頻提不願在中美之間選邊站　新加坡的焦慮從何而來

參加北京香山論壇的新加坡防長黃永宏10月22日發言時表示：「新加坡要與中國和美國同時保持牢固的友誼。但我們同時深刻意識到，隨着中美越來越疏遠，所有國家越來越難保持中立的原則立場。」

這不是黃永宏首次表示對「選邊站」的擔憂。5月21日，他在《華爾街日報》年度首席執行官理事會會議上表示，儘管在技術、安全聯盟和商業夥伴關係等領域，保持中立似乎越來越困難，但任何國家都不應該選邊站。「如果我們被迫做出選擇，各方都會輸。」

早在2018年11月15日的東盟峰會閉幕式上，新加坡總理李顯龍直言，東盟國家有朝一日困難不得不在中美間做出選擇。

進入2019年以後，李顯龍在多個場合談及「選邊站」問題：5月31日，他在香格里拉對話會發言時表示，新加坡不希望在美中兩國關係趨於緊張之際被迫選邊站，希望兩個大國不要向小國施加壓力。在8月18日的新加坡國慶群眾大會演說中，他提到，如果美中關係惡化，新加坡的經濟將會受到影響，但新加坡必須在這兩個最大的貿易伙伴之間的衝突中保持獨立。9月，李顯龍訪美，他在接受媒體採訪時稱，如果被迫在中美之間「選邊站」，那亞洲國家將會非常不高興。

隨着中美結構性矛盾愈發突出，尤其是自2018年以來爆發的中美貿易戰，有不少國家表達了對在中美之間該作何選擇的糾結，但像新加坡這般頻頻表態擔憂選邊站的國家還是少數。這讓人不得不發問：新加坡為何如此焦慮？

一來新加坡已經感受到了中美博弈尤其是中美貿易戰帶來的影響。新加坡是一個嚴重依賴國際貿易的國家。國際貿易一感冒，它就打噴嚏。

特朗普（Donald Trump）2018年發起全球貿易戰，新加坡受到的影響開始顯現出來。2017年和2018年，新加坡的GDP增速分別為3.5%和3.2%。到了2019年第一季度，新加坡GDP按年增長僅為1.3%，二季度按年增速更是掉到了0.1%，到了2019年年中，新加坡將年度經濟增長預期從1.5％-3.5％下調至1.5％-2.5％。

「大象打架，小國遭殃」，中美貿易戰尚未結束，在未來一段時間裏，新加坡還要承受兩個大國所造成的震盪，它的焦慮只會有增無減。

而中美在博弈的過程中，也在「合縱連橫」，比如中國希望與日本、歐盟和東盟等共同維護自由貿易體系，美國則要求盟友等抵制中國電信企業華為，甚至以情報共享作為威脅。對於新加坡這樣的國家來說，它面對的是來自中美兩國的施壓。

包括新加坡在內的東盟各國都已經感受到了貿易戰的影響，它們或許能短期獲利，但長期來看，它們要面對全球經濟衰退的局面。（新華社）

新加坡選擇任何一方都註定要得罪任何一方，美國能給新加坡提供安全保障，中國則是新加坡的最大貿易伙伴，完全倒向任何一方都是危險的。

在這一點上，新加坡已經有過教訓。在過去幾年裏，時任奧巴馬（Barack Obama）政府推行「亞太再平衡」戰略，南海問題白熱化，新加坡倒向美國的姿態很明顯，歡迎「美國重返亞洲」、支持菲律賓提起的南海仲裁案等，這些都一度引發北京的不滿，之後，出現了新加坡裝甲車在香港被扣一事。

隨着中美博弈愈發激烈，雙方的「戰」正在從貿易層面延伸到科技乃至金融領域，到底該作何選擇是新加坡必須要回答的問題。對於未來的不確定性，新加坡顯然還沒有把握，焦慮與不安在所難免。

二來這也可以看成是新加坡的一種策略。新加坡曾扮演過中西方交流的橋樑，更在中國改革開放中提供了經驗。現在，全球重心正在從西方轉向東方，亞洲各國的力量得以凸顯，曾是「亞洲四小龍」之一的新加坡更希望展現自己對全球格局的判斷。

國際政治不僅是大國博弈的舞台，小國同樣也有自己的發言權。遊走於大國之間的新加坡認為自己可以有效處理大國關係，不斷強調自己不願在中美之間選邊站，是凸顯自己在中美面前分量的舉措。