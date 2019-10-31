懷疑白宮借美中談判挖拜登黑材料　民主黨的妄想症又犯了

美國總統特朗普（Donald Trump）10月初在白宮會見中國國務院副總理劉鶴時，曾說最好借智利亞太經合組織（APEC）峰會習特會時簽署協議。但是，智利政府10月30日宣布因國內抗議示威取消今年APEC峰會，這意味着中美元首少了一個預定的簽署協議的時機和平台。

不過，特朗普當時也說過，第一階段也有可能提前簽署，也有可能在峰會後之後簽署。10月29日，一位特朗普政府官員向英國路透社透露，美中尚在努力達成一個過渡貿易協議，但可能無法及時在兩國元首會晤時簽署。如果無法在智利簽署，也不意味着協議崩潰，只是說雙方尚未「準備好」。但是，這名官員同樣提到，目前雙方進展良好，美國的目標是能在智利簽署，只是有時沒有準備好文本而已。

可以看出，特朗普政府官員回應有關「智利習特會簽署第一階段協議」的話題時，表述都會有所保留。這是美國政客或外交官的一種技巧，或者策略，以避免任何確切的答覆帶來一些預想不到的後果。這其中就包括美國國內針對第一階段協議談判的不同聲音和意見。

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10月29日，美國參議院財政委員會民主黨議員懷登（Ron Wyden）致信美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）等內閣大員，要求特朗普政府澄清其內閣官員是否將美中貿易談判同調查前副總統拜登（Joe Biden）聯繫起來，以挖掘後者的黑料。懷登表示，他對特朗普政府官員的表態「深表關切」，因為他們的表態顯示，特朗普企圖將其個人政治利益與達成協議以終結美中貿易戰的努力關聯起來。懷登要求特朗普政府在11月8日之前給出確切答覆。

懷登所說的兩位官員是指白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）和白宮中國事務非正式顧問白邦瑞（Michael Pillsbury）。白邦瑞曾對美國保守媒體《霍士新聞》（Fox News）提到，他在訪問北京期間提出了拜登的問題，收到了有關亨特•拜登商業活動的信息。但之後白邦瑞又向媒體否認收到任何和拜登有關信息，只說自己是在開玩笑。就在同一周，也就是10月3日，特朗普表達了中國能夠調查拜登父子的意願。

納瓦羅10月24日接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時被問及美中貿易談判是否涉及拜登或其兒子亨特·拜登（Hunter Biden），但他拒絕給出明確答覆。納瓦羅當時說：「你無權了解特朗普政府閉門開展的內容」。10月29日，美國媒體《華爾街日報》提問納瓦羅他是否知道美中貿易談判牽涉拜登。納瓦羅回應稱「不知道」。白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）之前也否認美中重啟貿易談判和特朗普希望中國調查拜登的意願無關。

2019年5月22日，美國眾議院議長佩洛西、參議院民主黨領袖舒默等人在國會山對媒體發表講話。左二為參議院財政委員會民主黨議員懷登。（AP）

拜登10月13日承諾，若當選進入白宮，他的家庭成員不會與外國公司或政府建立任何業務關係，也不會允許家人在白宮設辦公室或參加內閣會議。他的兒子亨特·拜登（Hunter Biden）透過律師發表聲明說，他將辭退中國私人股份公司渤海華美（BHR）董事職位。如果他的父親當選總統，他也不會再為外資企業工作。

特朗普共和黨政府2018年末曾指責中國干涉美國中期選舉，蓬佩奧今年還在重複這樣的指控，認為中俄有意干涉美國民主選舉。就連特朗普也多次提到，中國不希望他連任，希望美國換一個新總統，以此結束貿易戰。這些都是特朗普政府單方面的指控，始終都沒有拿出確鑿證據，至多是為了轉移國內的視線，為貿易談判不順利亂找藉口。

隨着彈劾調查及聽證的陸續開展，愈来愈多的爆料指向「特朗普同烏克蘭存在交易，要求後者調查拜登家族」。民主黨擔心這種可能的交易在美中之間也會上演。

民主黨人對於外部勢力干涉美國選舉，最為深惡痛絕，因為他們因此在2016年輸掉了白宮，且以此為基礎，曾經推動「通俄門」調查。現在，他們又擔心特朗普政府以貿易談判為籌碼，促使中國背後調查拜登，從而為自己的政治利益服務。這再次凸顯了民主黨人對中國的妄想症。

但中國並不是烏克蘭。烏克蘭作為美國對抗俄羅斯的盟友，在很多方面都受到美國的勒索，甚至內部反腐都受到美國方面的壓力。而美國的勒索和非正常利益交換在中國面前根本不起作用。

中國絕對不會將和貿易不相關的議題摻入談判進程，加上中國不干涉別國內政的原則，特朗普希望中國調查拜登的願望早已落空。而且，特朗普只是表達讓中國調查拜登父子的意願，並不是一種勒索或強制性要求。他在會見劉鶴時也曾明確提到，拜登話題和華為等議題都不包含在第一階段貿易協議談判當中。

但即便如此，民主黨人還是揪住不放。一方面，民主黨人不信任特朗普，擔心他向中國出賣美國利益，達成不可告人的背後交易。但實際上，當前的貿易談判完全由貿易團隊領銜，且屬於最後衝刺階段，效果明顯。他們絕對不會因為調查拜登這一爭議話題干擾談判進程。

另一方面，他們更不信任中國，認為中國達成貿易協議的誠信度不夠，或者說中國會利用特朗普的弱點，威脅美國的國家安全及經濟利益。這是民主黨人對中國的意識形態歧視決定的。他們不但低估了特朗普，也在繼續錯估中國。