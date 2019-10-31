以色列外交官全球罷工　津貼糾紛背後的實質

10月30日，以色列外交部通過其官方Twitter發佈聲明稱，由於與以色列財政部就津貼問題發生糾紛，以色列外交部從當天開始無限期關閉所有駐外使領館。

根據這份聲明，以色列外交部的罷工，是因為以色列財政部違反今年7月和外交部達成的共識，改變實施了長達幾十年的有關協定。據以色列媒體報道，以財政部打算推行一項新的報銷制度，而按照這一制度，外交官和武官必須退還部分已報銷的津貼費用。

據悉，為謀求提高工資、補償配偶隨任的損失等，外交部每隔幾年就舉行罷工。2014年3月，以色列曾關閉外交部總部以及全球使領館，是1948年以色列建國以來外交部的首次全面罷工，當時導致以總理出訪和外國官員訪以都被迫取消。

的確，以色列外交部和財政部在薪資津貼的問題上一直存在分歧，但是雙方糾結預算的背後，其實也透露了以色列內閣政治鬥爭慘烈的現狀。

以色列總理內塔尼亞胡正面臨組閣危機，外交部的罷工和這種政治氣氛有關。（Reuters）

實際上，參與此次罷工的不止以色列外交部、還有國防部的部分分支。外交部、國防部和勞工聯合會（Histadrut Labor Federation）共同發佈了罷工的公告。

內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府在預算問題上早已受到詬病。曾任以財政部長的拉皮德（Yair Lapid）稱，內塔尼亞胡「系統性」地削弱了外交部，不僅縮減預算，削弱了工作人員，並且為了讓他的政治夥伴保持沉默，分散了外交部部門間的職權。

因此一部分工作人員認為，內塔尼亞胡的政策讓以色列外交和國家安全都受到了影響。

2014年，外交部工會代表與財政部達成了一項增加以色列外交官薪酬的協議，但有報道稱，該計劃從未完全實施。隨着以色列經濟增長減速，財政部在今年早已開始計劃繼續縮減預算，但是礙於大選未能在此前公布。

可見，在薪酬協議糾紛的背後，有內塔尼亞胡在外交上集中權力的考量，而政府部門的罷工亦是對這種趨勢的不滿。

內塔尼亞胡政府在外交方面收緊權力，引發政府內部的糾紛。（AFP）

以色列在過去半年之內，已經舉行了2次大選。然而選舉之後，現在仍然沒有一個政黨能夠成功組建聯合政府。

總理內塔尼亞胡10月21日在宣布放棄跟從傳統延長組閣期14天的權利，將組閣權拱手相讓予「藍與白」（Blue and White）領袖甘茨（Benny Gantz）。但是，由於政黨間的分歧極大，甘茨能夠組閣的可能性比內塔尼亞胡更小。政治鬥爭讓政府內部的糾紛也更加突出。

以色列發生的政府部門罷工，雖因薪酬問題而起，但是和美國政府在總統特朗普（Donald Trump）任內兩次停擺，以及英國首相約翰遜（Boris Johnson）為按時脱歐而使議會休會存在相似性。這些事件的背後，都是政府內不同黨派、不同勢力矛盾激化的結果。

組閣困難讓以色列政府內部的鬥爭更為突出。隨着這種矛盾繼續爆發，類似情況恐怕還會發生更多。