色列政壇甚至將潛在的新利庫德集團政府稱為「免罪政府」，以嘲諷內塔尼亞胡的私心。

甘茨當然可以要求利庫德集團與內塔利亞胡割席，然而如果利庫德集團敢踢走內塔利亞胡，這在過去28天也許早就發生了。

另外，甘茨亦可以「特赦」內塔尼亞胡、與後者達成先任第一位輪任總理的協議，或者向教士派保證其特權地位等操作，換取利庫德集團或教士派的支持以組成政府。然而，這些舉措卻會打擊「藍與白」選民的支持，如此組成的政府也難維持。

在此僵局之下，第三次大選似乎難以避免。不過，根據10月初的民調，以色列各派支持度與9月選舉結果相近，即使再次大選，結果大概也與今天相差無幾，並不能破解困局。

如此看來，任何出路皆需要某一派系作出重大轉向。而坐擁造王者地位的利伯曼，也許可在此扮演一個重要角色。

政治僵局之危 可成以巴降溫之機

阿拉伯政黨與猶太政黨合作，向來皆屬禁忌。即使部份「共同名單」的阿拉伯裔議員願意支持甘茨組成「藍與白」政府，他們也表示只會作投票支持，而不會加入其政府聯盟。此舉對雙方而言也避開了聯盟的尷尬，卻為雙方合作打通了門路。

曾屬於利庫德集團的利伯曼，在其意識形態的堅持上，當然難以接受與阿拉伯政治勢力合作，甚至難以與願意與阿拉伯政客合作的猶太政客合作。不過，如果他願意走出第一步，像阿拉伯政客一般在國會支持甘茨，卻不加入「藍與白」政府，維持一種若即若離的半合作局面，一方面可避免「一年三大選」的困局，另一方面也可以為未來以色列國內的兩族合作打開一扇窗，更能結束內塔尼亞胡的政治生涯，甚至為如今幾陷絕境的以巴和平進程照亮一絲燈光。

政治僵局的解決往往也來自各方本着務實精神所作的讓步。這，全在於利伯曼的一念之間。