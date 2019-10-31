李克強將出席兩大國際峰會　重磅宣介習近平思想意味深長

中國外交部10月28日舉行中外媒體吹風會，介紹中國總理李克強即將於11月1日至5日出席上海合作組織（SCO，簡稱上合）總理會議並對烏茲別克斯坦進行正式訪問，出席在泰國曼谷舉行的第22次中國—東盟（10+1）領導人會議、第22次東盟與中日韓（10+3）領導人會議和第14屆東亞峰會（EAS），並對泰國進行正式訪問。

中國外交部部長助理陳曉東說，與會（上合總理會議）期間，「李克強總理將宣介習近平新時代中國特色社會主義思想（簡稱習近平思想），分享中華人民共和國成立70年來建設成功經驗，突出落實（今年6月13日舉行的）比什凱克峰會成果，同與會各國領導人就增進成員國團結互信、共建『一帶一路』以及經貿、產能、互聯互通、金融、投資、人文等領域合作深入交換意見」。

「李克強總理將宣介習近平新時代中國特色社會主義思想」，這一點非比尋常。

李克強在國際會議場合發表講話。（AP）

2017年10月，中國共產黨召開第十九次全國代表大會，習近平新時代中國特色社會主義思想被寫入中共黨章。2018年3月，習近平新時代中國特色社會主義思想被寫入中國憲法。

隨後，中共黨內、中國國內學習習近平新時代中國特色社會主義思想的活動很多，各種研究的書籍、講座、學術研討活動很常見。

中國也嘗試將此思想在國際場合宣傳。

公開資料顯示，2018年6月5日，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表俞建華在日內瓦主持召開「習近平新時代中國特色社會主義思想與日內瓦多邊外交」座談會，深入宣介習近平新時代中國特色社會主義思想。2019年9月23日至24日，中國共產黨與尼泊爾共產黨在加德滿都共同舉辦「習近平新時代中國特色社會主義思想宣介會暨兩黨理論研討會」。

此次上合會議，李克強作為中國總理將宣介習近平新時代中國特色社會主義思想，是該思想在國際上的推廣邁向了一個新的高度。

習近平（右）是中國國家主席，李克強為中國政府總理。（美聯社）

中國外交部專題資料顯示，李克強2018年以來大的專題出訪活動8次（2018年1月、2018年5月、2018年7月、2018年10月、2018年11月、2019年4月、2019年9月、2019年10月），每次出訪前中國官方都會舉辦媒體吹風會，查閲2018年以來李克強出訪的媒體吹風會資料，不難發現，此前並未有過李克強「將宣介習近平新時代中國特色社會主義思想」的描述。

2018年10月李克強出席當年的上合總理會議，當時中國外交部官員在媒體吹風會上說，「李克強總理將闡釋習近平新時代中國特色社會主義思想，分享中國改革開放成功經驗，倡導共同反對單邊主義和保護主義，建設開放型世界經濟，構建更加緊密的上合組織命運共同體」。

2017年11月李克強赴俄出席上合總理會議，當時中國外交部官員在吹風會上說，「李克強總理將宣介新時代中國特色大國外交相關政策方針，對進一步發展中國與上合組織國家關係的重要意義」。

和以往的表述相比，李克強宣介過政策方針，闡釋過該思想，宣介「習近平新時代中國社會主義思想」的說法是首次出現。

以此次李克強參加上合總理會議為開始，宣介習近平新時代中國社會主義思想會否是中國的一個新動作亦未可知。

中國經常對西方站在道德制高點推廣西式民主，甚至進行顏色革命大加批判。中國發展起來後會如何在國際上推廣中國道路、中國模式，備受關注。今天的中共有充足的制度自信、理論自信、道路自信、文化自信，如何有效地宣傳中共，包括中共發展中國之經驗，是一項頗有挑戰性的工作。