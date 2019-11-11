【專家有話說】保護主義是弱者的武器　特朗普尚未盡露本色

中美的新一輪談判取得順利進展，儘管因為智利放棄主辦亞太經合組織峰會（APEC）使得中美簽訂最初協議缺乏明確時間線，但中美雙方仍舊錶態談判節奏不會受到影響，釋放了積極信號。中國商務部在11月7日的例行會議上強調稱如果中美雙方達成第一階段協議，協議內容應包含同步等比率取消加徵關税，作為達成協議的重要條件。 此次表態可以看作中美雙方在初步協議的最後階段重申根本立場，也側面印證雙方在向最終協議發起衝刺。緊接着這番表態後，華府宣布同意分階段撤銷關税。

此外，美國即將進入大選年，贏得連任成為特朗普的核心關切，而他的對外政策目標都將圍繞這個核心推進，繞不開一個話題，即實現競選承諾來博得選民好感。俄羅斯國際事務理事會主任安德烈·科爾圖諾夫（Andrey Kortunov）在接受01記者採訪時表示，由於大選臨近，特朗普未來或許會持續發出針對中國、朝鮮甚至伊朗的強硬言論，但這些言論不會轉化為戰爭行動，而對於捲入戰爭，特朗普只會越來越謹慎。

中美貿易談判當下進展順利，第一階段協議或即將推出。（Reuters）

01：10月中旬特朗普做出從敘利亞撤軍的決定之後，一時之間再度攪動中東地區風雲，儘管輿論紛紛指責美國背棄盟友庫爾德人，但美國這一舉動並不讓人意外，特朗普治下的美國政府從「退群」到撤軍數次印證了美國的全球戰略收縮，這一趨勢將如何影響未來地區局勢的發展？

科爾圖諾夫：的確，美國此次從敘利亞撤軍並不意外，特朗普的競選承諾中就已經數次強調要將美國帶離戰爭的泥潭。美國此舉，加重了美國中東地區其他盟友的兩大擔憂，首先美國對中東地區的興趣已經下降，中東不再是美國在戰略層面的首要考量，這主要是因為美國不用完全依賴中東的石油和天然氣等能源。另外，撤軍證明，美國根本不在乎盟友。

特朗普入主白宮之後的推出的一系列對外政策表明，美國正極力避免捲入過多戰爭。特朗普常常在包括朝核問題、伊朗問題甚至中國問題上發佈強硬言論，但一旦上升到戰爭層面，他就表現得十分謹慎，而以後也會越來越謹慎。美國即將進入大選年，現在特朗普的頭號目標是尋求連任，而不是給競爭對手製造話柄，指責其沒有實現競選承諾。

我的基本判斷是，未來華盛頓依舊會發出針對伊朗、朝鮮、委內瑞拉以及中國的強硬言論，但這些強硬姿態幾乎不大可能轉化為正面衝突甚至是軍事行動。至少在未來一年內會是如此，但也不排除特朗普成功連任之後會有所變化，展露他的本色（show his true color）。

01：特朗普當下的首要任務是競選連任，這也直接影響到了他的對外政策選擇，是否意味着競選前後特朗普會採取完全不一樣的政策選擇？那麼，從中美貿易戰的角度來看，美國大選如何影響中美談判的節奏？

科爾圖諾夫：特朗普最明顯的執政風格就是難以預測，有一種觀點認為，對於中國而言現在是與美國達成協議的最好時期，特朗普本人也認可這一觀點。因為當下與中國的貿易戰很顯然會拖累全球經濟，這一點可以被特朗普利用起來作為選舉議題，與中國達成協議恰好可以讓他交出一份漂亮的成績單。一旦他成功連任，特朗普並不會真正在乎去全球經濟是否衰退，所以沒有了對中國強硬的顧忌。因此，對中國而言最好現在達成協議，而不是等到一年之後。當然，這個觀點也可能是特朗普對中國施壓的手段之一，難以判斷。

01：在上一輪的中美經貿談判中，中美雙方確認取得實質性進展，正在加緊落實初步協議。你如何看待中美談判的前景？

科爾圖諾夫：我希望在這個初步協議之後會有第二甚至第三協議。因為一個大問題往往不可能一步到位，需要分階段解決。當然，實質性進展是積極的信號，有助於緩解雙方的緊張氛圍。從長遠來看，中美雙方還存在着一些根本分歧，地緣政治的影響也應該納入考慮當中，美國想牢牢掌控亞太地區的利益訴求與中國不斷增長的實力產生了衝突。

去年我與時任美國國家安全事務助理博爾頓（John Bolton）共同參加了一場會議，他直言美國退出《中導條約》的直接原因是中國並不受該條約的束縛，而非官方聲明中俄羅斯違約。

由於中國沒有加入該條約，並且在相關領域進行了大量大投資，美國認為並不公平，因為對美國而言這個條約如果不具備全球約束力，那麼也沒有了存在的意義。這就是美國的思維邏輯，儘管很值得懷疑。

01：近年來對於中美關係的觀察者中，儘管有許多不同的聲音，但是有一個普遍共識就是，即便特朗普下台，美國對中國圍堵的大幕已經拉開，兩國的競爭將會常態化，對此你怎麼看？

科爾圖諾夫：從美國不會迴歸過往的對華政策這一點來看，這個判斷是對的。美國絕對不願意失去在全球競爭中的優勢，即便民主黨上台也是如此，所以中美關係還是會在很長一段時間內處於敵對狀態（adversarial）。但也應該看到，競爭與合作的平衡，總的來說，中美關係會是波動的（fluctuate）。

民主黨上台可能會在一些問題上採取更加激進的對華政策，但是他們也強調不應僅僅將美國的政策工具限制在圍堵上，而應該考慮選擇性接觸，這也意味着會有許多空間。所以，我認為中美有些問題可以商量討論，但競爭會是主流。中國的經濟規模、發展速度以及逐漸展現的技術優勢讓美國越來越焦慮，所以競爭註定會持續下去。

貿易儘管在兩國關係中十分重要，但民主黨上台的話不會過度強調貿易逆差的重要性，實際上，國家之間進行貿易往來，要做到完全平等貿易並不現實。但是有一點應該注意，中美貿易摩擦背後是美國對中國經濟行為的不滿。

美國對於改變中國政治體制沒有興趣，但是希望中國改變諸如給國企提供補貼等經濟行為，而這就涉及到了中國的經濟體制。但這是中國所不能接受的，因為一旦真正改變，會導致社會不穩定，甚至加劇社會不公平。中國可以購買更多美國農產品，但不可能改變自身經濟體制，這也是雙方的根本分歧所在，短期內很難得到解決。

01：新加坡前外交部長楊榮文近期在北京的一場公開活動上發言表示，中國有責任管控中美的分歧，但很顯然在中美貿易戰中中國的表現相對美國而言要剋制得多。

科爾圖諾夫：中國需要更主動掌控分歧的原因在於，在中美衝突中，中國是更容易受傷的一方（more vulnerable），從貿易數據上來看，中國進口美國的商品要比美國從中國進口的商品多，雖然貿易戰中雙方都會遭受損失，但中國遭受的損失要大於美國。有一種觀點或許在某種程度上是正確的，就是其他國家需要美國的程度，要高於美國需要其他國家的程度。

01：在中美的博弈中，中國能做的其實很有限，過去十幾輪的中美談判主要也是由美國佔據主導地位，當特朗普決定不要協議的時候，往往談判就很難進行下去，而中方的態度和原則幾乎始終變化並不大。

科爾圖諾夫：這可以看作是特朗普的談判策略，他對於自己的手段十分自信，因為在與墨西哥和日本談判的時候，這種施壓的策略往往能起到作用，所以特朗普認為對中國同樣有效。

在過往案例中，特朗普最終都贏得了勝利者的姿態，儘管這個勝利更多是象徵意義。同樣，特朗普想對中國使用同樣的策略，但中國已經不是十年前的中國，習近平也與中國曆任的領導人不一樣，所以我不認為中國會接受美國的條件。或許中國在打時間牌，希望等到特朗普下台的那一天，這些也無法定論，還需要等明年美國大選結果揭曉之後再做判斷。

01：在習近平今年6月份出席聖彼得堡經濟論壇並對俄羅斯進行國事訪問期間，兩國元首宣布發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，在中美關係趨緊的關口，這一決定似乎被賦予了更深刻的意義，俄羅斯如何看待中美之間的博弈？

科爾圖諾夫：俄羅斯對中國的處境是能夠感同身受的，美國對中國施壓，對俄羅斯同樣也施加制裁，甚至更加嚴重。所以俄羅斯理解中國的擔憂，因為中俄都遭受了來自美國的壓力，這也是中俄更加緊密的一個基礎。

01：落實到合作層面的話，在多邊主義的合作框架中，中俄有哪些領域可以探索，目前還存在什麼問題？

科爾圖諾夫：我相信中俄之間還有很多有待挖掘的合作領域。包括上合組織、金磚國家在內的多邊組織都是中俄可以開展很多深入合作的機制。上合組織當下的發展讓我有些疑慮，尤其是擴員之後，將印度和巴基斯坦同時納入進來，就應該有新的議程安排，因為這兩個國家本身在很多問題上有完全不同的立場，互相指責對方支持恐怖分子。多邊主義在當前的國際秩序之下的確十分重要，中俄可以在戰略層面和經濟層面有更多的合作。

01：中國國家主席習近平在去年的外事會議中，用世界百年未有之大變局來描述當前的國際局勢，對應當下來看，中美博弈只是這個大變局中的一個縮影，你如何理解這個百年未有之大變局？

科爾圖諾夫：顯然當前世界面臨很多挑戰，可以看到舊的世界秩序出現了危機。全球化面臨失控，不公平現象加劇。環境問題、氣候變化、資源緊缺、民粹主義和民族主義抬頭等等都衝擊着舊的秩序。問題在於如何應對這些挑戰，這些都屬於全球治理的範疇，但很多國家都不情願參與這個解決過程，從聯合國否決票的使用頻率上也可以看出這一點。

01：的確全球治理面臨着巨大挑戰，但現在的世界秩序似乎在往全球化相反的反向行進。尤其是曾經自由貿易的領頭人美國也開始高舉美國優先大旗。

科爾圖諾夫：全球化作為一個理念，美國其實也有權利拒絕接受。在我看來，拒絕全球化這個概念，就如同拒絕承認重力法則一樣，如果一個人不承認重力法則，並不意味着他從屋頂掉下去之後就可以飛翔，而不是跌落。所以，即便美國開始反對全球化，全球化依然會持續下去，美國或許可以使這個過程減速，但卻無法完全阻止。關鍵問題在於，如何避免全球化之後產生的消極後果。

特朗普的美國優先，在某種程度上其實可以理解，每個國家的領導人將自己國家的利益置於第一位無可厚非。需要思考的是如何實現這一目標，因為美國優先背後其實有不同的戰略選擇，從美國優先出發，特朗普做出的戰略選擇也有可能讓美國本身存在的問題更加嚴重，導致與既定的目標背道而馳。

更進一步的思考在於，如何理解國家利益，以及當下的現實情況如何與長期的戰略目標結合起來。如果從戰略高度來審視當前的局勢，可能就會有不一樣的判斷。

01：特朗普上台以後，掀起的單邊主義思潮以及發動與中國的貿易戰被認為是在處理大國關係爭端中的極差示範，尤其在全球化遇到各種挑戰和瓶頸的時候，使得保護主義逐漸抬頭，給全球化帶來更大阻力。

科爾圖諾夫：保護主義是弱者的武器，一個國家足夠強大和自信就會對自由貿易、文化交流抱持更為開放的態度。但相反，如果一個國家對各個領域嚴加管控，限制商品、人員、文化的自由流動交互，其實是不自信的表現。在國家發展的過程中，保護主義很難避免，但是應該注意不要變得過於激進。

關鍵仍然在於前行的方向是什麼，是朝着更開放、更融合的方向，選擇降低保護主義的聲音，還是朝着碎片孤立化的方向前行。從未來發展的角度來看，碎片化的經濟並不高效，需要在保護主義和開放兩者之間尋求平衡。很多人批評特朗普，認為他的做法過於激進，因為美國足夠強大、足夠在開放的世界中繼續繁榮，不需要太過傾向保護主義。