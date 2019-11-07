40億主權債券在巴黎首發　不只是習近平對馬克龍投桃報李

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在第二屆中國國際進口博覽會（簡稱進博會）期間訪華。 11月6日中國國家主席習近平在北京同馬克龍舉行會談，與此同時巴黎時間11月5日，中國財政部在法國巴黎成功簿記發行了40億歐元（約合346.24億港元）主權債券。 這是中國政府15年以來第一次發行歐元主權債券，是迄今為止中國政府單次發行最大規模的外幣主權債券，也是第一筆在法國定價發行並上市的中國主權債券。

這些只是此次馬克龍訪華的成果之一。中法關係行動計劃全文公布了此次馬克龍訪華達成的29項共識。從氣候問題，到推進雙邊貿易和雙向投資，再到加強政治對話促進相互信任，無所不包。

馬克龍是進博會舉辦兩年來首個親自到場參會的西方主要國家領導人。並且今年3月習近平訪問歐洲期間，馬克龍在法國組織法德歐中領導人峰會，協調德國總理默克爾（Angela Merkel）、歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）等到法國同習近平見面，暢談世界格局的變化。

近年來馬克龍多次在重要的外交場合稱，「我們正經歷西方霸權的終結」，「新興國家的政治想象力，遠超過今天的歐洲人」，「中國用自己行動改變了世界」，高度重視與中國合作。馬克龍提出法國並不「強調自己的陣營歸屬」，美國是戰略與軍事上的盟友，歐洲國家也是合作的盟友，但「直白地講，我們朋友的敵人就不一定非是我們的敵人，或者禁止與他們講話」，「這就是法國力量的所在」，是最符合我們利益的「自主戰略」。

11月6日，習近平夫婦為馬克龍夫婦舉行歡迎儀式。（AP）

可以說，馬克龍是當今西方世界有勇氣力推同中國關係轉變的領導人。在中美矛盾成為當今世界主要矛盾的背景下，北京當然不希望歐洲在政治上繼續充當美國的幫手，法國在歐盟當中的重要地位會對歐盟的對華政策產生重要影響，歐盟如果能夠轉變對華姿態謹慎調整同中美的關係距離，意義重大。中法在馬克龍訪華期間達成諸多重磅共識，是中國對馬克龍在國際格局、國際秩序方面做出重要決斷的熱切回應。從這意義上講北京正在對馬克龍投桃報李。

助力巴黎爭奪金融中心

英國脱歐已成定局，歐洲大陸主要的城市正在激烈爭奪金融中心地位。法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）2018年1月在瑞士達沃斯世界經濟論壇表示，法國巴黎有望在幾年內取代倫敦，成為歐洲最重要的金融中心。勒梅爾強調，法國具有強勁的監管框架，總統馬克龍正在實施親商改革，而且巴黎是宜居之地。

投行出身的馬克龍曾在投行羅斯柴爾德（Rothschild）工作，對金融市場有敏鋭的嗅覺。他曾在同貝萊德CEO、「華爾街神童」拉里·芬克會面時，就力邀其將新的歐洲總部落戶法國。馬克龍還說服花旗銀行將其160人規模的巴黎辦公室再擴張100人。法國央行前行長努瓦耶（Christian Noyer）曾表示，資產管理機構在歐盟集中設立一個點作為交易中心是趨勢，這並不是說倫敦就不是全球金融中心了，而是巴黎將成為歐洲大陸最大的金融交易中心。」

目前有多個歐盟城市，包括巴黎、法蘭克福、都柏林及阿姆斯特丹在內，都亟欲吸引英國脱歐後想要留在歐洲單一市場的倫敦金融業者。

馬克龍訪華期間同中國總理李克強握手。（路透社）

德國聯邦金融監管局2017年1月底曾邀請約50名外國銀行代表到法蘭克福舉行會談，重點討論英國脱歐後金融機構如何調整戰略佈局。據悉，瑞銀、俄羅斯外貿銀行等已計劃將法蘭克福作為其歐洲業務中心。2014年，中德兩國央行簽署了關於建立法蘭克福人民幣清算機制的諒解備忘錄。2018年7月中國總理李克強在柏林總理府與德國總理默克爾共同主持第五輪中德政府磋商。中方稱支持法蘭克福金融中心和人民幣離岸市場建設。

40億歐元主權債券在巴黎首發，這對於巴黎構建金融中心地位無疑是重要的支持。

而無論是倫敦還是巴黎抑或是法蘭克福，哪座城市成為未來的金融中心，於中國而言沒有所謂特別支持哪一個的說法。此次馬克龍訪華北京對巴黎的支持，是對以往於倫敦和法蘭克福支持的平衡，本質上北京是在多面出擊，這是中國金融利益最大化之所在。

重在金融開放

單就以中國在巴黎發行40億歐元的主權債券來說，意義也並不僅限於承認巴黎的金融中心地位這麼簡單。

此次在巴黎發行40億歐元主權債券之前，中國財政部2017年10月在香港發行了20億美元主權債券。2018年10月中國財政部在香港順利發行30億美元無評級主權債券。這些是2004年以來中國在發行主權債券方面的連續動作。

從2017年到2019年，中國接連重啟美元歐元融資渠道，並不是因為中國資金缺乏。在經濟持續增長、外匯充足的情況下，中國其實並沒有強烈的外部融資需求。發行主權債券本質上是展現中國金融開放姿態的重要窗口。

在改革開放到了一定水平之後，金融開放是未來中國開放需要琢磨非常多的地方。除了發行主權債券，2019年7月中國官方曾公布對外11條金融業開放措施，包括允許外資機構獲得銀行間債券市場A類主承銷牌照等。北京現在是按照節奏切實推進金融開放部署。