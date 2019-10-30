英國12月大選：約翰遜會否陷入「似曾相識」的文翠珊潰敗？

「人民不想要選舉、不想要公投、不想要大選。他們要我們兌現（脫歐）承諾。」約翰遜7月底剛走進唐寧街10號首相府時曾如此宣示。三個多月後的10月29日，言猶在耳，約翰遜第四次動議提前大選，獲工黨及各主要反對派支持。英國96年來首次12月大選將於12月12日舉行。

歐盟周一（10月28日）正式容許英國押後脫歐3個月；選情甚佳的蘇格蘭民族黨（SNP）與自由民主黨（Lib Dem）皆主張「擱置脫歐協議，先行提前大選」；約翰遜周二（10月29日）提出只須國會簡單多數支持的提前大選動議，不必工黨支持已有足夠票數通過。民望遙遙落後、被批為「弱雞」的工黨，此刻已無任何藉口阻礙提前大選。

工黨被迫支持大選 保守黨勝利在望

此前一直立場不清的工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）周二終於在最後一刻宣布支持提前大選，聲言這將是「英國革新的世代良機」。不過，工黨有超過100位議員棄權投票、11位直接投下反對票，可見工黨「害怕失敗」的風氣有多重。

郝爾彬的民望幾乎是反對黨史上最差。（路透社）

雖然約翰遜的提前大選動議，遇上擴充年輕選民及在英歐盟公民投票權等修正案的阻礙，並且在大選確切日期上與各黨稍有不合，然而最後也在郝爾彬的支持下，以438票贊成對20票反對獲得通過，讓英國走進1923年以來的首次12月大選之中。

目前，工黨以25%支持度，落後保守黨的35%（根據Britain Elects的綜合民調），而郝爾彬任相的支持度只有16%，遠遠落後約翰遜的39%（根據市場研究機構Opinium的首相民調）。另外，根據「選舉計算」（Election Calculus）的模型，保守黨的10%支持度領先優勢，在大選中將使它能奪得國會354席多數，以58席之距拋離工黨。如果約翰遜勝選如願以償，其脫歐協議將能靠保守黨一力支持過關，保證英國如期在1月31日前正式脫離歐盟。

約翰遜與文翠珊的「同一個起點」

然而，此刻大選形勢與2017年6月由前首相文翠珊主導的提前大選極有「似曾相識」之感。當時的文翠珊也與約翰遜一般曾斬釘截鐵的宣稱不會提前大選，卻眼見民調形勢大好，希望在脫歐路線上能更為順利，最後抵受不住一博大權在握的誘惑。

文翠珊的下場，卻是讓保守黨失去國會多數，勉為其難與北愛爾蘭民主統一黨（DUP）合作，最後導致文翠珊黨內失勢、脫歐路困，並含淚丟掉相位，成為第二位因脫歐爭議而離任的保守黨首相。

雖然連《金融時報》也有專文指出約翰遜的「文翠珊潰敗」危機，不過表面上的「似曾相識」，實際上確否如是？

回顧2017年4月18日文翠珊宣布提前大選之時，她的理據與今日約翰遜指責國會是無法運作的「喪屍」、聲言「別無選擇而要靠人民破解僵局」的說法一樣。當時反對黨派不滿文翠珊「脫離歐盟單一市場及關稅同盟」的硬脫歐願景，文翠珊宣稱「國會的分裂危及脫歐之成，造成危害甚重的不確定性與不穩」。

然而，英國選民一眼就看穿文翠珊此為只是「搶奪權力」之舉——畢竟保守黨當時民調領先工黨超過20%，比今日兩大黨之距有過之而無不及。

今天的約翰遜與文翠珊的確有同一個起點。可是，脫歐限期的迫近、國會沒有政黨能控制多數、多個在野黨本身也支持大選等因素，卻顯得約翰遜的乘勢奪權有理有節，反而是屢次阻礙大選的工黨讓人給人不願面對選民的印象。同一個起點似乎不會帶來同一個終點。

「總統式」選戰的危與機

除了看民調提前大選奪權過於赤裸、難看之外，文翠珊當日之敗至少還有兩大原因：一是其「機械人」般毫無政治魅力的性格；二是其在國內社會福利政策上的進退失據。

如今明顯靠約翰遜魅力支撐的保守黨（保守黨支持度在約翰遜上台後至今上升超過10%），12月的選戰明顯將是集中在約翰遜個人身上的「總統式」選戰，而非集中在政黨之上的「議會式」選戰。

以喜感幽默聞名的約翰遜，固然沒有文翠珊「機械人」的問題。可是，總統式選戰卻是工黨郝爾彬擅長的競選模式。

有意自比戴卓爾夫人的文翠珊當年也曾以總統式選戰對上郝爾彬，卻因輕敵或自知不及而沒有參與各黨黨魁電視辯論，最後讓郝爾彬在不足兩月之期急追20%民意支持。文翠珊的避戰，更與約翰遜早前在保守黨黨魁選舉之時，多有迴避公開發言、缺席候選人辯論的習慣，有異曲同工之象。

雖然約翰遜明顯是一個較好的總統式人物，且郝爾彬近兩年也因脫歐立場不定、黨內反猶太主義等爭議而光環不再，不過兩強對壘，約翰遜能否穩住勝局，於今似乎言之尚早。

約翰遜的另一個「癡呆稅」？

另一個選戰決勝關鍵，在於約翰遜能否將此次大選集中在脫歐單一議題之上，而排除其他國內政策議題。

如果這只是一場脫歐選戰，約翰遜定能勝過脫歐立場至今仍然是迂迴曲折的郝爾彬。然而，如果郝爾彬成功將國內議題推上台前，約翰遜雖然已經完全放棄保守黨既有的緊縮財政政策，力主興建醫院、擴充警隊等等，不過郝爾彬畢竟手上有極多革命性左翼政策（國有化鐵路、大企業10%股權由僱員操控等）——如果要比拼國內政策，在今日西方國家大吹左風之際，約翰遜實在難有把握勝過郝爾彬。

當日文翠珊的勝敗轉折，正在於國內政策：保守黨主張有10萬以上英鎊資產的退休人士須自付醫療開支，被工黨批為「癡呆稅」（Dementia Tax），一舉扭轉了文翠珊的選情。今日約翰遜固然沒有文翠珊之誤，不過其「新建40間醫院」的政綱「水分」甚多，談起國內政策之時難免被工黨炒作攻擊。因此，約翰遜能否避過國內政策討論的挑戰，將是一大看點。

剛搬進唐寧街首相府三個多月的約翰遜要否再準備搬遷，於12月12日自有分曉。（路透社）

氯水雞 vs 羅素之雞

正如著名英國哲學家羅素（Bertrand Russell）的「雞」一樣——某雞每天早上都期待主人到來餵食，而主人每天探望也帶着食物，然而某一日主人帶來的卻是殺難的刀——過去的經驗難以預測未來。約翰遜的選情與文翠珊的2017年選情多有相似之處，然而其結果卻未必相同；同樣地，過去三個月約翰遜與保守黨的支持一直蓋過郝爾彬與工黨，可是這樣的形勢會否維持到大選之時，卻難下定論。

如今保守黨與工黨，一方面有脫歐黨（Brexit）與主張取消脫歐的自由民主黨在各選區擠壓，另一方面也有蘇格蘭民族黨全面控制蘇格蘭選區的威脅。多方博奕之下，選情更難以用以往兩黨對壘的模式預測。

約翰遜一直藉脫歐後英國或需從美國進口「氯水雞」（以氯水消毒過的雞肉）的爭議，去嘲笑他眼中唯一見到的「氯水雞」只是在下議院與他對坐的郝爾彬。不過，約翰遜自己也未必沒有可能成為「錯判民調提前大選」的「羅素之雞」。