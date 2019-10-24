美俄交易敘利亞給中國啟示 北京該怎麼承辦阿富汗和談

到北京時間10月24日前後，敘利亞戰場的風頭已隨着美國、俄羅斯、土耳其之間的交易而告一段落。當分析人士們還在津津樂道於北敘利亞在近兩個月間的利益交換時，同期被美國「拋棄」的阿富汗前線也傳來了令人驚詫的消息。

也就在10月22日，阿富汗塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）已於社交網絡上披露，稱「中國邀請代表團」赴北京「參與阿富汗內部對話」，阿富汗現政府官員亦將以「普通公民身份」前往參會。這也是北京首次舉辦類似和談。

就當下局面來說，北京嘗試推動的這場和談似乎也得到了相關各方的支持。阿富汗副外長扎曼（Idress Zaman）、外交部發言人阿納瓦里（Najia Anwari）等大都表示支持北京倡議，阿富汗前總統卡爾扎伊（Hamid Karzai）等耆宿也表示「如獲邀請，必將前往」。甚至連美方代表哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）也將在10月下旬中、俄代表商討在阿富汗戰事結束後的「共同利益」。

面對北京首次舉辦阿富汗「對立派別對話」的現狀，加之此前塔利班和美國間的談判也已因美方退出而破裂。環顧阿富汗周邊局勢，以及美軍逐步撤離的局面，稍有想法的觀察家就會與之和敘利亞形成類比。而美、俄、土各方在敘利亞問題上的經驗與教訓，也會給北京以相當的啟發。

首先，美、俄、土、敘各方在敘利亞問題上已經充分展示了大國犧牲小國、弱小民族利益的樣子。在美國「拋棄盟友」、俄羅斯與土耳其「劃定安全區」、敘利亞接受俄方決定、土耳其容忍俄方容留庫爾德人的一系列妥協背後，外界只能看到一個被分割佔領、利益遭遇損害的敘利亞，相比之下，類似的局面就不應該出現在阿富汗。

很顯然，美、俄各方在敘利亞乃至阿富汗等問題上互相排斥的局面是無法給北京提供參考的。中國在阿富汗問題上長期以來秉持「讓阿富汗人民掌握自己的命運，真正實現當家做主」的「阿人治阿，阿人主導、阿人所有」這一立場。這一主張後被靈活精簡為「阿人主導、阿人所有」。這一點也是中方能為阿富汗問題任何一方所接受的基礎。

圖為有兩千年曆史的阿富汗國寶王冠，它和其他231件阿富汗國寶自2017年6月後一直在中國各大博物館內展開保護式巡展。這批文物巡展的過程也可算是對大批中國人上了一堂生動的阿富汗歷史、政治課。（視覺中國）

其次，中國的目的也和隨時尋求補位的俄羅斯不同，普京（Vladimir Putin）當局雖然充分利用美國和北約力量穩定區域局勢，但美俄之間沒有戰略互信。因此，無論是在敘利亞還是在阿富汗，俄羅斯一發現美國撤離後留下的戰略真空，俄軍及其「盟友」們就會第一時間填補上去。

相比之下，北京並非試圖在美國撤軍後填補真空，而是希望日後中國的領導力能夠在阿富汗政府和塔利班政權的政治和解過程中發揮重要作用。這也正如中國外交部副部長樂玉成所言：權力轉移的觀點是零和博弈的舊思維。

中國從未想過要挑戰美國、取代美國，搶佔別人的位置。當北京直到2019年仍在努力扮演阿富汗問題的「最大公約數」時，外界就應該發現中國干預阿富汗的目的與特朗普（Donald Trump）想要兑現選舉承諾，儘快拋掉燙手山芋的做法有本質的差異；與俄羅斯單純試圖恢復政治影響力的目的也不盡相同。

必須承認，對於美國撤離之後的地區局勢，北京亦在運籌，但中方也有了些初步的方案。中國外長王毅9月7日曾在巴基斯坦介紹過阿富汗局勢，稱「應堅定不移地打擊恐怖主義，決不能讓阿富汗再次成為恐怖組織的庇護地」，這和中國國家主席習近平於6月上合峰會講話中的精神也形成了吻合。

習近平曾在峰會發言中表示，阿富汗和上海合作組織成員國比鄰而居，同時也是本組織重要觀察員國，上合組織對阿富汗人民的戰亂苦難感同身受。

當北京已強調「上合成員國支持將阿富汗建設成為獨立、中立、和平、繁榮、沒有恐怖主義和毒品犯罪的國家」時，這一不附加政治立場的態度就是值得注意的，面對美、俄、土各方在敘利亞問題上的實際表現，北京更應該為了日後「一帶一路」的積極推進，於阿富汗問題上在政治、文化、經濟等領域繼續調整，並最終拿出相對全面的解決方案。