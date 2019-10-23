百年庫爾德：生不逢時的獨立夢

「我們承諾支持庫爾德人三年多四年，但從未同意要保護他們一輩子」，美國總統特朗普本週一為其撤軍決定如是辯解； 「敘利亞政府不會允許境內出現庫爾德斯坦那樣的自治區」，敘利亞總統顧問的話又擊碎庫爾德人最後希望； 一個月內庫爾德人的遭遇似乎印證了那句古諺：「除了大山，庫爾德人沒有朋友」。但除了感歎頻遭背叛的無常命運，庫爾德人的歷史仍能給人不少啟示。

不少人都知道，庫爾德人作為中東僅次於波斯、阿拉伯和突厥的第四大民族，卻從未有自己的國家。這一民族擁有3000萬人口，其中居住在今次衝突焦點敘利亞庫區的僅有200萬人，有1800萬居住於土耳其境內，大多位於與敘利亞交界的國境東南部，其餘則分布在伊拉克和伊朗。而令庫爾德人支離破碎的「元兇」正是百年前新生的土耳其共和國。

土庫孽緣已百年

作為中東最古老的民族，庫爾德人一直在如今聚居區過着遊牧生活。兩千年來，庫爾德人曾被多個帝國統治，又因處於阿拉伯和波斯緩衝地帶備受戰亂煎熬。一戰爆發前，當時統治庫爾德人土地的奧斯曼帝國中央權威薄弱，國力又如同如同風中殘燭，令庫爾德民族意識空前高漲。戰後，美國總統威爾遜（Woodrow Wilson）提出的民族自決原則，又主導了中東和歐洲的政治格局。奧斯曼帝國簽下《色佛爾條約》，承認庫爾德人可在成立自治區一年後完全獨立，也將大片土地割讓給英、法作為殖民地；即使是希臘和亞美尼亞都獲得相當新領土。

英法兩國瓜分了第一次世界大戰中落敗的奧斯曼帝國，由戰爭英雄凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）率領的土耳其民族主義運動達到高峰，在小亞細亞建立土耳其，庫族人卻四面受敵。（Getty Images）

但歷史進程從不是一帆風順。在凱末爾（Mustafa Kemal）領導下，新生的土耳其共和國拒絕承認屈辱的《色佛爾條約》，並毅然同英法等協約國開戰，更在三年抗爭後簽訂《洛桑條約》取代舊降約。新條約中，英法瓜分敘利亞、伊拉克等地區安排不變，相當數量庫爾德人落入英法託管地，而在日後成為敘利亞和伊拉克人。實力薄弱的亞美尼亞和希臘則被迫吐出所有領土，還未建立起政權的庫爾德人更被犧牲，失去獨立權力。

更重要的是，打破西方列強的壓迫，同打破蘇丹和伊斯蘭教權壓迫，兩者共同組成土耳其民族敘事。而《色佛爾條約》之於土耳其，正如《南京條約》之於中國。這樣的語境下，「庫爾德獨立」從西方視角看來是爭取民族自決再正常不過的行動；但卻勾起土耳其人對國家被瓜分的屈辱記憶。這解釋了為何庫爾德問題會被視為土耳其「核心利益」，也解釋了為何每當埃爾多安強硬對待庫爾德人時，都能獲得相當民意支持。

之後近百年，土耳其一直不承認庫爾德獨立民族地位，只視其為「山地土耳其人」。上世紀30年代和80年代，土耳其兩次對庫爾德展開大規模同化行動。1930年代，大量突厥人遷入東部山區，搶奪庫爾德人土地並驅逐當地居民；1980年代，政府更全民禁止庫爾德語使用，令後者中的激進派忍無可忍，將庫爾德工人黨轉型，利用恐怖主義方式同安卡拉對抗。儘管雙方温和派都意識到強硬措施無助於事，但在民族情緒影響下，冷靜卻並不容易。

土耳其對庫爾德武裝目標發起打擊。（VCG）

獨立以外的出路

至於在土耳其外居住的庫爾德人，命運則各有不同。在伊拉克和敘利亞兩個阿拉伯國家，庫爾德人皆受到不同程度的歧視。尤其在薩達姆當權的1980年代，伊拉克軍隊為報復庫爾德人在兩伊戰爭中支持伊朗，更將化學武器投向庫區平民，僅一次襲擊便造成五千人死亡。2003年伊拉克戰爭結束後，新《憲法》保證了庫爾德民族空前自治權利，當時的庫爾德斯坦政府幾乎掌管庫區一切內政事務，並可分得相當程度石油收益。

但2017年，庫爾德斯坦總統巴爾扎尼（Mesûd Barzanî）倉促發動獨立公投，卻觸及了巴格達底線。儘管公投以92%支持率「獲得通過」，伊拉克政府軍卻發起攻勢，佔據區內幾乎所有石油輸送設施，並控制庫爾德斯坦所有對外口岸。同樣「高估自身實力」的情況亦發生在最近的敘利亞，坐擁整個東北地區的人民保護部隊面對土耳其威脅，初期依賴美國支持待價而沽，並未積極同大馬士革政府展開政治談判。如今政府軍強勢進駐敘北，敘利亞庫區即使能獲得自治權利，想必也大為削弱。

而在鄰國伊朗，庫爾德人同政府則保持共生關係，甚至主動接受「同化」。由於庫爾德人在70年代支持霍梅尼（Āyatollāh Khomeinī）領導的伊斯蘭革命，德黑蘭政府雖未承諾民族自治，但容許庫爾德人自由表達文化認同。與此同時，伊朗亦未對庫爾德人進入伊朗社會設立門檻。前德黑蘭市長，身為庫爾德人的卡利巴夫（Mohammad Ghalibaf）便曾參與2005、2013兩次總統選舉，更在2013年選舉中以16.6%選票居於所有候選人次位。

庫爾德人奮鬥百年飽受打壓，又頻遭大國出賣，固然十分慘烈。但不同國家庫爾德人也因其關鍵時機的選擇，擁有截然不同的命運。