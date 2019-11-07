中國提同步等比取消關税　美簽協議必須邁出的第一步

中美舉行習特會並簽署第一階段貿易協議的時間和地點遲遲沒有確定，就意味着兩國依然有繼續就協議文件討價還價的時間和空間。11月7日，中國商務部新聞發言人高峰提出，如果中美雙方達成第一階段協議，應當根據協議內容，同步等比率取消加徵關税，這是達成協議的重要條件。

也就是說，如果美國拒絕採取逐步取消已經加徵關税的舉措，第一階段貿易協議的談判和簽署就有可能受到影響。

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在過去十多輪的貿易磋商中，中國曾在談判桌上多次提出美國應該取消已經加徵的關税，但美國至今只邁出「暫停加徵新關税」這一步，比如在2018年的阿根廷習特會、2019年的大阪習特會以及中國國務院副總理劉鶴到訪白宮後，美國都會暫停執行加徵新關税或提高税率的計劃。而對於已經加徵的對華商品關税，美國一直將它們視為施壓中國做出讓步的籌碼。

目前美國生效的是對2,500億美元中國商品加徵的25%關税。作為反制，中國除了間歇式停購美國農產品外，還對對約600億美元美國對華商品加徵5%至25%的關税。2019年8月24日，中國也曾宣布對約750億美元美國商品加徵10%或5%關税、對美國汽車及其零部件恢復加徵關税。

美國總統特朗普（Donald Trump）今年8月曾威脅將此25%的税率提高到30%，並計劃對剩下3,000億中國商品加徵10%至15%的關税。這3,000億美元的對華關税，特朗普政府計劃通過兩輪實施。其中的1,120億美元對中國商品加徵的關税已於9月1日開始實施。12月中旬，特朗普將對剩下部分加徵15%的關税，包含之前關税未被波及的商品，比如手機和電腦等特朗普一年來嘗試保護的商品。

劉鶴10月到訪白宮，為了促使雙方達成第一階段貿易協議，特朗普暫時不再提分階段執行對3,000億中國商品加徵關税的威脅。是否取消12月中旬加徵新關税的計劃，特朗普及其幕僚在接待劉鶴曾展現開放的態度。但這也要取決於第一階段貿易協議文本的敲定和簽署。

2019年11月4日，美國總統特朗普在肯塔基州出席政治集會。他需要一份貿易協議向選民交代。（AP）

在中國商務部11月7日正式提出「同步等比」取消已加關税的要求前，已經有媒體報道，特朗普政府內部正考慮取消已加徵的部分關税。根據英國路透社等媒體11月5日報道，美國政府官員正考慮一次性取消或逐步取消9月1日開始對1,120億美元中國商品加徵的15%關税。這些商品主要涵蓋服裝、設備和平面監視器等。

對此，特朗普政府內部也有一些反對意見。副總統彭斯（Mike Pence）和貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）等鷹派認為，關税不但是有效施壓中國做出改革與讓步的舉措，而且可以抵擋國會有關白宮對華示軟的批評。不過，最新美國經貿數據公布，美國2019年前9個月的貿易赤字擴大至近5,000億美元，美國總體貿易赤字繼續不降反增。這也意味着特朗普政府的貿易政策或者關税貿易戰效果有限，這也促使特朗普政府內部轉變態度，重新認識關税的效力和作用。

通過已經加徵的關税和新的關税威脅，特朗普政府之前一直認為這能夠保持對中國的高壓姿態，迫使中國在貿易談判中讓步。但現實證明，這種極限施壓效果有限，中國的反制和定力也超出了美國的預期。

另外，從拒絕美國有關「在美國本土舉行習特會並簽署協議」的提議來看，中國依然在尋求施壓美國做出讓步，滿足中國之前提出的一些核心訴求。中國商務部新聞發言人高峰11月7日說：「貿易戰由加徵關税而起，也應由取消加徵關税而止。至於第一階段取消多少，可以根據第一階段協議的內容來商定」。

這就應了中國那句話：解鈴還需繫鈴人。暫停加徵新關税只是暫時休戰，要想真心實意結束貿易戰，美國就必須邁出取消或逐步削減已加徵關税這一步。