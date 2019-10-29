提前大選或成聖誕禮物　約翰遜對上最「弱雞」的反對黨

周一（10月28日）約翰遜上任以來的第三個提前大選動議不獲通過後，第四次提前大選動議將於周二（10月29日）再行表決。由於新動議只簡單提出於12月12日提前大選，只須國會簡單多數支持便可，而且蘇格蘭民族黨（SNP）與自由民主黨（Lib Dem）已舉了半隻手支持，一直因逃避大選而被約翰遜指罵為「弱雞」的工黨，似乎出於面子考慮也不得不忍痛支持。

周一的提前大選動議，是根據2011年《定期國會法》（Fixed-Term Parliament Act）而發，須國會絕對三分之二多數支持才能獲得通過。在工黨棄權下，只得299票支持，與424票的門檻相距甚遠。

工黨忙亂之中的棄權

根據約翰遜信上周四（10月24日）向工黨黨魁郝爾彬發出的「戰書」，如果工黨同意大選，約翰遜將用盡國會選前休會限期（11月6日）前的所有時間審議已經通過二讀的脫歐協議，務求「先脫歐後大選」。

雖然「先脫歐後大選」可邊緣化力主取消脫歐的自由民主黨，又可讓工黨以國內經濟、環保等政策大打「左翼革命」旗號（工黨主張大企業要有10%股權由顧員操控等新左翼政策）爭取選票，可是讓約翰遜的脫歐協議過關卻是將「脫歐成功」拱手相讓保守黨。因此，提前大選對工黨而言可算是兩難抉擇，黨內正反爭議不斷，郝爾彬也表態含混。

郝爾彬出入唐寧街10號首相府的照片，似乎永遠都不能拍到。（路透社）

除工黨外，諸如自由民主黨、蘇格蘭民族黨等反對黨派都明顯表態支持大選。他們只不滿約翰遜聖誕節提前大選之前通過脫歐協議的計劃，是變相以時間壓力威迫國會支持，因此主張「先大選後脫歐」，要求約翰遜先擱置脫歐協議的表決，運用目前三個月的脫歐延後，以「國會重新洗牌」之法，決定脫歐前路。

在工黨困於兩難未解局面之際，歐盟周一正式同意英方押後脫歐三個月至2020年1月31日的要求，讓工黨不能再以「無協議脫歐危機迫在眉睫」作為反對提前大選的理由。欠缺新「理由」的忙亂之間，工黨於周一的提前大選動議中以集體棄權告終，盡顯其黨內亂狀。

提前大選 避無可避

不過，如今自由民主黨和蘇格蘭民族黨都公開支持提前大選，工黨為免再被批為不敢接受政治挑戰的「弱雞」，似乎難以不再支持大選。有工黨影子內閣成員就私下向記者表示：如果我們再反對大選，將造成荒誕可笑的局面，為對手提供攻擊工黨的選舉口號。

根據Britain Elects的綜合民調，保守黨以35.1%支持度領先工黨的25.4%，而自由民主黨和脫歐黨（Brexit Party）則分別以18.1%與11.3%支持度分別排名第三及第四。另外，根據民調機構YouGov在10月21日結束的首相民調，約翰遜更以43%支持度遠遠拋離郝爾彬的20%。

雖然郝爾彬常將2017年選舉時兩個月內支持度大漲20%的歷史掛在口邊，不過在工黨內常有郝爾彬下台傳言的今天，歷史恐怕難再重演。加上工黨在最關鍵的脫歐路線上立場模糊，似乎難有翻身之機。

反觀其他主要反對黨派，選情也遠較工黨樂觀。根據選舉研究機構「選舉計算」（Electoral Calculus）的模型預估，依靠10月1日至15日的民調為基礎，在2017年選舉得票7.6%的自由民主黨，將獲17.5%票數，其席位亦將由當年的12席上升至31席；另一方面，蘇格蘭更將成為蘇格蘭民族黨的天下，蘇格蘭59個選區中的48個預計都會落入民族黨之手（該黨現有35席）。

即使目前自由民主黨和蘇格蘭民族黨皆主張12月9日舉行選舉，以避免大學選區的學生因聖誕假期返家而缺席投票，與約翰遜主張的12月12日不同，而且他們也要求約翰遜先行保證不會在選舉之前繼續脫歐協議的審議，然而在此等政治形勢之下，兩黨最終支持提前大選的機會甚高。因此，約翰遜極力爭取而未得的提前大選似乎無可避免。

保守黨勝算極高

約翰遜雖然未能落實10月31日萬聖節準時脫歐的承諾，料將給予脫歐黨選戰彈藥，不過根據「選舉計算」的研究，保守黨有望取得354席的國會穩定多數，而保守黨單獨獲得多數的或然率高達50%，遠超工黨的13%。

說到底，約翰遜雖然有其個人政治手段與魅力，不過保守黨今天的政治順風，也不得也說是拜工黨郝爾彬的弱勢所賜。如果工黨的脫歐立場未有突破，而其內部分裂情況仍舊的話，保守黨料將重奪國會多數，直推其脫歐協議，而約翰遜本人「救英國於危局」的「邱吉爾夢」離實現之期又靠近了一步。

提前大選，對約翰遜而言是聖誕大禮，對郝爾彬而言也許是個惡耗。不過，在目前英國國會分裂不堪的情況之下，能有一個政黨奪得多數控制權，對英國政治前路而言，也是好多於壞。