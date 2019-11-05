變局已至　東盟如何做世界第四大經濟體

11月2日，第35屆東盟峰會在泰國曼谷正式開幕，東盟與其他地區夥伴和國際機構的對話也在11月3日展開。此次，美國總統特朗普（Donald Trump）仍然沒有參會，而是派了國家安全顧問奧布萊恩（Robert O 'Brien）出席。

這一規格比去年特朗普派出的美國副總統彭斯（Mike Pence）下降不少，美國降級參會也引起了關注。然而，這並不代表美國不再重視和東盟的關係，從當前的國際局勢來看，任何國家都不會這樣選擇。

東盟會更加炙手可熱

評論稱，美國總統的缺位給中國進一步提升其在東盟地區的形象和影響力留下了空間。

美國-東盟峰會在11月3日舉行，美國和歐盟與會官員合影。（Reuters）

然而，出席東盟峰會的級別根本不能說明，在美國眼中東盟的重要性。而實際上，美國也並未在東盟缺位。

這種級別的降低，至多說明美國在東盟的區域影響力降低，而中國國務院總理李克強前往東盟也並不意味着中國「接手」，這本就是中國常規的參會級別。

東盟在今天區域戰略的重要性不言而喻。全球經濟增長的重心東移，東盟諸多國家即將迎來經濟的爆發。不止如此，東盟內的發展中國家都在紛紛走向「現代」，其發展的領域將不止是經濟的增長，還有政治，社會，文化，生態的方方面面的成熟和突破。這些都會進一步增強這個區域的吸引力，讓這個地區更加炙手可熱。

因此，韓國着手推進與菲律賓、印度尼西亞和馬來西亞三國簽署雙邊自由貿易協定（FTA）、日本和東盟在今年簽署了包括《東盟與日本技術合作協定》等多項協議、印度總理莫迪（Narendra Modi）在峰會期間也表示，要在反恐、國防、數字互聯互通等方面加強戰略合作。

中國國務院總理李克強參加東盟峰會，符合中國在該峰會的一貫規格。（AP）

不僅如此，歐洲的英國、法國也在今年開始增加了在南海的軍事存在，更加積極地參加「航行自由」的活動。

實際上，在世界格局變化的今天，任何地區和國家都非常看重東盟這塊有巨大潛力的市場和經濟體。因此印度、日本、歐盟等都積極向東盟靠攏，角逐在東盟的「蛋糕」。

一個更加統一的東盟

中共認為當前世界正經歷「百年大變局」，雖然東盟並未如此作出同樣的判斷，但是顯然也有相似的感受。

新加坡總理李顯龍在中美貿易戰的話題上不斷髮聲警示，馬來西亞總理馬哈蒂爾、菲律賓總統杜特爾特對華態度迅速轉變，這些國家的政治外交已經和幾年前完全不同，東盟國家都在努力尋找自己的新定位和角色。

此次東盟峰會的一個焦點RCEP協議，就是東盟在探索中嘗試之一。這一區域夥伴協議旨在消除東盟成員國和其他6個國家之間的貿易壁壘，協定涵蓋約全球人口的一半，32.2%的全球GDP，29.1%的全球貿易以及32.5%的全球投資，達成後將成為全球最具潛力的區域自貿協定。

隨着東盟日趨成為地緣政治的熱點，中國在推進東盟一體化上扮演了更多角色。（Reuters）

實際上，RCEP協議同樣是建設「東盟一體化」的內容之一，這也是此前多次東盟峰會的主要議題。

此次峰會之前，東盟一體化倡議工作組第59次會議於10月3日至4日在印度尼西亞舉行。東盟共同體成立的4年以來，一體化進程覆蓋到糧食農業、貿易便利化、中小型企業、教育、公共衛生等領域。

包括《東盟共同體願景2025》、《東盟一體化倡議第三份工作計劃》、《東盟互聯互通總體規劃2025》等東盟峰會上簽署的文件，實際上也都為此服務。

摸索東盟一體化、推進RCEP，目的是東盟的團結性和抗壓性。東盟國家越來越趨向於獨立的外交，努力消除分歧，向世界發出統一的聲音。這是在當前國際形勢下東盟的選擇。

實現區域宏圖的必然選擇

中國國務院總理李克強在參加此次東盟峰會的期間表示，「鑑於國際和地區形勢的複雜性，我們的合作要建立在一個穩定的結構上，並以積極的方式向前推進。」他說，這對各方都有利。

全球皆知東盟發展潛力巨大，或成為世界經濟的引擎。站在東盟的角度來看，一方面這意味着巨大的發展機遇，另一方面也意味着要面對利益衝突的風險。美國提出「印太戰略」，中國將「一帶一路」深入東盟，其他地區也在試圖加強對東盟的影響力，加之東盟國家之間本身就存在發展不平衡、文化制度差異、領土爭端，更成為隱患。

渣打銀行（Standard Chartered Bank）今年預計，東盟將在2030年成為世界第四大經濟體，看好其經濟前景。正在成為世界重要的一極的東鞥呢，也有自己的目標和野心。但是，這些目標不可能在此前一盤散沙的情況下達成，也不可能通過依附美國或者任何其他大國來完成。

「百年大變局」之下，東盟抱團爭取自身利益，保持內部的穩定和對外關係的獨立，是理所應當的。