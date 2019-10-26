【專家有話說】金正恩下令拆除金剛山韓方設施　首爾怎麼辦？

原標題：金剛山拆除韓方設施的協議問題及韓國的對朝政策方向 作者：韓國世宗研究所研究企劃本部長 鄭成長 譯者：賈超男

金正恩在最近的金剛山現場指導時下達指示，「與韓國相關部門協商一下，將這些看起來都讓人心情不悅的韓方設施拆除掉」，這讓僅使用現有韓方設施的金剛山觀光不再能重啟。

朝鮮10月25日上午向韓國統一部發來通知，提議以交換文件的方式討論拆除金剛山景區內韓方設施的事宜，並沒有顯現出就拆除韓方設施以外的其他問題進行討論的意思。

問題是韓國政府對於金剛山觀光重啟的僵硬態度。

觀光旅遊雖然不是對朝制裁的對象，但是這會讓「大量現金」流入朝鮮，對此，美國及國際社會對於金剛山觀光重啟是持否定立場的。

所以，韓國政府應該在保障韓國國民人身安全的前提下，先允許對金剛山的「小規模觀光」，向朝鮮展示金剛山觀光重啟的意志，減輕國際社會對觀光旅遊會讓「大量現金」流入朝鮮的擔憂。

但是韓國政府錯過了這個機會，現在金正恩下令拆除韓方設施，韓國突然再放開旅遊政策的話，就會給外界以「韓國是受到朝鮮的施壓才做此決定」。

因此，韓國政府現在應該考慮解除限制朝韓交流的「5.24措施」等方式，尋找解決問題的契機。

金正恩公開表示，「如果南方（韓國）同胞來參觀即將被打造成國際旅遊勝地的金剛山，我們隨時歡迎」，這意味着朝鮮在拆除韓方設施重新投入新設施之後也歡迎韓國遊客。

金剛山內的韓方設施超過11年沒有使用了，已經相當老化，朝方現在已經擁有了配備更好設施的能力。

因此，韓國政府應該協助拆除離散家族見面場所之外的金剛山內韓方設施，在保障韓國國民的人身財產安全的前提下，與朝鮮協商開啟開城和白頭山等其他觀光，這是較為現實可行的應對策略。

過去韓國政府「韓國觀光加速了朝鮮核導彈開發」的主張缺乏客觀的證據。朝鮮通過與韓國的旅遊合作所掙得的外匯，遠不及通過武器出口及中朝貿易。朝鮮通過武器出口賺來的外匯都用於核導彈的開發。

但現在朝鮮核導彈能力水平持續提高，韓國政府突然全面放開旅遊政策，會受到來自美國和國際社會的批評與譴責。所以，韓國政府應該放開比中國遊客少很多的「小規模觀光」及朝韓民間交流，增加朝韓交流，同時又不會造成國際社會對觀光重啟讓「大量現金」流入朝鮮的過分擔憂。