從中美脱鈎論解析彭斯講話的矛盾

美國副總統彭斯（Mike Pence）在10月24日發表了他數度延期的「中美關係演講」。彭斯在講話中屢屢誇耀現任總統特朗普（Donald Trump）在中東和平、貿易戰等問題上的「功績」，這使得不少華盛頓人士對其評價不高，譬如知名中國問題專家包道格（Douglas Paal）就在接受採訪時指出，彭斯此番講話只是「一篇膚淺的政治演講，遠非一份指導性的戰略文件」。

同理，彭斯在外界密切關心的「中美脱鈎（decoupling）」問題上的表述也存在矛盾。但這種矛盾是可以理解的，美國國內複雜且互斥的政治架構決定了這點。美國國會、輿論、利益集團、政府以及政府內部各派系之間雖有維繫其存在的共同利益，但他們也無法形成統一的對華戰線。而這種意識形態上的不統一就很快折射到了彭斯此番演講的各個方面。

作為特朗普陣營中權重較高的一名耆宿，彭斯深知其一舉一動不能怠慢，這使得他原計劃在2019年舉行的中美關係演講多次延期。（Reuters）

降温信號背後的敵意

相比彭斯2018年10月5日那篇引發密切關注的講話，他一年後的演講的確乏善可陳。但在中美關係的前提上，他比起一年前似乎就近了一步。

在2018年的演說中，彭斯曾稱「競爭並不總是意味着敵意」，更迂迴地表示「希望與北京建立建設性關係」，「而不是分離」。為此，歐美媒體也開始就中美「脱鈎」等問題興致盎然，包括美國「全國廣播公司商業頻道」（CNBC）在內的諸多權威經濟媒體開始討論這一字眼。一年後的今天，似乎是為了應對外界的期待，彭斯就直接引用了這一概念。

也就在演說臨近尾聲的時候，在談及中美貿易談判以及未來發展方向時，彭斯話音便一轉，表示儘管中美關係「面臨許多挑戰」，但是美國「不尋求與中國進行對抗」。更以「不」一語直接否定「特朗普政府是否在尋求與中國『脱鈎』」的猜測。

不同於2018年10月時的對華政策演講，彭斯在一年後的發言更多轉向了對其領袖特朗普的表揚，這也是可以理解的，畢竟2020年大選在即。（Getty）

因此，彭斯「美國正向中國伸手，我們希望很快北京就會做出回應」等結語，被不少觀察認識視為美方正試圖釋放「兩國關係衝突降温」的信號。考慮到中美兩國的確正在談判桌上逐漸取得進展，彭斯的講話就多少顯示出一些尋求對話合作的意願。

不過，也就在彭斯強調中美不會脱鈎之前，他也同樣強調了美國企業要基於意識與價值觀等因素與中國保持距離，美國企業在與中國做生意時，應該堅持美國而不是中國的原則。這樣一來，美國企業自由選擇的市場行為，就被彭斯強行升高至「輿論」和意識形態層面。

彭斯還宣稱，一些美國企業因為對「金錢的貪婪」，從而對中國市場選擇「屈從」，甚至「壓制」對美國價值觀的肯定表達。而此前因休斯頓火箭隊發言問題陷入風波的美國職業籃球聯賽（NBA）和撤去火箭隊產品的Nike公司，就成了打擊對象，當彭斯認為這兩家企業向中國市場「叩頭（kowtowing）」時。一種「站隊」的氣氛就隨之浮現。

在彭斯為首的一些美國政要看來，在中國引發渲染大波的NBA風波最終可能還是以美國企業的「屈服」而告終。當華盛頓政要尋求美國企業以美國價值觀導向展開經營活動時，這背後的風向就有些不同了。（美聯社）

你要在中美之間做選擇

其實，彭斯從2018年10月開始就已經勸美國企業基於意識形態於中美之間站隊了。他當時威脅谷歌公司，稱其應立即終止為重返中國大陸市場而展開的「蜻蜓」（Dragonfly）計劃，稱該計劃將加強中國政府審查，並損害消費者的隱私。

迫於當局壓力和內部派系鬥爭，曾經在美國前國務卿希拉里（Hillary Clinton）支持下高調「退出中國」的Google不得不在2019年7月最終取消了這一從2017年初就開始運作的項目。

當下，作為中美貿易對峙的前沿之一，美國各大互聯網企業也逐漸選擇在中美之間擺出「愛國」態度。這其中最為突出的莫過於此前曾在辦公室擺出《習近平談治國理政》等書籍，積極展示尋求「入華」態勢的美國Facebook首腦朱克伯格（Mark Zuckerberg）。

朱克伯格這位在美國坊間素有「親華」名聲的互聯網企業家已經在10月中旬搖身一變，突然強調俄羅斯、伊朗和中國正在試圖干涉美國選舉。他還在華盛頓等地的大學發表演講，稱美國應「帶頭維護網絡言論自由」，以免中國標準成為全球準則。

也就在10月22日前後，外界還可以在中國烏鎮舉行的世界互聯網大會上看到更多美國企業被迫站隊的迹象。除高度依賴中國夥伴的美國芯片製造商高通公司（Qualcomm）派員前往外，Apple、Google等矽谷巨頭均悉數缺席。對此，商界人士也表示理解，畢竟在目前的美國政治環境下，「與中國關係密切」恐有害於生意。

必須承認，身處中美之間的美國大企業在近十幾年來已經飽受考驗，他們已經在中美兩國法律之間艱難地找到了一條本地化的生存之道。如美國普華永道（PWC）會計師事務所等機構就能做到既「立足於中國法律市場」，又不損害美國法律的尊嚴。

在越南旅遊文化部下屬電影局在10月14日宣布下架《雪人奇緣》後，越南官員也在河內等地拆除該電影的展板、海報等宣傳物。（路透社）

很多在中國興業的美國公司為遵守中國法令，甚至甘願付出一定經濟損失。如美國夢工廠公司拍攝的動畫片《長毛雪寶》（Abominable）只因片中地圖標註了中國南海的「九段線」，就在越南、馬來西亞、菲律賓等國遭遇下映。但該片在中國市場的收益最終能幫助片方挽回損失。這些例子也證明了「中美脱鈎」並不現實。

說到底，中美關係在2018年3月以來狂飆突進式的惡化之後，已經因其一定程度的反作用和負面影響引發了美國的注意。白宮也逐漸在多次中美接觸之後，認識到對華強硬需要掌握節奏，不能無休止渲染脱鈎和對抗。更不用說美國政治現在也不允許白宮以強硬手段對待中國。而美國各大利益集團之間的矛盾、拉扯與制衡，也在彭斯講話的「脱鈎」與「站隊」等言論中充分得以展現。