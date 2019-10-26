【彭斯演講】香港局勢對中美貿易戰有影響嗎？

一再被推遲的美國副總統彭斯（Mike Pence）就美中關係發表的演說，終於在10月24日成功舉行。彭斯的這一演講原定於今年6月夏天舉行，考慮到中美貿易談判以及二十國集團（G20）首腦峰會的舉辦，美方將這一行程推遲至到了冬天。

從夏天到冬天，彭斯等待許久，準備的東西也不少。此次演講中，彭斯談及了中美貿易戰、批評北京竊取美國知識產權的行為，指責北京在南海進行「軍事化行動」等。此外，彭斯還談及了香港、新疆和宗教問題，其中彭斯強調了特朗普此前對香港問題的一個表態，引起了輿論關注。

彭斯在演講中提到，「特朗普（Donald Trump）總統已清楚說明，如同他所言，美國支持自由，我們尊重國家的主權，但美國也期望中國能遵守承諾，特朗普總統清楚地說過，如果（北京）當局最後用暴力對付香港示威者，我們與中國達成貿易協定會十分困難。」

特朗普此前確實有過類似表述。8月18日，特朗普在美國新澤西州莫里斯頓（Morristown）表示:「我希望他們（北京）用非常人道的方式解決香港的問題，我認為這會對貿易協議非常有幫助。」

10月7日，特朗普又一次強調：「希望香港問題得到人道解決。」他還警告說，如果香港出現「不好」的結局，會在政治上讓美中兩國難以達成貿易協議。

特朗普是所言顯然是有意將香港問題與中美貿易戰捆綁。此外，美國眾議院10月15日通過了《香港人權與民主法案》，美國國會兩黨議員不斷施壓，要求參議院迅速對此進行投票。美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）還稱，該法案提醒世界：在面對中國的重大商業利益時，美國選擇為人權發聲。

在特朗普的眼中，香港問題只是他在中美談判中向中國施壓的一張牌。（Reuters）

從特朗普到佩洛西，美國在香港問題上動作不斷，特朗普政府更是有意要將中美貿易談判與香港問題捆綁。那麼，香港局勢的變化會對中美貿易戰有何影響？

首先，特朗普對香港和中美貿易的考量，本身就是不同的，這也決定了兩者的無關性。

美國對中國發起貿易戰的原因是兩國之間的結構性矛盾。對於特朗普政府而言，對中國發起貿易戰的最終訴求是要北京在貿易、科技、知識產權等對美國做出全面的讓步和妥協，這是攸關兩國經濟發展和美國全球領導權之大事。

然而，香港局勢的出現則是源於香港自身民生問題、港府治理不當以及陸港之間的矛盾，是中國的內政問題，美國就能力而言並無法插手。至於插手的意願，與中美貿易戰相比，香港問題對美國來說並不是一個量級的問題。特朗普有意將香港事件捆綁中美貿易戰，其最終目的也是為了想在中美貿易談判向施壓中國。

這也是為何特朗普在10月高調宣布與中國達成初步協議的同時，還表態將香港與貿易戰捆綁。換句話說，特朗普的「香港表態」最終也是為了服務自己在中美貿易上的策略，就如同、南海、朝鮮和台灣問題一樣，香港也只是特朗普手中的一張「牌」，可以隨意丟棄或拿起，「香港牌」的目的在於促成貿易協議，貿易協議的存廢卻不因香港局勢所變。

雖然彭斯提在演講中提及香港，但彭斯在貿易談判中的立場與美國貿易團隊是一致的。（AP）

其次，香港問題是中國的紅線。對於中國政府來說，香港問題是中國的內政事務，此前中國外交部就多次警告美國不要干預香港事件。

中國外交部發言人耿爽10月16日對美國的《香港人權與民主法案》作出回應時說：「香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干預。我們奉勸美方認清形勢，懸崖勒馬，立即停止推動審議有關涉港法案，立即停止插手香港事務、干涉中國內政。」

10月21日，中國國務委員兼外長王毅在巴黎接受法新社專訪時也表示，涉港問題是中國的內政。根據聯合國憲章，任何國家都不能干涉別國的內政。

從中國外交部的發言可以判斷，香港事務是中國政治的一道紅線。這也意味中國不會讓美國將香港問題與貿易戰進行捆綁。若美國真有此意，中美貿易談判很有可能會因此迅速破裂。這並不是特朗普想看到結果。

事實上，在香港示威活動開始初期，特朗普在香港問題上的表現謹慎。特朗普8月受訪被問及香港局勢時，他將香港近期發生的衝突定義為了「騷亂（riots）」，並表示「這是香港和中國之間的事，因為香港是中國的一部分，中方會自行處理，不需要建議。」

特朗普的表態說明他並不希望因為香港問題而得罪中國，從而影響兩國之間的貿易協議。再加上，特朗普目前在國內承受被彈劾的壓力，通烏門、彈劾調查都對他的政治形象起到了一定的影響。在如此形勢下，他急於與中國達成貿易談判來轉移國內視線，併為他2020年的連任鋪路。在這樣的形勢下，香港局勢難以成為影響中美貿易戰的因素。

至於特朗普為何在近段時間改變了表述，出現前後矛盾的說法，也是為了服務國內的政治需要。畢竟在香港問題上，美國政界人士批評北京政府，不僅為自己加分，也是一種美國的政治正確。香港局勢保持動盪狀態，不獲得解決，方符合美國的利益。特朗普如此表態，事實上也是想國內民眾表現政治正確的一個手段。