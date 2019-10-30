總統彈劾案將首次投票　特朗普卻並非這場風波的最大犧牲者

隨着美國眾議院彈劾調查的深入，美國兩黨之間的政治鬥爭更加白熱化，參眾兩院的議員圍繞是否應該進行彈劾調查、調查如何展開的問題而持續撕扯。

10月28日，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）又仍彈劾「炸彈」，宣布眾議院將在10月31日表決一項協議，該決議將詳細介紹彈劾調查進入公開階段時的下一步行動，這將是美國國會第一次對彈劾調查進行正式投票。

這項投票並不是針對是否應該彈劾特朗普（Donald Trump）的投票，而是要對彈劾調查「消除任何疑問」，對白宮是否可以扣留文件、無視傳票或阻止證人作證等具體問題作出表決。此前，幾名政府官員未能向參與眾議院調查委員會的作證。佩洛西稱該決議也將「確保透明度，並提供一條明確的前進道路」。

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佩洛西的將計就計

此次佩洛西決定對彈劾程序舉行投票，是對共和黨反對聲音的一次「將計就計」。一週前，急於維護特朗普的共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）和同為參議院司法委員會主席的格雷厄姆（Lindsey Graham）公布了一項決議，批評民主黨在彈劾調查上的操作，敦促眾議院以舉行投票的方式啟動調查，並且允許特朗普和共和黨人傳喚證人和文件。

佩洛西剛開始表示無意舉行投票，然而這一週之內，調查中出現了諸多對特朗普不利的消息。

包括美國對烏克蘭的高級外交官泰勒（Bill Taylor）以及美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）在內的多名外交官似乎已經對調查委員會表示，白宮暫緩對烏克蘭的軍事援助與要求調查其競選對手拜登（Joe Biden）存在「交換」關係。

10月28日，又有消息曝出白宮的烏克蘭關係專家文德曼（Alexander Vindman）將對國會表示，他認為特朗普要求烏克蘭調查拜登以及拜登之子的行為，可能破壞美國的國家安全，而他因此兩度報告上級他的憂慮。

另外，剛剛被特朗普解僱的前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）也被要求作證。

特朗普需要專注於2020年的大選，不過彈劾調查仍可能對他產生傷害。（Reuters）

就是在這種背景下，佩洛西決定「聽從」共和黨的勸告，對彈劾調查進行投票。這使得共和黨人除了批評「投票來的太晚」、「這是象徵性投票」之外，並無其他可說，甚至不得不去肯定佩洛西的做法。

按照統計，當前支持對特朗普進行彈劾調查的眾議院人數為228，早已超過半數，佩洛西舉行投票顯然是感到勝券在握。對共和黨來說，抓住民主黨的法律程序問題，本就是因為在特朗普「通烏門」醜聞本身很難找到辯解的論點。這樣一來，共和黨人更加不知如何保護特朗普。

對彈劾最恐懼的不是特朗普

特朗普在各個場合和平台對民主黨全面的攻擊從未停止。稱彈劾調查是「騙局」、「政治迫害」、「篡權奪政」這些詞彙已不稀奇，特朗普此前甚至用「私刑」（Lynching）一詞形容民主黨給他的待遇，而這一詞彙在美國通常是形容20世紀白人對非裔美國人的非法絞刑。

然而，被彈劾程序逼到懸崖更是夾在白宮和民主黨之間的共和黨。

通過民主黨的彈劾使特朗普下台，可能性極低，畢竟控制國會參議院的共和黨很難去判定總統「有罪」。但是這個過程對共和黨議員來說則意味着巨大的潛在傷害。

佩洛西（左）的計劃最終可能對共和黨最為不利。圖為佩洛西和共和黨參議院領袖麥康奈爾交談。（Reuters）

2020年是美國大選年，面臨競選的不止特朗普，也有兩院的議員們。民主黨控制的眾議院如果在明年通過對特朗普的彈劾，那麼下一步參議院將決定如何處置這一程序。共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）此前明確表示，參議院開啟審判將不可避免。

在審判期間，如果證據對特朗普不利，且最高法院的陪審人員作出對特朗普不利的裁決，而參議院仍然判定其無罪，那麼這將嚴重影響參加選舉的議員形象，這也當然會成為民主黨攻擊共和黨的論點。

若接下來「公開透明」的公共聽證會之中，證據持續對特朗普不利，那麼共和黨人則更加難堪。一方面，按照特朗普的性格，他不會對黨內批評他的任何聲音留一點情面，共和黨議員一旦被特朗普「拋棄」則政治生涯可危。另一方面，不顧調查結果一味維護特朗普，也可能變成「沒有道德操守」的代表。

搖擺州的温和派議員尤其面臨抉擇，如科羅拉多州的加德納（Cory Gardner)）、緬因州的柯林斯（Susan Collin）、北卡羅來納州蒂利斯（Thom Tillis）等至少8名共和黨參議員都在這種尷尬的處境之中。

彈劾風波的犧牲品

這場彈劾調查走向何方，外界還難以預知。不過站在對立面的佩洛西和特朗普，則可能共同將共和黨推向深淵。

佩洛西的彈劾目標雖然是削弱特朗普，但是如果這能造成2020年共和黨在大選中的失敗，也算是很大的成功。無論彈劾結果如何，民主黨必然將對地位脆弱的共和黨議員發起攻擊。

特朗普則從來都不是一個傳統的共和黨人，在他眼裏，自己的選舉勝過一切，他可以為討好選民作出任何承諾，為了勝選他可以和共和黨合作，但也可以徹底拋棄共和黨，甚至在第二任期和民主黨共同制定政策。

共和黨在經歷特朗普上任之後的多重施壓之後，又來到了一個危險的境地，這場風波或許會讓共和黨的失敗成為佩洛西的戰利品，特朗普的犧牲品。