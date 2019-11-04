【小粉紅崛起】「離岸愛國主義」靠得住嗎？

對中國人而言，2008年是很特殊的一年。無論是5月12日那場造成69,227人遇難、17,824人失蹤、374,643人受傷的汶川大地震，抑或是三個月後由8億中國觀眾共同守望的北京奧運會開幕式，都讓國人深刻感受到何謂「眾志成城，多難興邦」。

在國境之外，汶川天災和奧運會同樣令全球華人感到心揪與自豪，而在此之餘，各歐美國家因「3·14藏區騷亂事件」對中國政府發起的輿論指責，以及隨後親西藏流亡政府人士在倫敦、巴黎、三藩市等城市對奧運聖火傳遞的阻撓，都令海外華人的愛國情緒以毫不亞於國內同胞的程度得以呈現。

大概也就是自那時起，海外華人群體愈發頻繁地傳達對中國的愛國情懷，在北美、西歐、澳洲、新西蘭等西方發達國家情況尤甚。

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這個包括了中國留學生、海外就業者、旅居國外的華僑、乃至外籍華人，有時也被喚作「離岸愛國者」的群體，近年來時常成為中國網民的熱議話題。而當今年香港的社會動盪受到全球關注，並伴隨着中華人民共和國70年華誕，「離岸愛國者」們也因其高亢的愛國情懷，以及時而過於高調乃至欠妥的展現方式而再次來到輿論的風口浪尖。

愛國主義在全球都是很普遍的事，但在他國領土高調展現對另一個國家的愛國情懷，則往往令得本地社會側目：共和國70周年國慶期間，多倫多的一群年輕華人開出由蘭博基尼、法拉利等豪車組成的車隊，遍插五星紅旗，於鬧市緩緩轟鳴而過；香港反修例過程中，大批內地留學生8月16日於澳洲墨爾本，圍站在數名支持抗爭運動的香港學生周邊，一聲聲國罵「CNMB」覆蓋了香港學生的口號，以這樣的方式宣示着他們的愛國情懷；在英國倫敦，一位反對香港示威的年輕華裔愛國者打出英語標語Kneel Down And Lick Your Master's ASS，引來路人注意。

愛國反而幫倒忙？

這種「離岸愛國主義」的激進表現，在更多國外本地社會看來，此類行為是不符合文明社會習俗的，是令人皺眉不屑的，且事實上對中國的全球形象也是非常負面的。遍覽全球，大概也就只有德國的土耳其裔移民會有類似行為。

至於中國國內輿論，或許此類行為能通過抖音、微信朋友圈、微博等媒介，在國內的同温層群體中引起一些共鳴，但在此之餘也不乏爭議：一方面，針對移民海外的華人，國內一直以來都有同樣的調侃：「既然都『離岸』了，還談什麼愛國；既然愛國，又為什麼要出國」；另一方面，針對留學海外的年輕學子，也會有人質疑：「這些在國外過着紈絝子弟般生活、口口聲聲說愛國的人，到底有多真誠」？歸根到底，還是那個疑問：「離岸愛國主義靠得住嗎」？

其實很早之前就已經有國內學者就這種現象發文批評：這些留學生按理來講既對中國生活有着切身體驗，使他們在國際對話中能考慮到中外文化的差異，較好地向國際聽眾傳達中國民情的演變，為中國樹立正面的國民形象。然而事實上，這些留學生既不會以負責的態度檢省西方的思想方法，也不會以負責的態度歸納和檢證中國的經驗事實，只顧利用空洞而難被國際社會接受的言論，單方面地表達自身立場，以至於反而為中國樹立了「民粹日盛」的傲慢形象。

令人可悲的是，這種批評是有其客觀性的——當中國國力日盛，其所代表的那一套迥異於西方文明的社會政治價值觀，正激起越來愈多的中西摩擦；而部分身處於西方社會的「離岸愛國者」激進的表現，正加劇西方社會對中國的偏見和擔憂。

按照此一說法，「離岸愛國主義」顯然是靠不住的。甚至可以說，以這種方式展示愛國情懷，即使是處於真摯的拳拳之心，也是在為祖國幫倒忙。

8月17日，數百名手持中國國旗和海報的活動人士在悉尼中央商務區集會，譴責香港的港獨勢力和香港今夏社會運動的「黑手」，同時呼籲避免更多暴力。（AFP）

出國後反而更愛國？

可是，這世道永遠是有無相生、難易相成，凡事亦有其另一面。不能因部分「離岸愛國者」欠妥的呈現方式，就否認其愛國的實質。沒錯，這群體中有一些人是出於功利原因，高調地在外國宣示自己有多麼愛國。但是絕大多數海外華人對中國、中國文化都有着深沉的温情與認同感，而絕大多以欠妥的方式表現自己愛國之心的「海外小粉紅」，也都是出於對祖國、對中華人民共和國真摯的自豪與愛意。

海外華人對中國、中國文化的愛國情懷自古而有之。晚清時期，海外華人是康有為等改革者、孫中山等革命者最重要的財力支持者；抗戰時期，南洋華人不僅出錢，也曾以士兵、司機等身份親自參與抵抗外敵的戰場；建國初期，大量海外學子放棄了在西方發達國家更優渥的待遇和生活環境，真心地「為祖國的建設添磚加瓦」；改革開放初期，來自各國的華裔商人為彼時篳路藍縷的發展歷程提供了重要的資金、技術和渠道資源。這是不容置疑的。

而留學生就更是如此。他們往往生長於相對優渥的中國家庭，成長於中國經濟蓬勃發展的時期，當下更目睹着中國迸發的全球影響力，以及中國在環境、國民素質、政府治理能力等領域的進展。即使是橫向對比，這一代中國年輕人、尤其是這一個留學生群體的綜合素質也不亞於各發達國家的年輕人——他們是近百餘年來最有制度自信的一代中國人，更是這一代人中有幸享有最多資源的一個群體。這一批人對中華人民共和國的認可程度，對中國的愛意，怎可能是虛假的呢？

2019年9月8日，澳洲華僑在悉尼慶賀中華人民共和國成立70周年暨中澳建交47周年。（新華社）

更何況，無論是移民還是留學生，又或是外派到海外的中國人，他們親身面對了不同於國內的社會環境，經歷過被當地社會視作「外來者」的感覺，自然也會對「何謂中國人」有更深切的體會。

「靠得住與否」是個偽命題

古今中外，人民都是用腳投票的。只要條件允許，人們都希望尋求更好的生活機遇。很多時候，這意味著需要背井離鄉，乃至舉家遷徙。海外華人，尤其是留學生和第一代移民，也都是為了能追求更好的生活。這是他們的權益，與他們愛國與否並不衝突，恰如那些來自全國各省份的普通中國人，即便選擇在北上廣深等大城市求學就業，也無改他們對故鄉誠摯的感情。

某種程度上來看，海外華人的愛國之情，與國內近年來日益凸顯的愛國之情是一致的，或許還有過之而無不及。而那些年輕的「離岸愛國者」，則也可說是國內小粉紅的延伸。除了自幼享有更多資源、平日裏面臨更多中西摩擦，本質上並無多大差別。

因此，說回到針對「離岸愛國者」的質疑，激進而欠妥的愛國呈現方式是需要被批評和遏制的，但是這群人「靠得住與否」，卻從一開始就是個偽命題。

愛國只是一種自發且樸素的表達，又有何「靠得住與否」之說？國家一個強大的國家，是由一個個國民致力於改善自己和自家人的生活，從而積少成多建立起來的。我們或許可以鼓勵人們多思索「我能為祖國做些什麼」，但一個強大的國家，應該還不至於需要對其國民做「靠得住與否」的審查與評估。