加拿大政府越來越「左」、越來越「綠」　未必是選民所願？

10月21日的加拿大大選結果出爐，總理杜魯多（Justin Trudeau）領導的自由黨繼續成為最大黨，但由於沒法取得過半數議席，需要聯同其他政黨合組聯合政府。左翼政黨新民主黨（New Democratic Party）和綠黨（Green Party）將成杜魯多的拉攏對象。主要反對黨保守黨雖然取得最多票數，議席數目卻低於自由黨。杜魯多合組聯合政府後的施政勢將進一步左傾。然而，這個價值觀傾向，又是否大多數加國選民所樂見？

自由黨在大選中取得157席，未能取得過半數所需的170席，意味着將要聯同其他政黨合組聯合政府。取得24席的新民主黨和取得3席的綠黨預計將會成為杜魯多的主要拉攏對象。

環保政策更「綠」 經濟政策更「左」

今次加國大選的一大特徵，是選民對氣候政策的關心程度前所未有。選前有民調顯示，接近30%受訪者認為，氣候變化是他們首三大關心議題之一。35%認為它是僅次醫療保健的第二關心議題。

杜魯多帶領的自由黨在這次大選中，只能算是險勝。（美聯社）

今次選舉，有約三分二選民投票給支持提高碳稅（carbox tax）的政黨（包括執政黨自由黨、新民主黨、綠黨和魁北克集團）。CBC評論員Kyle Bakx形容，這次選舉的最大「勝利者」是碳稅。加拿大綠黨也在國會上贏得3席，是史上最佳成績，甚至有機會加入聯合政府，影響施政，迫使杜魯多政府變得更「綠」。

加拿大選舉策略研究員Stephen Carter指出，環境政策是今次大選的頭等議題（top issue），更形容這屆加拿大大選是「氣候變化選舉」（climate change election）。他也分析指，自由黨今次未有取得顯著勝利，是因為他們在選舉前最後五天，沒有強調宣傳他們的環保政策，於是很多著重環境議題的選民，便把票投給提倡進步型氣候政策的綠黨和新民主黨。

過往四年，杜魯多在社會上高舉大愛、包容的多元價值觀，樂於接收移民，推動社區種族共融。不過，在經濟政策上，杜魯多似乎就沒有那麼「左」。他雖曾擴大徵收碳稅範圍、加速發展清潔能源產業等，應對《巴黎協議》減排目標。但是，一直有左翼聲音批評，杜魯多在稅務改革、減少石油及天然氣開採等政策上模稜兩可。今年中杜魯多政府更強行投放45億加元（約266億港元），擴建國內跨山輸油管（Trans Mountain pipeline）系統，被批評是將經濟發展凌駕於環境保護。

種族包容是加拿大政府長期以來的國策。（美聯社）

自由黨的主要拉攏對象新民主黨，政綱極富福利主義左翼氣息，主張向富人加稅、落實全民藥物補助、廣建公營可負擔房屋。在氣候問題上，也強烈主張政府儘快履行減排承諾，要求提高碳稅徵收額度。另一小黨綠黨，更是鮮明地主打環保政綱，要求杜魯多落實更加激進的綠色政策。

所以，當杜魯多未來籌組聯合政府，新民主黨、綠黨聲音將會令到政府更加貼近左翼路線，在經濟政策上繼續往福利主義靠攏。而且在施政考量中，氣候因素將會放得更前。

新民主黨黨魁駔勉誠（Jagmeet Singh）。（美聯社）

贏選舉 卻與大多數民眾越走越遠？

不過，選舉結果背後反映出的民意，對比杜魯多政府未來可預期的施政方向，觀乎中間的落差，其實相當弔詭。

基於加拿大國會大選採簡單多數制（first-past-the-post voting），希爾（Andrew Scheer）領導的保守黨雖然只能在國會取得121席，未能取代自由黨執政，維持在野，但保守黨是取得了最多的34%總票數（popular vote），而且要知道，保守黨在這次大選中，比上屆多取了26個議席，這反映加拿大選民可能正在轉向支持立場偏右的保守黨。

簡單多數制：加拿大國會的選舉制度。選區得票最多的候選人，全取該區所有席位。因此，有可能會出現政黨取得最多選票（popular vote），卻未能取得最多議席、失去執政話事權的情況。新民主黨在這次大選亦是受害者，得票數目達執政自由黨的近一半（約284萬），卻只取得了24席，與自由黨的157席相距甚遠。

希爾在這場選舉中雖然未能取代杜魯多成為總理，但卻帶領保守黨擴大了在國會的影響力，難怪希爾在選舉結果出爐後自信滿滿，表明無意辭職，並表示會在下屆選舉中擊敗杜魯多。

希爾務求在下屆選舉捲土重來。按今次大選的結果顯示，他未來當選總理的機會不低。（美聯社）

在加稅、減排等議題上，受制於左翼政黨的杜魯多政府，施政勢將進一步向左傾。但這次選舉結果顯示的民意，似乎未有偏向左翼政府。這種施政方針與民意的一些出入，是否滿足很大部分選民在這次大選中反映出來的實質意願呢？無論如何，這個現象也將會成為杜魯多未來施政的一大暗湧。