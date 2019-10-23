【專家有話說】金正恩拆除金剛山韓國設施的原因：落後而無美感

10月23日，朝鮮領導人金正恩視察金剛山旅遊設施，期間批評旅遊項目負責人依賴韓方的政策，並下令拆除了當地韓方的措施，引來軒然大波。這是否昭示着韓朝關係的進一步變革？原標題：金正恩指示拆除金剛山內韓國設施及朝韓關係的未來作者：韓國世宗研究所研究企劃本部長 鄭成長譯者：賈超男

朝鮮勞動黨委員長金正恩最近訪問金剛山觀光地區，表明要單方面開發因2008年金剛山槍擊事件被韓國叫停的觀光地區。

金正恩首先觀看了高城港、海金剛飯店等在韓國建設的建築物，並指出，「建築物毫無體現民族性，真是亂七八糟，看起來好像災區的臨時草棚或隔離病房，從建築美學上看太落後，而且未好好管理，極為破爛」。

在金剛山觀光地區建設的建築物已經將近20年，11年來韓國中斷觀光，一直沒有重新翻修。這些建築物與朝鮮最近在建設的三池淵郡、元山葛麻海岸觀光地區、陽德郡等新建築物相比，被成為「落後」，確實不為過。

金剛山旅遊景區的景色。（路透社）

金正恩在金剛山現場指導時下達指示稱，「與韓國相關部門協商一下，將這些看起來都讓人心情不悅的韓方設施拆除掉」，金正恩表示，「負責政策指導金剛山旅遊服務的黨中央委員會有關機構肆意割出金剛山旅遊區的用地，疏忽對文化旅遊區的管理，給景觀造成莫大的損失，並對此予以嚴厲批評」。那麼，今後朝韓對話由金剛山問題重啟的話，朝方很有可能會提出將韓方在金剛山修建的設施全部拆除掉的要求。因此，即使金剛山問題讓朝韓對話重啟，也很難與朝韓關係的改善與破冰相連接起來。

金正恩在現場指導時指出，「現在，人們認為金剛山好像是北南雙方的共有物、北南關係的象徵和縮圖，北南關係沒有進展就不能進行金剛山旅遊，這明明是錯誤的事情、錯誤的認識」。為應對對朝制裁和朝韓僵局長期化，金正恩打算清除韓國在金剛山的痕迹，金剛山觀光很難再成為「朝韓和解合作的象徵」了。

今後，金正恩很有可能會要求開城工業園也拆除韓方設施。（路透社）

朝鮮在拆除金剛山觀光地區的韓方設施之後，會像三池淵郡和元山葛麻海岸觀光地區一樣投入現代的、先進的設施。金正恩下達在臨近的郡建設觀光機場，則被認為是為了吸引更多的中國遊客。

今後，金正恩很有可能會要求開城工業園也拆除韓方設施、促進朝方單獨開發。這樣美朝協商決裂後，朝韓關係也會陷入更大的僵局，韓國政府似乎還沒有意識到現在局勢的緊急性。在局勢太糟糕之前，青瓦台應該通過政府的外交、安保、對朝路線改革，找回韓國朝韓關係上的「主動權」。