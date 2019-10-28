【英國貨車39屍案】勿因偷渡潮對他國發展冷嘲熱諷

早前英國貨櫃車藏屍案中，39人命喪異鄉。根據英國警方和媒體透露消息，以及越南國內十數家庭求助的情況來看，相當死者據信為越南籍的偷渡者，大部分人來自北部廣寧、義安兩省。不少人或會疑惑，越南近年以「經濟發展尖子生」形象示人，世紀初至今GDP已翻了三番，為何國民仍會冒死偷渡。

今次偷渡客集中的廣寧、義安位於本就位於經濟水平較差的越南北部；兩省既不靠近首都越南；亦遠離邊界，無從享受同中國邊貿的紅利；又同中部峴港、會安等旅遊文化重鎮還有八小時以上車程，都限制其發展。發展中國家「迅猛發展」印象深入人心，過程中的不平等卻常被人忽略。

類似情況不止在越南一個國家出現。在菲律賓首都馬尼拉，市中心的馬卡蒂區寫字樓鱗次櫛比，奢侈品等奢侈品商店應有盡有，花園大道上走過的滿是西裝筆挺的中產人士；十幾公里外的湯多區，居民每日7層樓高的垃圾山相伴，即使是輕微肺炎也可奪人性命，更常有火災令人們一生積蓄化為烏有。在深圳，儘管每月都有新商城爭奇鬥艷開張；城中村裡也有難抵風雨的小平房，卻要容納八至十六人蝸居。即使是香港，難道不也有一樣的情況？

位於菲律賓首都馬尼拉的貧民區生活環境惡劣，欠缺工作機會。（VCG）

39條亡魂，意味著39個家庭破碎，陷入無限痛苦。對發達國家來說，基於本國利益和法律阻絕偷渡客入境，於情於理無可厚非；但嚴格執法和保障人權絕不該被對立起來，每個國家都有義務保證領土主權範圍內，不分國籍人們的生命安全。更何況，偷渡者也非「社會禍害」，無論是美國南部的墨西哥人，東西海岸的華工，在經濟活動中都已不可替代。

我們也該認識到，發展中國家的偷渡潮，可謂經濟同社會發展到一定階段的必然。上世紀末，來自福建的偷渡客令西方國家頭疼不已；但隨着本世紀中國經濟發展，當地工作機會已倍增，告別窮山惡水，縱使偷渡問題依舊存在，但已少有人願冒生命危險偷渡海外。發展的問題，還需發展才能解決。

人民向來都是「用腳投票」，理應享有追求更好生活、更好工作機遇的權益。為此鋌而走險的人們，不該輕易被人評斷對錯，更不該受到冷嘲熱諷。於個人層面是這樣，於國家層面亦如斯：莫要因發展成績之顯著，而嘲諷這些正逐步改善的問題；亦莫要因這類問題之存在，而否認各國顯著的發展成績。