北京香山論壇落幕　美軍姿態低且反對軍事脱鈎

由中國軍方主辦的第九屆北京香山論壇10月22日在北京國際會議中心落下帷幕。相比較而言，此次論壇的規模、內容和形式以及熱點議題和往年差別不是很大。而從受邀國美國的角度來看，自從特朗普（Donald Trump）上台以來，美軍在香山論壇的姿態都比較低，或許一方面和它的客賓身份有關，另一方面也和特朗普本人在外交上「重經貿、輕軍事」的喜好有關。當然，這並不代表美軍沒有放棄對華強硬立場以及其在中國周邊的圍堵策略。

與會的美國國防部副助理部長施燦德（Chad Sbragia）10月21日提到，美國不尋求和中國脱鈎，也不要求任何一個國家選邊站。他提到，從自己的任職經歷來看，脱鈎選項根本不是美國政策考量，即便是日常工作中也聽不到這種聲音。他還說，兩國都希望穩固並深化關係，以強化避免危機的能力。「這與『脱鈎』正好相反，不是要拆開，實際是要以某種方式深化那些關係。」英國路透社分析認為，施燦德的觀點趨於温和，對美中軍事關係的看法比較積極。

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從目前來看，美國軍方認為和中國存在「戰略競爭」（strategic competition），而非對手（adversary）或敵人（enemy）。施燦德在北京提到，美國希望在和平解決爭端、自由航行和公平貿易與投資等相關原則基礎上，構建一個開放、自由和包容的印太秩序。美國在印太地區的軍事同盟關係不是冷戰思維的遺留，而是美國處於保護盟邦及夥伴國家主權的持久承諾。而同中國的競爭則並不意味着衝突，美國也絕對不會要求地區國家在中美之間選邊站。

香山論壇2006年開始舉辦，2017年曾停辦一年，2018年恢復後改名為「北京香山論壇」，官方級別明顯提高。中國最高領導人習近平今年向該論壇發了賀信。據瞭解，今年有76個官方代表團共530多人與會，其中包括23名國防部長及6名總參謀長。與會的國防部長來自俄羅斯、越南、柬埔寨、新加坡等國。施燦德級別相對較低，但比與會的英德駐華大使館武官的級別又高一些。

美國姿態低，也和中國的低姿態有關。有媒體注意到，和2018年相比，今年論壇的開幕致辭官員由國家領導人改為了中國軍方的副主席許其亮。2018年在香山論壇歡迎晚宴上致辭的是中共政治局常委、中國全國人大常委會委員長栗戰書。栗戰書當時曾提到「一些域外國家」頻繁將艦機開進南海「耀武揚威」，對地區安全構成了威脅。

就在香山論壇舉行的前一週，美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）訪問了中國、越南和日本，並出席華府智庫詹姆斯敦基金會（Jamestown Foundation）10月15日年會並發表演講。薛瑞福在演講中也認為和中國存在「競爭」關係。不過，他在人權、台灣和香港議題上的表態，基本上和特朗普政府內部的鷹派言論一致。

美國姿態低也和美國軍方領導層頻繁人事變動有關。新任國防部長埃斯珀（Mark Esper）上任也才2個多月的時間。加上特朗普本人及其國安會其他幕僚搶佔外交及國安話語權，美國國防部目前大多的次級官員各司其職，講一些原則性的話，幾乎不會超出近年來美軍的話語體系。

而且，在中美關係中，軍事關係非常特殊。即便在危機時刻，最希望局勢緩和和對話的人也是軍方。所以，軍事關係「脱鈎」根本不太可能。反過來講，假如正如美國極端保守鷹派所要求的那樣，促成中美經貿關係「脱鈎」，難道兩國軍事關係不會受到影響嗎？中美關係的複雜性和全面性也使得這種脱鈎無法實現，更何況兩國執政者也不會將其訴諸政策執行。