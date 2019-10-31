APEC峰會被迫取消　習特會簽署協議的三種可能性

智利政府10月30日宣布因國內治安原因放棄主辦原定於今年11月16日至17日舉行的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議。這就意味着中美元首無法藉此次國際峰會舉行會晤並簽署第一階段貿易協議。除了今年的APEC峰會，短期內尚無其他由兩國元首出席的大型國際峰會。所以，就第一階段協議的簽署，中美只能另擇時機和地點。

當然，智利APEC峰會被迫取消，並不影響中美第一階段貿易文本的敲定。中美兩國政府第一時間也做出的表態。

智利政府公布這一消息後，白宮在一份聲明提到，美國期待在同樣的時間框架內達成第一階段歷史性的協議。白宮發言人吉德利（Hogan Gidley）也表示，美國仍然期待和中國在11月敲定第一階段貿易協議。正在中東訪問的美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）向路透社強調，美中貿易談判富有成效，雙方正在努力敲定協議文本。

特朗普希望借多邊峰會之便和習近平簽署協議的計劃暫時落空。（Reuters）

香港時間10月30日，中國外交部發言人耿爽曾提到，中美貿易談判代表很快將再次通話。香港時間10月31日，也就是智利政府宣布取消APEC峰會後，中國商務部宣布，中美經貿磋商牽頭人將於11月1日通話。中美雙方經貿團隊一直保持密切溝通，目前磋商工作進展順利。雙方將按原計劃繼續推進磋商等各項工作。

可以看出，中美彼此的立場和態度基本上沒有大的差別。眼下外界最關心的莫過於中美會在何時何地舉行第一階段協議的簽字儀式。從雙方官員對媒體透露的信息及以往經驗來看，主要有三種可能。

第一，副部級或部長級先達成文本協議，習特會之後擇機舉行。

也就是先讓雙方團隊再次談判並達成協議，然後兩位領導人再擇機舉行會晤。這樣的選項主要是為了協議簽署後，讓雙方取消部分關税，或者延長相關關税豁免期。這裏有一個時間點，那就12月15日。中國國務院副總理劉鶴訪美后，美國宣布暫停在10月中旬提升對華商品關税税率，而12月15日加徵關税的計劃並未取消。也就是說，雙方團隊應該選擇在此之前達成協議。

另外，2018年12月，在美國國內進口商的請求下，美國貿易代表辦公室宣布對價值340億美元的中國商品免除2018年7月首次設定的25%的關税。這些商品的關税豁免將於今年12月28日到期。這一豁免期是否延長，也取決於協議文本能否達成。

很多分析人士認為，面臨彈劾調查的特朗普也希望在今年年底前達成貿易協議。在出現第三方因素導致的技術性變量的情況下，雙方領導人最重要的就是確保貿易磋商正常進行，避免彼此貿易緊張關係再次升級。而從美國副總統彭斯（Mike Pence）10月的演講看，美國口吻也已經緩和了很多，非常注重儘快達成第一階段協議。

第二，特朗普再次訪華，或者習近平再次訪美。

「再次」意味着和上次訪問應該有所不同。習近平曾於2017年4月訪問美國佛州海湖莊園，同特朗普舉行非正式會晤。當年11月，特朗普對中國進行國事訪問。而特朗普執政以來，習近平尚未對美國進行國事訪問。據路透社10月31日報道，美國提議在阿拉斯加或夏威夷舉行習特會。所以，如果習近平再次訪美，中方可能會向美方要求，必須是國事訪問級別，也就是必須到訪華盛頓。

就接下來習特會舉行地點，中方可能會邀請特朗普再次訪華，這在年初的貿易談判中就有涉及。或許習特會地點不是北京，而是北京之外的城市，比如第十二次貿易談判地上海，這樣可以少一些政治色彩，多一些經貿氣氛。不過，據媒體10月31日報道，中方此次提議在澳門舉行，而非中國內地城市，其實也符合這種考量。

10月11日特朗普和劉鶴會面最看重第一階段的農業購買協議。（VCG）

不過，無論是何等級的訪問，特朗普再次訪華都會在美國國內引發爭議和批評。特朗普身邊的鷹派幕僚也不贊成這樣的訪問，認為這樣是向北京低頭。

第三，在第三方國家舉行習特會。

如果中美元首訪問對方國家的選項無法實現，那還可以延續美朝「特金會」的模式，在新加坡這樣的第三方中間國家舉行習特會，簽署貿易協議。路透社注意到，特朗普有意參加在12月9日開始舉行的總統盃高爾夫錦標賽。但即便特朗普決定前往，中方答應在這種場合舉行元首峰會的可能性很低，更何況澳洲今年也因為在人權、網絡和學術等領域對中國的批評多次引發中國不滿。

也有媒體報道，美國盟友泰國也是其中一個選擇。中國對泰國這一地點的接受程度相對較高。

另外，中國國家主席習近平計劃於11月13日至14日訪問巴西出席金磚峰會。但該峰會和美國沒有關係。除非習近平藉此次出訪前往和特朗普會晤的地點。

其實，中美之前也完全考慮了一些可控和不可控的因素。此次智利宣布取消APEC峰會算是不可控的變化因素。不過，特朗普10月初在會見劉鶴時曾說，他最期待能和習近平主席在智利簽署貿易協議，或者在那之前，也有可能在峰會後之後簽署。所以，智利APEC峰會取消不會影響第一階段貿易協議的談判，只待雙方重新溝通需要簽署協議的地點。

預計兩國政府會加速溝通，協調習特會的日期和地點。因為美國寄望年底前達成第一階段協議後，在明年開始第二階段的貿易談判。加上特朗普在國內面臨的彈劾調查，特朗普也急需在貿易層面有所成就。從中國角度看，也會積極溝通元首會晤的時間和地點，因為中方期待雙方達成第一階段協議後，儘早促使美國取消已經加徵或計劃加徵的關税。