【中美貿易戰】爭取習近平訪美簽協議　美國考慮取消千億對華關稅

11月4日，中國國務院總理李克強在泰國東盟峰會間隙，會晤白宮國安事務顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）及商務部長羅斯（Wlibur Ross）。11月5日，中國國家主席習近平在上海第二屆中國國際進口博覽會發表演講，再次提到中方堅決反對保護主義、單邊主義，呼籲各方不斷削減貿易壁壘，共同加強知識產權保護等。這都可以被認為是中美在經貿層面互相釋放信號的舉動。

在10月25日和11月1日中美貿易磋商雙方牽頭人先後兩次通話後，中美第一階段貿易談判文本敲定工作似乎進展順利，雙方正密切溝通兩國元首舉行會晤，並簽署該部分協議的時間和地點。根據路透社等媒體11月5日報道，美國政府官員正考慮一次性取消，或逐步取消9月1日開始對1,120億美元中國商品加徵的15%關税。這些商品主要涵蓋服裝、設備和監視器等。

如果美國總統特朗普（Donald Trump）最終宣布這一削減或停止加税的計劃，這將是美國自貿易戰以來首次滿足中國政府提出的其中一個核心訴求。以往美國都是暫停加徵關税計劃，而取消已加徵關税的選項多次被鷹派阻撓而未能實現。

對於特朗普政府這一意向，可以從三個方面來看。

中國國務院總理李克強11月4日在泰國東盟峰會間隙，會見美國商務部長羅斯和白宮國安事務助理布萊恩。（AP）

第一，幫助敲定習特會地點，最好促成中國國家主席習近平訪美。

美國希望通過取消已加徵關税這種「讓步」，促使中國政府答應在美國本土簽署第一階段貿易協議。目前，美國提出的習特會地點主要有三個，分別是夏威夷、阿拉斯加和艾奧瓦州。特朗普11月1日明確表示，希望能夠在艾奧瓦州和習近平簽署第一階段貿易協議。之後多次回答記者喊話時，特朗普也提到，協議可能會在美國簽署。至於為何選擇艾奧瓦州，美國可能考慮習近平曾於1985年和2012年訪問該州。而且，特朗普選擇該農業州作為協議簽署地，也是為自己連任競選加分。

習近平曾於2017年4月訪問美國佛州海湖莊園（Mar-a-Lago），同特朗普舉行非正式會晤。當年11月，特朗普對中國進行國事訪問。而特朗普執政以來，習近平尚未對美國進行國事訪問。如果習近平再次訪美，中方可能會向美方要求，必須是國事訪問級別，也就是必須到訪華盛頓。

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但是，如果習近平答應訪美，中國國內可能會有批評聲音。這場貿易戰是由美國發起，如果中國領導人前往美國簽署協議，會顯得很被動。而且，當前的華盛頓政治氛圍對華不太友好，現在習近平對美國進行國事訪問，似乎也不合時宜。不過，根據美國彭博社11月4日的報道，中方似乎對習近平「不以國事訪問級別訪美」持開放態度。

第二，以此要求中國在即將簽署的協議上做更多可行的承諾，以示回饋。

中美10月達成第一階段協議共識後，中國再次提到美國應該取消已加徵的關税，包括美國在12月中旬對中國加徵額外關税的計劃，也應該取消。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）10月接待中國國務院副總理劉鶴時也對此持開放態度，表示會依據第一階段談判成果適時做出決定。

如果美國取消已加徵的部分關税，一方面這是為了回應中國政府一直以來在貿易談判中的對美核心訴求，另一方面美國也希望以此促使中國做出更多切實可行的承諾，包括強化知識產權保護、更加確定大幅購買美國農產品。當然，美國更多強調的是可執行或可兑現的協議承諾。美國的這種姿態也是為第二、甚至第三階段的貿易談判打好基礎。

第三，為貿易戰降温逐漸成為白宮共識，這也是經濟層面的利好消息。

白宮國安事務顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）11月4日出席東亞峰會期間曾提到，美中雙方已經非常接近達成第一階段協議，自己對此保持「謹慎樂觀」。羅斯也在11月3日接受彭博社採訪時對美中第一階段貿易協議持樂觀態度。他確認，美國會在11月完成該初步協議，然後再和中國開展下一階段的談判。當然，他提到，第一階段貿易協議「特別複雜」，美國要確保雙方都對彼此同意的內容有一個非常正確、清晰和詳細的認識。

要想和中國簽署初步協議，特朗普也要頂住國會的壓力和質疑。特別是當下特朗普面臨國內彈劾調查，任何對華和解或示好的舉措，都會遭到國會反對黨的非議。但國會兩黨也有人反對「關税」手段，因為部分關税也傷及美國本土企業利益。

美國之前一直不願意取消已加徵關税或停止關税威脅，目的就是為了保持對中國的高壓姿態，迫使後者在貿易談判中讓步。但這種高壓或極限施壓不但沒有奏效，而且多次導致談判陷入僵局。美國媒體和華爾街分析師也認為，如果美國取消部分已加徵的關税，必然會提振市場信心，這和之前美國暫停加徵關税計劃的效果不一樣。這也凸顯了特朗普政府內部越來越多的人希望通過暫停貿易戰來緩解美國經濟和全球經濟遭受的衝擊。