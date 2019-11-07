美國最新經貿數據公佈　中美擬在第三國簽署協議

根據美國最新公佈的經濟數據，美國2019年前9個月的貿易赤字擴大至近5,000億美元，美國總體貿易赤字繼續不降反增。這也意味着特朗普政府的貿易政策或者關税貿易戰效果有限，甚至說起到了一些反效果。這一定程度上也促使特朗普儘快尋求同中國簽署階段貿易協議。

北京時間11月7日，中國外交部發言人華春瑩宣佈，中國最高領導人習近平將於11月10日至15日對希臘進行國事訪問並前往巴西出席金磚峰會。同一天，美國媒體彭博社和英國媒體路透社引述特朗普（Donald Trump）政府消息人士的話稱，中美已經將簽署第一階段協議的時間推至12月，目前雙方仍在就具體時間和地點進行溝通。

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目前看來，習近平此次出訪並沒有順道訪美的計劃，也沒有部分媒體所說的在希臘簽署貿易協議的安排。特朗普政府提出在阿拉斯加或艾奧瓦州接待習近平並簽署貿易協議的方案已經被排除。之前媒體報道的澳門選項，也已被中國外交部否認。

據英國和美國媒體的報道，雙方同意在歐洲或亞洲尋找第三方國家作為簽署地點，選項包括英國倫敦、瑞典、瑞士、新加坡等。其中，英國媒體認為，倫敦的可能性大一些，因為特朗普將於12月3至4日出席北約峰會，兩國領導人可能在那裏會面。但是，英國是美國第一盟邦，中立性不夠。中國不太可能接受。

也就是說，特朗普政府在11月和中國簽署第一階段貿易協議的期望落空。當然，這並不阻礙中美在11月達成文本協議，然後再擇機舉行習特會簽署儀式。

雖然雙方暫時無法敲定習特會及簽署貿易協議的地點，但有一點是確定的，那就是彼此緩解貿易戰、達成第一階段協議的意願是強烈的。這尤其體現在美國方面。且不說特朗普純粹從個人政治利益層面急於和中國達成協議，單是美國最新的一些經濟數據，也在促使特朗普身邊的幕僚改變對當前貿易戰態勢的評估。

根據美國商務部經濟分析局11月5日公布的最新數據，2019年前3個季度，美國商品和服務貿易赤字額和2018年相比同期上升了5.4%，高達4,813億美元。美國總出口額比2018年下降了70億美元，進口反而增加了178億美元。其中，9月份，美國出口額為2,020億美元，比8月份下降了18億美元；進口額為2,584億美元，比8月份減少了44億美元。

2019年10月10日，中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽會晤取得重要進展，開啟第一階段貿易協議文本談判。（新華社）

《紐約時報》分析認為，11月5日公布的數據凸顯了9月1日起美國對華1,000多億商品加徵關税的影響。雖然美國9月份商品和服務貿易赤字比8月份有所下降，為5,250億美元，但隨着新關税的施行，美國對華進出口都在下滑。比如，手機、玩具、半導體等商品進口下降，意味着美國企業和消費者變得更為謹慎。一些企業也開始更多地從台灣、越南和墨西哥等地區或國家進口相應的商品。這某種程度上也促使美國的對外貿易赤字的增加態勢沒有發生逆轉。

美國第六區的聯邦儲備銀行亞特蘭大聯邦儲備銀行11月2日公布的調查顯示，美中貿易關係緊張和關税懲罰已經讓美國在2019年上半年損失近4萬就業崗位。10月份，國際貨幣基金組織（IMF）評估認為，美中兩國的貿易戰將會讓世界經濟在2020年底損失7,000億美元左右，相當於整個瑞士經濟規模。美聯儲和世界貿易組織也多次警告，持續貿易戰只會加重投資負擔，弱化經濟增長。

美國財政部10月25日公布的數據顯示，2019財年（2018年10月1日至2019年9月30日）美國聯邦政府財政赤字按年增長約26%，升至約9,844億美元，為2012年以來最高水平。雖然2019財年美國聯邦政府財政收入按年增長約4%，但由於財政支出增幅超過8%，赤字大幅上升。美國獨立研究機構聯邦預算問責委員會（Federal Budget Accountancy Committee）10月25日發表聲明說，2020財年，美國聯邦財政赤字可能會超過1萬億美元，未來還可能繼續增加，這是「不可持續的」。

分析認為，特朗普發起的關税貿易戰目的就是為了減少美國的貿易赤字，壯大美國製造業和對外出口。但是，從貿易戰當前發展狀態來看，特朗普政府並未取得預想的目標。對中國的關税貿易戰並沒有幫助美國減少赤字，也沒有實現所謂的貿易平衡。

為了緩解貿易戰，中國政府多次要求美國取消已經加徵的關税，但美國鷹派一年來拒絕做出這方面的讓步。不過，為了籌備新的習特會並簽署第一階段協議，美國內部也在考慮逐步取消或一次性取消部分已經加徵的關税。

據瞭解，第一階段貿易協議涵蓋貨幣、汽車、金融服務和農產品購買。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）也希望在該階段就知識產權保護、執行機制和商標及專利保護等議題取得進展，然後力爭在第二階段貿易談判中達成共識。至於中國產業政策、國有企業補貼和數據流限制等問題，雙方在這兩個階段似乎很難取得大的進展。