RCEP協議達成　中美「印太戰略」表現懸殊

當地時間11月4日晚，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）除印度外15個成員國終於完成最終談判，並將在明年簽署協議，同時將誕生包括東盟十國及澳洲、中國、韓國、日本、紐西蘭在在內的全球最大自貿區。一直以來，北京都希望借加強同區域國家經濟聯繫，放大其政治影響力，如今RCEP的誕生可謂實踐中國版「印太戰略」。然而，特朗普政府的「印太戰略」卻雷聲大，雨點小，至今杳無音訊。

隨著RCEP協議談判完畢，15國預計將在明年年內簽署並被各國陸續批准。經濟層面而言，協議通過後，中國平均八成對外出口將減免關稅，在中美貿易戰未有定論的當下，協議將進一步幫助中國調節外貿結構，減少對美依賴。政治層面而言，RCEP成功簽訂亦推動東亞經濟一體化，符合北京一直希望的「區域互聯互通」，透過緊密經濟合作，減少政治衝突爆發可能。

經濟靠中國 安全靠美國？

近來中國「鄰邦外交」取得突破不止於此。本月3日，日本《經濟新聞》援引消息人士稱，中日兩國政府已開始討論在2020年春習近平訪日時簽署「第五個政治文件」。上次發表類似文件已是2008年，當時中日關係正處於蜜月期，兩國共發表了《中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》。隨著2012年釣魚台危機爆發，中日關係陷入多年低谷，若明年再發佈政治文件，也意味著中日關係全面轉暖。

在 2018年，中國跟RCEP國家之間的貿易額已經接近1.5萬億美元。（新華社）

過去數年，北京先後恢復同日本友好關係；又憑藉習近平同莫迪間私人情誼，令中印關係在2017年洞朗事件後走出低谷，重建互信；而在北方，中俄兩國亦提升關係至「新時代全面戰略協作夥伴」，除了傳統經濟合作外，亦在外交政策上加強協調。若加上今次成功簽署的RCEP，北京在周邊外交上實現「全壘打」，在面對中美結構性矛盾爆發時穩住了「後院」。

東盟國家一直都有「經濟靠中國 安全靠美國」的說法；本世紀初以來，中美兩國亦不斷挑戰這一模式。安全方面為例，北京一直希望推動《南海行為準則》，將美國等區域外國家排除出這一問題。而為配合奧巴馬「亞太再平衡」戰略，美國曾一度力推跨太平洋夥伴全面進展協定（TPP），希望借TPP「高門檻」將中國排除在外，再加強區域發展中國家同美國聯繫，實現「軟脫鉤」。不少人也亦將TPP同RCEP分別視為中美兩國爭取亞太經濟整合的工具，關注究竟誰能取得頭籌。

伴隨美國退出TPP，及RCEP協議的落實，中美兩國在區域經濟影響力的競爭已無懸念，這樣的變化亦可能影響區域國家在安全問題上的取態。以菲律賓總統杜特爾特及馬來西亞首相馬哈蒂爾為例，兩人都曾在不同場合表示：本國同中國存在經貿聯繫，不會在南海問題上配合美方戰略。歷史經驗亦證明，寮國、柬埔寨等同中國經貿整合較為密切的國家，「國防靠美國」的幾率也低得多。對北京而言，當下遺留的只是越南、菲律賓等國對中國的不信任情緒。

印太戰略難取信盟友

菲律宾國內對中國負面態度仍遠多於正面。（路透社）

今年東盟峰會，特朗普再次「放鴿子」，甚至連彭斯（Mike Pence）亦未親臨，只派出新上任的國安顧問奧布萊恩（Robert O』Brien）。為表對美國忽視的抗議，週一召開的東盟-美國峰會上，只有泰國、越南和寮國領袖出席；馬來西亞首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamed）更呼籲各國團結，強硬面對貿易戰威脅。

而在東北亞地區，美國對日韓兩傳統盟友間紛爭亦無能為力：首爾堅持除非日本將韓移出「貿易白名單」，否則將退出兩國《軍事情報保護協定》這一美日韓軍事合作標誌性產物。如今日韓兩國都懶理美國協調拒不退讓，負責協調的美國助理國務卿史迪威（David Stilwell）只得不斷穿梭。

特朗普在2017年11月提出「印太戰略」後，外界一度認為他將延續奧巴馬時代「亞太再平衡」政策，專注鞏固美國在這一地區領導力。不過，特朗普當年出席東盟峰會時大談「美國優先」概念，已令區域國家感到一絲不對勁。不同國安部門雖先後發表報告，但通常都停留在部門層面，未獲總統關注，亦無法轉換成實際外交行動。

同「戰略」口號相比，美國在亞太地區外交自特朗普時代起已退化為「只關注戰役」，由個別事件驅動外交行為。需要配合對伊朗制裁時，便找來印度勒令其停購石油；需要推動對朝外交時，便期望北京加強施壓；需要貿易成果時，便同安倍晉三會面談判；需要落實「美國優先」口號，便同韓國談起增加軍費。至於整體戰略和邏輯，發佈後都只停留在積灰的辦公台上。

上週日，美國國務院一份報告指出，美國迄今為止已投入29億美元「強化印太戰略的經濟支柱」，但這樣的金額連半條地鐵建設費都不足夠，淪為笑談。若華府再不進行戰略調整，美方在亞太地區長期佈局的影響力恐怕也將「一鋪清袋」。